世界新聞媒體年會召開與媒體的挑戰

新聞媒體在現代社會越來越重要，政黨、企業都想要掌握媒體，保護自己、攻擊別人，假新聞流竄，助長政治與社會的不安，而隨著科技的進步，新形態的媒體紛紛躍上舞臺，傳統新聞媒體似乎面對無可逆轉衰亡的命運，對媒體人來說，憂喜參半，心情矛盾。

新聞媒體要面臨的問題，還包括：ChatGPT在全球掀起革命，究竟人工智慧 對新聞媒體而言是殺手還是助力？受到新聞消費模式的轉變衝擊的編輯室，如何推動數位轉型，創造與時俱進的新聞產製流程與使用體驗？還有此刻地緣政治挑戰，比以前任何時代都要更為嚴峻，新聞媒體又要如何回歸基本，提供讀者更好的內容？

世界新聞媒體年會（World News Media Congress）將於6月28至30日在臺北登場，包括紐約時報 總編輯、Google新聞副總裁、讀賣新聞總編輯等，來自57國逾900名媒體編輯和媒體高層齊聚一堂，彼此交流、並商討以上挑戰的因應之道。

此次年會是睽違十年、重返亞洲舉辦，而且首度由台灣爭取到主辦權。由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）與本報的姊妹報聯合報系共同舉辦。WAN-IFRA會員來自120多個國家新聞主管人員、3000多家公司，是目前最具影響力及最多會員數的國際新聞媒體組織。包括聯合報系、紐約時報、華爾街日報、彭博、衛報、金融時報、朝日新聞、法國世界報、Google、Meta等媒體及科技公司都是會員。

目前正在進行的俄烏戰爭，是二次戰後最嚴重的地緣政治衝突，當然是會中媒體討論的重點，但台海情勢也是矚目焦點，國際媒體不遠千里而來，都希望能夠親眼目睹台灣的情況，開幕首日特別安排「台灣及鄰國的地緣政治挑戰」圓桌論壇，就是希望以亞洲觀點與角度，讓與會者能夠理解亞太局勢。

此刻媒體受眾已是全球化，不再有語言障礙，單純迎合民族主義的情緒不可能持續，譬如在烏克蘭戰爭中，俄羅斯民眾不可能只聽俄媒的宣傳；同樣地，西方媒體也必須參考不同消息來源，例如北溪管線被炸，基於不同動機，就有不同研判，很難一手遮天，完全聽信一方。

其次，AI新科技帶來的風險與創新轉機，對新聞產業造成正負都有的衝擊，也是各國媒體關注焦點；AI讓製造假新聞變得更容易，網路充斥更多真假難辨的訊息；尤其是台灣、美國與其他國家都將面臨總統大選，假新聞容易左右選情，新聞媒體如何防堵假新聞，有許多實驗與實踐，將在會中分享。

當然人工智慧不見得都是負面的，譬如瑞典研發將文字新聞摘錄，並轉成使用者更容易理解的語音報導，但是許多人都從負面思考，擔心記者工作會被取代，還擔心如果使用者無法信任眼前的資訊，沒有人願意為高品質新聞付費，新聞產業將陷入品質低落的惡性循環。

在編輯室轉型方面，雖然大家都說報紙紙本已死，但是金融時報來說，卻並不是這回事，以FT周末版（FT Weekend）為例，訂戶逆勢增加，因為FT的讀者都是商界、政界、律師等白領人士，這些讀者平日因工作需要，使用行動載具看新聞，但周末只想放鬆，去咖啡廳悠閒看報，閱讀人物專訪、文化或娛樂等軟性卻深入的內容，這些用戶的深層需要，是印刷品的理想未來。

但與此同時，傳統新聞媒體也呼應讀者的需求，開發數位付費訂閱；聯合報推出數位訂閱制產品不到三年，今年參加世界新聞出版協會（WAN-IFRA）亞洲大賽，WAN-IFRA日前公布，聯合報數位版參賽作品，是今年「最佳訂閱制計畫」的全球TOP 5，以亞洲冠軍資格晉級世界賽。

在媒體力求生存的同時，外部機制同等重要，「新聞不是免費的」，唯有重視內容價值才能改善媒體環境、推動正向成長。澳洲 是全球第一個立法規範新聞議價，要求數位平台為刊登澳洲產製的新聞內容付費，現在澳媒每年分享超過1.5億美元收入，這些資金用以支持新聞業成長及永續發展，許多國家都考慮仿效。

媒體是現代多元社會的重要一環，但是現在卻成為許多人批評責難的目標，作為媒體的一分子，我們深知反省的重要，也希望藉著公開討論這些問題，能夠迎向挑戰，自我改進。