台灣大選白熱化 綠捍衛政權無忌憚

受到性騷擾案和新北市幼兒園疑似餵藥案的衝擊，民進黨 與國民黨 政黨支持率雙雙重創，反而是民眾黨主席柯文哲異軍突起，民調暴增；反觀在三方鼎立的總統選局中，平分秋色的態勢意味著選戰膠著，人人有希望，個個沒把握，也刺激到綠藍候選人賴清德與侯友宜 都開始改變戰術，頻下重手搶選票，不願意見到柯崛起，威脅到自己勝選機會。

民進黨因黨工性騷案，讓過去性平角色全毀，但攻擊是最好的防禦，民進黨從政院到名嘴總動員，對準新北市幼兒園的疑似餵藥案，攻擊侯友宜不顧市政，企圖重塑四年前韓國瑜的無能訴求，全面否定侯友宜，包括檢調、衛福部等單位都跳出來指責，迫使侯友宜必須先解決疑似餵藥危機，根本無餘力在選戰裡突圍。

儘管檢調幾度約談，但幼兒園是否主動餵藥或是誤食藥品的關鍵事實，始終未釐清，民進黨擅用烏賊戰術，要塑造新北市府貽誤時機的印象，並不斷以各種傳聞掀起全民恐慌，即便是高雄市和宜蘭市都疑似發生類似案例，但民進黨鎖定新北市猛攻，換句話說，餵藥案與學童安全不是關鍵，毀滅侯友宜才是重點。公務員出身的侯友宜未能把握住民進黨攻勢本質，仍將相關案件視為市政議題處理，反應過慢，乃至落於下風，儘管民進黨藉機渲染，但侯若不具體反擊，終難翻身，因此侯友宜罕見的興訟，指控綠營造謠，要還新北市清白。

侯友宜的麻煩還包括對初選落敗未死心的郭台銘，雖然郭說出會支持侯友宜的承諾，但郭派支持者動作不斷，一直追著聲勢下挫的侯友宜放暗箭，並暗示郭柯配才能促成藍白合，下架民進黨，主張如當年「換柱」般，應該「換侯」，更讓侯友宜雪上加霜。國民黨內鬥之兇，就是連國民黨前主席洪秀柱都忍不住跳出來，要大家記取教訓，再不團結，國民黨將淪為「刀俎下的魚肉，任人宰割」。

漁翁得利的柯文哲並沒有出什麼新招，但他善用網路的直白訴求，頗投年輕選票胃口，讓賴侯兩人在青年支持率上，始終望塵莫及。有鑑於此，賴清德利用執政優勢大開支票，除了要用150億元補助私校大學學雜費，還要高中職學費全免，延長學費貸款年限等措施，全面大撒幣，針對青年或家長選票而來，無關乎教育政策改善，也不在意這些預算的法定程序與排擠效應，直接政策買票，儘管在野黨強力抨擊，民進黨政府充耳不聞，只要能延續政權，民進黨府院黨總動員，狠招下盡絕不手軟。

蔡英文政府這些年執政，嘗盡了完全執政的權力滋味，民進黨為所欲為，肆無忌憚，全然不在乎輿論責難與抨擊。當立法院已經成為立法局時，蔡英文在藍白兩黨缺席下，火速通過了四位大法官任命，也創下在任大法官全由綠營總統任命的惡例，審查之短暫粗糙，連親綠營的法界社團都看不下去，但民進黨不在乎。

在民進黨執政下，司法院也淪為司法局，「三權分立」全為虛幻飾詞，民進黨政府擔心未來一旦政權輪替，這些無視法紀不擇手段的濫權措施，極可能成為未來執政黨清算民進黨的籌碼，為了保權護命，民進黨窮盡選戰手段要弄垮國民黨。過去民進黨是以抬柯貶侯戰術，要稀釋藍白票源，如今看到柯文哲聲勢鵲起，對賴構成危機，反手一變，開始對柯抛紅帽子，手段之惡劣，可見當前台灣總統選局之凶險。

侯友宜之禍起於蕭牆之內，國民黨7月中全代會前，如能團結一心不生變，當前雜音自然會消失無形，郭台銘獨立候選人的可能性極低，國民黨穩住陣腳，才有與柯文哲談判籌碼與空間，促成政黨輪替。

國民黨如果自己不爭氣，非但總統大選難翻轉，立委選局也會因為受累，讓民進黨「完全執政」的惡夢重起，這才是台灣民主的最大危機，國民黨如果不能有效說服民眾理解其中至理，要讓民進黨繼續破壞台灣民主根基，那也是台灣民眾自己的選擇，怨不得人。

國民黨除了要向民眾訴求台海和平危機論，還得進一步宣傳說明民進黨「完全執政」對民主的威脅，才能切中核心地攻向賴清德的「捍衛民主」「信賴說」，至於要如何實踐，那就看國民黨的本事，如只會挨打，默念「好好做事情」，國民黨這回真會像洪秀柱所說，要任人宰割，難有再翻身的機會。