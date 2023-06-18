超級晶片爭霸 蘇姿丰挑戰黃仁勳

自去年11月推出以來，ChatGPT已在全球掀起一股人工智慧(AI )熱潮，ChatGPT的「語言生成技術」，應用範圍不斷地擴大，舉凡與語言有關的工作都受到衝擊，例如代寫工作報告、提供投資建議、選購股票、替大學生寫論文等。微軟是ChatGPT主要投資者，正將有關技術應用到所有微軟產品上，包括搜尋器Bing、以及微軟辦公軟件Exel和Word等。

ChatGPT熱潮席捲全球，連帶創造巨大利潤，輝達 股價也由今年初的143元增至16日的427元，漲幅達198%，5月至7月的季度收入預計達破紀錄的110億元，公司市值半年來增加超過5000億元，並且於過去的一周升破1兆元，16日收市市值1兆零540億元。黃仁勳洞燭先機，所開發的晶片 ，正好適合AI所需，因此成為這股熱潮的最大得益者。

狂潮所至，矽谷半導體行業也爭搭AI列車。蘇姿丰的超微，13日在舊金山宣布，推出為AI打造的超級晶片MI300X，挑戰領先的輝達。據蘇姿丰說，MI300X將是功能最強大的AI「超級晶片」，它由13塊小晶片組成，記憶功能超過輝達最高階的H100 2.4倍，因此有可能成為AI的主導晶片。MI300X預計今年第三季試產。

輝達和超微都是矽谷半導體龍頭製造商，又都由華人當執行長，兩人同樣來自台灣，這次超微挑戰輝達，不僅在華人社區引起熱議，已成為矽谷和美國企業界的頭條新聞，如果挑戰成功，更可能導致矽谷半導體業重新洗牌。

可是股市對超級晶片反應不佳，當日超微股價下跌接近4%，但同一天，輝達的股價創新高，市值首次站上1兆元，在所有科技公司中，擠身五大，輝達(市值1.05兆元)超微(市值1934億元)股價一升一跌，市場反應截然有別，看來超微爭霸之路難行。

時機其實對超微不利，按蘇姿丰所說，MI300X今年第三季才試產，第四季才少量付運，大規模生產則要到明年初才開始。但去年11月開始的熱潮，至今已半年，輝達的的A100晶片、以及功能更強的H100，已占據這個新興AI市場的主導地位；據華爾街分析師說，輝達的市占率可能達到92%，幾已壟斷了AI市場。就算MI300X真是所說那麼強大，兩家超級晶片，要到明年初才真正短兵相接，但今年下半年輝達仍繼續壟斷市場，必將造成更大優勢，對超微也更不利。

另外，輝達為確保市占率，勢必更新晶片，早在2020年輝達已推出A100；去年3月，再推出功能更強的H100，兩者都是在ChatGPT熱潮爆發前設計的，這麼一來，輝達晶片又將超過超微，特別是在記憶功能和控制成本方面。

目前強大功能的AI超級晶片成本極高，例如手掌大的A100，每片要1萬元，H100要價更高達4萬元。去年底ChatGPT推出時，須使用2萬個伺服器，每個伺服器需8片A100，才能讓ChatGPT暢順運行。5月底黃仁勳訪台時表示，輝達新一代晶片，仍交由台積電製作。現在的A100和H100仍是5奈米，新一代晶片將是3奈米製作。

除了功能強大的晶片，輝達也推出配套軟件，例如5月28日推出一「AI超級電腦平台」和其他AI工具，目的是協助不同行業客戶開發各自所需的語言模型，亞馬遜、微軟和谷歌的雲端數據中心都需要這個超級電腦平台所提供的軟件；又如銀行、政府和大學等，也需開發各自的語言模型。輝達製造圖形處理器晶片(GPUs)已有20年，為AI設計的A100也已有三年，超微要在AI方面挑戰輝達並不容易。

超微現在投入開發AI晶片，是否已經太晚？這裡的關鍵問題是AI 熱潮會持續多久？必須知道的是，眼前這一波AI 熱潮，是圍繞著語言生成模式的人工智慧(Generative AI)，單是這一類別的AI，應用範圍極為廣大，已經足以掀起一場革命；更何況AI還可應用到其他領域，例如最容易讓人想到就是自駕車，特斯拉一旦找到使用AI的方法，馬斯克預言了多年的「全自駕」，就會成為事實。放眼AI的廣泛應用可能，超微現在投入AI晶片的開發，可能還不晚。