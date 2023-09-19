能否勸退老人參政 攸關美國國家成敗

76歲的猶他州共和黨 聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)上周宣布，2024年不再競選連任；他強烈建議，77歲的川普 、80歲的拜登 都應效仿他隱退，讓年輕領導人來塑造他們生活的世界，應對國家面臨的嚴峻挑戰。羅穆尼開出政壇第一槍，想勸退川普和拜登，希望美國結束老人政治，完成世代交替，能否帶領兩黨蔚為風潮，未來幾個月發展很關鍵，想成功須靠奇蹟。

輿論、民調和媒體都不乏勸退聲音，華盛頓郵報專欄作家伊格納休斯(David Ignatius)，日前也撰文呼籲拜登2024不要再選。他認為，拜登競選連任的兩大包袱是年紀和副手賀錦麗支持率僅39.5%，比拜登還低，拜登和賀錦麗再搭擋競選連任，將破壞拜登最偉大成就──阻止川普連任。而美聯社民調，77%美國選民，包括69%民主黨人認為拜登太老，如連任成功，就職時已82歲，不適合再領導美國。

美國民主面臨嚴酷考驗：七成七選民認為川普和拜登太老，總統應由年輕世代接任，但拜登依舊堅持參選到底，川普也為「復仇」而競選，逾六成共和黨選民挺川普出馬，這七成七絕對多數選民為何無力改變大局，讓兩老退選？是選民三心兩意、自我矛盾，抑或政黨初選制無法反映民意，國家權力被政黨、政客把持和壟斷？

這是美國當代民主運作面臨的最大難題；川普煽動民粹綁架共和黨，總統大選滲入四大法律案，涉及推翻大選結果和國會暴亂、違法扣留機密文件、干擾喬治亞州大選運作等事件。川普和川粉卻認為，這些都是用法律手段干預政治，川普退無可退，必須用競選和當選來對抗法律追訴。政治和法律糾結不清，「唯二」解決辦法是川普當選，讓四大官司案政治解決；或川普再度落選，面對法律制裁。至於未來新總統是否特赦川普，則是另一層政治考量。

這種局面或許是逼使拜登參選的主因。拜登自認是唯一可阻擋川普的候選人，2020年大選已獲證明。拜登可能自認川普不退，他也退無可退，因為民主黨內現找不到可擊敗川普的人，老人壟斷總統大選，就在這種情勢下不斷加強，無力解套。

美國老人政治在白宮、國會出現，兩黨半斤八兩。81歲的參院共和黨領袖麥康諾，日前在新聞鏡頭前再次「僵凍」30秒，無法言語或應對詢問，經旁人攙扶他離開才解除僵局，顯示他大腦間歇性失去反應能力，能否再領導共和黨參議員，備受質疑。

90歲的民主黨聯邦參議員范士丹，今年連請病假四個月未赴華府履職，她近年投票都依助理指示，已難勝任，但她拒絕請辭。高齡83的民主黨前眾院議長裴洛西，日前宣布競選連任，誓言奪回眾院、再出任議長。這些耄耋之年的政壇老人霸占政治舞台，似想鞠躬盡瘁，死而後已。

外界質疑拜登太老聲音愈來愈大。賀錦麗日前表態，拜登如無法視事，她已準備好依憲法接任，似有弦外之音。加州州長紐森等民主黨中生代都溫良恭儉讓，不敢用集體行動勸退拜登，而川普獲黨內近七成選民支持，德桑提斯初選已難撼動川普。

少數州州務卿正考量能否引用憲法第14修正案，禁止反抗憲法或有叛亂行動的人擔任聯邦官員，在初選中阻止川普參選。藍州如想用憲法阻止川普，必然捲入更多訴訟，刺激川粉們團結挺川，治絲益棼。初選最早的新罕布夏州已表態，不會引用憲法第14修正案剝奪川普初選資格，歷史上也無先例。

川普想將喬州訴訟移交聯邦法院審理，已被法官否決，他頻藉社交平台發言對抗司法，聯邦檢方已請求法院下令川普禁言；喬州審判如電視轉播或審判定罪，都將對川普造成打擊，他的最終命運還有變數。

共和黨主導的眾院彈劾拜登如箭在弦，杭特拜登逃漏聯邦所得稅已認罪，杭特是毒癮犯者卻違法攜槍，涉三項聯邦重罪，罪名如成立將面臨25年刑期。杭特收受烏克蘭Brisma能源公司顧問費數百萬美元，即使彈劾拜登難成立，但父子違背政治倫理，都將重傷拜登。

美國兩黨惡鬥毫無緩解跡象，選民面對一個竊取文件、煽動國會暴亂，另一個迴護兒子違法的老邁總統候選人，逾七成絕對多數選民的意願，敵不過兩位老人的執拗，所謂民主反映民意成空談，最終可能須在兩個爛蘋果中挑一個。2024年大選即使將熱鬧非凡，卻是選民的大不幸，很多選民可能拒絕投票，或只能含淚或含恨選擇。