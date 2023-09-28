習近平要訪南韓 朝鮮半島戰略突變

南韓 總理韓德洙9月23日於杭州亞運會上，會晤中國國家主席習近平 ，短短26分鐘的會談提及朝鮮半島、中日韓峰會、雙邊貿易等議題。據韓聯社報導，韓方會後透露，習近平表示將認真考慮訪韓事宜，如果成行，將是他自2014年首次赴南韓訪問後的第二次訪問。

但習訪韓還不是那麼確定，因為中方媒體並沒有報導習近平這句話，而中國外交部也沒有證實此事，不過習近平最近都是參加國際多邊聚會，如果要讓他破例出訪單一國家，那絕對是因為金正恩與普亭的會面。習近平主動提及訪韓的戰略考量，正是想藉緩解與南韓之間的關係，制衡蠢蠢欲動的北韓 。

不過公平地說，不只北韓，南韓也在外交上採取冒進的做法；尹錫悅上任後對北韓採取「極限施壓」的策略，向美國一面倒，也跟日本改善關係，甚至加入在大衛營召開的美日韓結盟會議；北韓為了謀取出路，則不惜與全球制裁的俄羅斯交涉，北韓領導人金正恩9月中旬造訪海參崴後，宣布強化與俄方的軍事合作。可見兩韓都積極想把朝鮮半島帶向對自己有利的局勢，導致朝鮮半島出現不穩定的狀態。

從中國的角度來看，如果北京加入俄朝聯盟，將令東北亞的對立升高，更不穩定，這不是北京所樂見的，所以開始考慮拉攏南韓，以瓦解美國聯合日本與南韓，南韓本來就是美國在東亞對中國的圍堵聯盟中，最弱的一環，而事實上，南韓也有意爭取中國在朝鮮半島上的中立，兩邊一拍即合。

最近中日韓資深官員正在集會，討論三國領導人會議，此經濟性質的會談已經停擺近四年，上一次是在2019年12月，由國務總理李克強在成都會見文在寅及安倍晉三，習近平則是先後在北京與兩人會面。今年的三國領導人會議有望由南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和中國總理李強出席，預備性質的三國外長會議，將於11月之前在釜山舉行，而三國領導人會議則在年底前舉行。

目前尚不知道，習近平訪問南韓將在何時，不過青瓦台國家安保室長趙太庸24日在接受國內電視台採訪時表示，南韓不會以低姿態請求，而關於訪韓的時間，「年內實際上是不行的，應該在明年左右互相討論一下」。

但是北京的朝鮮半島策略，絕對不止於南北韓，在王毅與蘇利文16、17日的12個小時的馬爾他會談中，除了台灣問題，還談到朝鮮半島問題，當時金正恩已經到了海參崴，美國最在意的就是，北韓會不會提供俄羅斯武器，以及中國會不會加入俄朝聯盟。

中國與俄朝保持距離，部分原因也是考慮與美國的關係，北京仍然希望在11月的APEC峰會中，與美國能夠達成協議，所以在對北韓的態度上，自然有別於俄羅斯，而對南韓的態度上，則有習近平的訪問的表態。

對於北韓而言，雖然過去慣常以中制俄，或以俄制中，但是金正恩心裡清楚，此刻的俄羅斯與中國已不可同日而語，俄羅斯能夠協助北韓的，絕對遠遠不如中國，所以在回到平壤之後，馬上發布了對習近平對北韓建國紀念日賀電的回覆，在信中，金正恩矢言將促進北韓與中國的合作關係。

如今習近平有意訪首爾，意味著北韓可能失去了中國這個大靠山，所以趕快把手中唯一對美國牽制的「人質牌」打出來，突然間，朝中社在27日宣布，北韓有關單位在經過調查之後，依法決定將近期非法闖入北韓領土的美國士兵特拉維斯‧金恩驅逐出境。

金恩是在7月18日參觀板門店共同警備區(JSA)時，闖入北韓一側，宣稱要尋求政治庇護，隨即被北韓當局扣留，美方原來急著表示願意不設前提條件，與北韓交涉，以釋回這名美軍士兵，但是北韓不理不睬，現在71天之後，突然對美國表示善意，將金恩驅逐出境，老實說，這未必能夠換得如川普政府時的重新談判，但絕對是平壤因應戰略格局變化，所做的因應。

朝鮮半島局勢瞬息萬變，大家都在小心翼翼地試探，以獲得最大的利益，尹錫悅倒向美國如此，金正恩向俄羅斯求援也是如此，外面的強權，無論是俄羅斯、中國與美國，無不在伺機占便宜，從朝鮮半島想想台灣海峽，又何嘗不是。