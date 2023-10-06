西方援烏政治共識 恐已達分水嶺

國會兩院在上周末剛通過一項臨時的短期開支法，避免聯邦政府關閉，但該法造成了兩個意外的犧牲者，一是眾議院議長麥卡錫，因此案與民主黨妥協，而觸怒極右派，被罷免下台；另一則是烏克蘭 ，在此臨時預算 案中，未包括60億對烏的緊急援助。

五角大廈主計單位告訴參眾兩院領袖說，國會先前提供的「烏克蘭安全援助倡議」的259億元長期資金中，已幾乎花光，若加上其他已批准的項目，僅剩下56億元，用來支付提供給烏克蘭的美軍物資；但以烏克蘭前線消耗的程度，美國國防部官員警告，最快今年11月中旬，軍援經費就會斷炊。

拜登總統信誓旦旦表示：「無論在任何情況下，我們都不能允許美國對烏克蘭的支援中斷」，他同時要求國會盡快將對烏克蘭援助的部分加入新預算案中；可是上次之所以沒有放入臨時開支案，就是因為眾議院共和黨 部分議員強烈反對，不能夠這樣沒有止境的援助下去，隨著戰事的拖延及共和黨極右派抵制援助，國會要批准烏克蘭援助的難度已愈來愈高，很可能在45天後，臨時預算耗盡之際，仍然沒有辦法增加援款。

部分共和黨人，如參議員葛理漢，提出妥協方案，希望能在討論援烏款項之際，也包括共和黨要的邊境安全資金，他還提出如果停止援助烏克蘭，美國的國際承諾將大打折扣，「等同於對台灣宣判死刑」。

而議長麥卡錫也曾應允眾院民主黨領袖，在下周復會後，就拜登希望納入正常預算的240億元對烏軍事援助，進行討論表決，但是現在麥卡錫自己被罷免，任何議案都要等新議長推選出來之後，才能夠進行，眼看遙遙無期。

烏克蘭雖已經獲得美國保證，仍將繼續支持基輔，但烏克蘭的失望溢於言表，澤倫斯基總統日前雖還來美拜會國會兩院領袖，懇請幫忙，但碰到如此變局，也只好表示接受與理解，「我們非常清楚美國的選舉進程已經開始。因此，合作夥伴的支持所做出的決定可能不同」。

為了鼓舞烏克蘭的士氣，歐盟外長會議3日特別首次選在基輔召開，而且共同集資52億美元，作為國際的補償援助，可是這時兩個過去堅定支持烏克蘭鄰國，突然變卦，讓國際支持的氛圍一變。

自2022年2月俄烏衝突爆發以來，這些毗鄰烏克蘭的中東歐國家，向來是站在堅定地反俄立場，不僅接收了一半以上來自烏克蘭的難民，而且為烏政府提供了大量軍事援助。

但9月下旬以来，由於烏克蘭農產品無法經由黑海水路出口，必須走陸路，歐盟解除了烏克蘭農產品市場准入的限令，這引發波蘭、匈牙利、斯洛伐克等幾個鄰國的強烈批評，這些國家均是農業大國，農民團體的政治影響力極大，不理歐盟，紛紛自行宣布對烏克蘭的進口農產品設置禁令，對此，烏克蘭總統澤倫斯基9月19日在聯合國演說時，公開譴責了波蘭和斯洛伐克等國，暗諷是對盟友的「背叛」，在為對手創造可乘之機。

斯洛伐克9月30日舉行議會選舉，選前的斯洛伐克政府對烏克蘭先後提供了裝甲車、榴彈砲和蘇製米格29戰鬥機，但是獲勝的斯洛伐克方向黨黨魁、前總理菲佐表示，將反對烏克蘭加入北約，只會提供人道援助，「我們不會給烏克蘭送一發子彈」。

援助烏克蘭最力的波蘭議會選舉將在10月15日舉行，更讓西方提心吊膽，最近由於穀物爭議，波蘭的反應非常強烈，在澤倫斯基聯大批評波蘭的演說後，波蘭總理莫拉維茨基公開表示，計畫停止向烏克蘭轉讓武器，雖然後來由波蘭總統出來緩頰，表示外界錯誤解讀，但波蘭外交部長隨即以「健康不佳」為由，缺席了在烏克蘭舉行的歐盟外長會議。

美國不編列援烏預算，並不是簡單兩黨惡鬥的意外事件，這件事的分水嶺意義在於，兩黨的援助烏克蘭共識已經破裂，而如果美國繼續援助烏克蘭無望的話，無可避免的，這將會影響目前支持烏克蘭的國際聯盟，斯洛伐克與波蘭兩國只是開始而已，隨著通貨膨脹狀況持續惡化，能源危機持續擴大，對烏克蘭援助熱情持續退潮，歐美普遍蔓延著戰爭疲乏症，此刻正是歐美烏克蘭政策的分水嶺。