從平權措施違憲 談名校拿亞裔脫困

聯邦最高法院對私立哈佛大學和北卡羅來納大學招生 涉及族裔歧視案，作出里程碑式裁決，在6：3裁定中，保守派大法官指，兩校以平權 措施(affirmative action)為名，優先考慮種族因素的錄取招生辦法， 違反憲法第14修正案。其意義在於，高等教育校園多元化的目標沒有錯，大學可在不強調種族的前提下，主動而積極的拿出各種促進校園多元化的招生政策與辦法，這才是光明正道；以平權措施限制亞裔 華裔學生發展，而鼓勵另一族裔入學，同樣是種族歧視。

就像婦女墮胎權案，這是另一件讓美國社會意見兩極的歷史大案。雖然自去年底大法官在問訊此案的口風中，已察覺大法官的傾向，但此案裁決一出，仍震驚全美。拜登總統立即在白宮對全美評論，痛斥「這是一個不正常的最高法院」，「美國仍存有歧視，我們需要一個人人能就讀的高等教育體系」。

國會民主黨領袖也批評「後果全國將立即感受到，負面影響可能會持續幾代人」，共和黨領袖則是讚揚裁決是「法律平等邁出姍姍來遲的一步」，保守派華爾街日報社論稱這「里程碑式的裁決，是這任最高法院最優秀的表現」，自由派紐約時報則刊多篇「積累數十年努力，終於抹黑了平權措施」的抨擊評論。華盛頓郵報社論譴責最高院放棄了「半世紀來推動校園多元化的試驗」。

這50年來有關大學錄取平權措施的爭議，就是圍繞在「菁英高校多元化」政治命題，而爭議關鍵就在大學招生看族裔、不看成績，直到這次釋憲，才撥雲見日，正本清源，把校園多元化的責任，還給各大公私名校。

一般公立院校校園早就反映社會多元化，各族各裔學生來自五湖四海，反倒是這些培養未來各行各業領袖的菁英大學，抵不住社會壓力，被迫接受以種族做為名校的錄取標準。隨著優秀亞裔華裔高中生近20年來人才輩出，就讀名校人數增加，但假多元之名，「種族」因素佔上風，直到亞裔社團驚覺自己族裔錄取遭到打壓，遂而興訟反歧視。

「平權措施」不是法律，此詞源於1935年確保勞工有自組工會權力的「華格納法」，1961年甘迺迪總統頒布行政命令，確保凡是與聯邦有關的雇用工作都必須採取「決斷有力措施」(affirmative action)，在雇用期間不得因「其種族、信仰、膚色或國籍」受到歧視待遇，一律平等。1968年民權領袖金恩博士遇刺後，非裔學生進大學，以提升社會地位的思潮興起，哈佛法學院首開先鋒，將平權措施帶入高等教育領域。

這項入學平權措施，推行10年後遭到法律挑戰。在1978年「加州大學董事訴貝基案」中，戴維斯加大在每100名新生中保留若干錄取名額給少數族裔學生，白人學生貝基被醫學院拒絕錄取後興訟。最高法院裁定校方違憲，但同時裁定認可校方招生辦法可考慮種族因素，唯必須與其他指標搭配。其後20年的幾件訴訟案，高院大法官一次次裁定校方招生辦法可以採行平權措施，但也次次規定要搭配其他招生條件。

彭博評論指這多年來菁英名校就一直在「抄捷徑」(short cut)，從未認真執行配套招生辦法。 一直到今天首席大法官羅伯茲明確指出：「學校必須考量學生的個人經歷，而不是種族」「許多大學錯誤地得出結論，一個人身分的試金石不是戰勝挑戰，建立技能，或傳承經驗，而是基於他們的膚色。我們的憲法不會容忍這種選擇。」

優秀亞裔華裔高中生被尷尬的夾在「校園多元化」之戰中，如今最高院大法官讓亞裔華裔掙脫出來，自是極大喜訊，讓種族不是向上發展的絆腳石，但多元化戰爭沒有終止，我們更要主動提出增加校園多元化的創造性辦法。

最高法院日前裁定雖僅針對高等教育的招生歧視違憲，但實行平權措施的各行各行業也擔心受到影響。作為亞裔，我們並不排斥平權措施，華裔亞裔朝氣蓬勃的存在與發展，就是美國社會多元化成功的證明，因為這個社會接納容納融合我們，我們也認同美國社會的基本價值。華裔生存與發展受益多元化社會，我們應更主動積極促進多元化，而非不自覺地以源自我們自有偏見的文化觀念，去抗拒與恐懼社會多元化，何況我們的下一代，已更加融入美國的多元化。