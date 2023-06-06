美中劍拔弩張背後的不同真相

美中關係持續劍拔弩張，美國想與中國高層互訪建立溝通管道，圍繞台海和中國近海的軍事對峙卻持續升溫。中方一架殲-16戰機30日攔截美軍一架RC-135偵察機，戰機穿越美機前方400公尺，亂流造成偵察機晃動，美方抗議共軍危險不專業的挑釁；美加軍艦4日聯袂通過台海，共軍軍艦橫切穿越前方，相距僅150碼，兩軍對峙互控加劇。中方指責美偵察機飛進中國海岸50公里共軍訓練空域，雙方各執一詞。

美中兩國防長4日在新加坡香格里拉安全對話隔空言詞交鋒之際，美軍第七艦隊導彈驅逐艦「鍾雲號」和加拿大護衛艦「蒙特婁號」通過台灣海峽，宣示捍衛台海安全。德國防長皮斯托利斯4日宣布，德國明年將派兩艘軍艦前往印太地區，因應台海和南海主權爭議升級的情勢，這將是德國海軍20年來首次進入南海。

美、日、韓、澳、加、菲、英、德、法和印度等國，相繼強化介入南海和台海問題的立場，即使皮斯托利斯強調不針對任何國家，但中國愈來愈陷入類似100多年前滿清帝國遇八國聯軍聯手對付的場景。

美中關係六年多來急轉直下，美國聯手盟國建構圍堵中國的印太戰略獲重大進展；俄烏戰爭反而使聯盟更強化。專家認為，區域軍力平衡向美國和盟友傾斜，中國更陷孤立，是美國戰略重大勝利，習當局想突圍不易，情勢有利台灣。

回顧中國近期外交，帶給外界高姿態「拒絕美國」及美國苦苦哀求中方的假象。習近平拒與拜登 通話、多次拒絕布林肯訪中國，被美國制裁的防長李尚福，拒絕在「香格里拉安全對話」與美防長奧斯丁場外會談。北京宣布制裁美國記憶體晶片製造商美光(Micron)，但檯面下，美中政府和民間有不同做法，實質關係或許沒想像中糟糕。

除了蘇利文和王毅上月10日、11日在維也納會談兩天，同意保持戰略溝通外，美國負責東亞和太平洋事務助理國務卿康達、白宮國安會負責中國和台灣事務的高級主任貝蘭周日抵中國訪問。而媒體爆料，中情局長伯恩斯5月間密訪中國，與中方情報高層溝通。美中因間諜氣球引發緊張後，這是突破，名義上是情報交流，實際上必然代表拜登、習近平傳話。

伯恩斯不尋常的密訪，除建構對話管道，防止誤判擦槍走火，外界猜測可能包括一個重中之重課題：是否和烏克蘭即將大反攻，誓言奪回克里米亞，俄烏戰爭即將進入終局有關？美中是否對戰局作溝通安排、是否重啟季辛吉「聯中制俄」戰略，都引發外界好奇。

一旦戰局逆轉，北京是否調整立場，如何防範普亭 動用核武，甚至連普亭最後是下台或流亡等，美中如有溝通都不令人意外；對這次秘訪最緊張的應是普亭，這也是普亭和習近平「友誼無上限，合作無上限」的嚴酷考驗。

拜登多次強調，將中國定位為競爭而不是敵對國家，多數中國人可能難理解，美國拉攏盟國對抗中國，「以台制華」阻擾中國統一，難道不是敵對國家，為何還尋求與中國溝通？競爭但不敵對，多數中國人認為是忽悠，正是美國文化和中國人觀念不同，而中共趁機擺強勢姿態給14億人看，也向美方施壓要求解除經濟制裁和芯片禁運等。

美中政府外交戰、軍事對峙和口水戰激烈，民間卻兩樣情。美國民眾視中共或中國為潛在對手或敵人的比率升高，但華爾街無法忘懷中國市場，特斯拉創辦人兼CEO馬斯克 、摩根大通(JPMorgan Chase)CEO傑米戴蒙和星巴克CEO等，近日相繼訪問中國，和美中脫鉤的趨勢唱反調。

馬斯克先後會晤外交部長秦剛、工信部長金壯龍和商務部長王文濤，還與副總理丁薛祥會面。傳特斯拉繼上海超級工廠後，尋求在珠海另建新超級工廠，要求北京允許在中國推廣全自動自駕(FSD)或特斯拉儲能電池(Megapack)；中方則高規格接待，藉馬斯克大舉宣傳，歡迎外資。

外界唱衰中國經濟，認為今年GDP只有2.2%增長率，但華爾街卻認定中國能維持5%年增長率，馬斯克、戴蒙等巨頭做法和政府不同，分進合擊正是拜登說美中競爭而不敵對的精髓。只是美中體會不同，政治、軍事和外交最後是否壓過商貿金融關係，正是中共無法克服的最大難題。