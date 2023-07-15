美中同時上演兩大荒唐怪事

美中政治圈最近都出現荒唐怪事，一是白宮 機要之地西廂查出毒品，歷經兩周，結果竟然是找不到毒源；二是中國外交部長秦剛 至今神隱半個多月，北京 輕描淡寫，稱是「健康原因」，企圖交代。兩事都透著反常，這是權力的傲慢，硬逼著大家接受反常為正常，明顯的掩耳盗鈴，極度不負責任。

財長葉倫訪中之後，再傳氣候變遷特使柯瑞將訪中，正當美中重新進入新常態交往之際，中國外長秦剛行蹤不明，傳出「健康」有問題。秦剛才上任半年，極不尋常。

中共外事辦主任王毅「臨時代打」出席東協雅加達外長會議，與國務卿布林肯進行場邊會談，以王毅目前黨政資歷與位階，他對手是白宮國安顧問蘇利文，王毅臨時上陣，被認為是「降格」，看來北京外交界內部的確有大事，更看出中共此階段對外關係，處於青黃不接的窘境，對美經濟要靠前副總理劉鶴，外交上離不了王毅。

中國國務委員兼外長秦剛自6月25日在北京會見斯里蘭卡、越南兩國外長以及俄羅斯副外長後，就消失公眾視野，中方還突然取消在北京會見遠道而來的歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾的北京之行，秦剛原定7月10日會見他，討論人權和烏俄戰爭等議題，歐洲隨即傳出秦剛健康欠佳消息。

外交界猜測紛紜，北京國際媒體終於在7日對外交部提出疑問：是否是健康原因？他是否會出席下周舉行的東協(東盟)外長會議？中方答覆竟然是「我並沒有聽說你講的這個情況」至於是否出席東盟外長會議，到時再說。

中國外交部竟然無法交代自己的部長為何多日沒有公開行程，匪夷所思。直到11日，也就是東協外交會議舉行的前兩天，外交部在記者會上才被迫首次證實，秦剛「因健康原因」不會出席，而由王毅參加。

獨裁政府對國家領導人的健康狀況，向來列為機密，中共也不例外。秦剛究竟狀況如何，由於中方的遮掩，導致外界揣測滿天飛，香港媒體報導是新冠染疫，「兩周可康復」，網上則指是「個人生活作風」出事，更傳出涉及重大國安。

如果是新冠染疫，照一般病情，自主隔離一周即可痊癒，病情嚴重則另當別論，秦剛在過去駐美期間應該已經打了疫苗，做好保護，不太可能為新冠重症，官方所稱的「健康問題」極難讓人信服。

更有知情者指出，如果是「個人生活作風」，以秦剛今年升官三級跳的機遇，背後有人，問題不大；如果事涉國安，秦剛僅是「配合調查」，問題也不大。所以北京軍政內部可能的確出了大事，涉及秦剛，有難言之隱。

秦剛神隱，引起全世界關注，何況當前美中在全球對抗之際，外長身分非比常人，代表中國，動見觀瞻。如今沒有迅速損控措施，讓此事發酵，陰謀論蔓延，對內對外，已成為國際笑話，如此令人費解。

至於白宮白粉案更加荒唐，令人難以置信。職責保衛白宮的聯邦特勤局，在國慶長假期間在白宮西廂搜出毒品古柯鹹，經過十天調查，13日特勤局竟然宣布，雖然已把進出西廂的名單過濾到剩下500多人，但由於「無法從包裝上驗出有效指紋與DNA」為由，無法逐一比對，並稱過濾所有監測錄像或是相關可鑑定證據，都找不出辦案線索，就此結案，不再追查。特勤局如此調查結果，侮辱一般人智商，難以被大家接受，媒體與網友一面倒的譴責特勤局若非無能，就是掩護包庇特定的帶毒者。

民主黨國會議員跳出來，護航特勤局，共和黨眾議員砲轟特勤局無能，白宮則一副置身事外，與毒品無關姿態。針對共和黨的批評，特勤局辯稱安檢滴水不漏，而且竟稱「武器和生物、化學等危險物品不得帶入白宮。 我們不篩查非法毒品(illegal drugs)，只篩查有害物質(hazardous materials)。」

鬧了半天，原來參觀白宮的平民遊客或是白宮工作人員，可攜帶毒品進入白宮，特勤局都不會盤查，只查「任何爆炸物」，白宮毒品案竟是大驚小怪，無事生非的烏龍事件。

美中都出現如此怪事，幕後必有政治暗盤，不過在世人眼前則是機關算盡， 醜態畢露。秦剛神隱，北京必須要給出合理交代；白宮毒品案不必期望太高，或等到政黨輪替後，有可能水落石出。