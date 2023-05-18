以巴衝突加劇 中國有介入角色嗎？

近日以巴衝突加劇，乍看之下與過去60、70年沒有甚麼不同，但是中東的權力結構已變，美國正在退場中，影響力遠不如前，而中國正在進場，可是對自己的影響力，拿捏分寸還未到位。

巴勒斯坦 的加薩 走廊地帶，從去年開始，衝突的程度升高；過去掌權的哈瑪斯，經過幾輪與以色列 對抗後，現在休養生息，避免與以色列直接發生衝突，現在出現了一個新的組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」(Palestinian Islamic Jihad)，由巴勒斯坦的年輕學生組成，是穆斯林兄弟會的分支，人數雖比哈瑪斯少，但是越來越得到巴人的支持，意識形態激進，反對與以色列達成任何協議。

最近一波衝突的導火線在於，45歲的聖戰領導人卡迪爾·阿德南抗議被非法監禁，經過87天絕食後，5月2日死於以色列監獄，以色列人沒有給予醫療，任憑他死亡，聖戰組織隨即發表聲明稱，要讓以色列「付出代價」。當天下午，以色列南部便遭到來自加薩幾百枚火箭彈襲擊，特拉維夫都受到威脅，雖然大部分都被鐵穹防禦系統擋下來，但是仍然造成死傷，以軍在夜間出動戰機空襲，造成33人在加薩死亡，其中包括六名兒童和四名婦女，但以軍宣稱，有六名聖戰領袖被剿滅。

以色列的報復手段殘酷，使用戰鬥機與飛彈去攻擊居民區、公寓建築，以色列說這是不得已，因為聖戰組織的領導人藏身在居民區，武器工廠寄身於學校，但外界對以色列的攻擊是否區分軍民目標，以及不符比例原則嚴重譴責。

以色列同時關閉了所有進入加薩走廊的進出口，不准糧食、藥物輸入，聯合國世界糧食計畫署發出警告，由於資金嚴重短缺，該機構對巴勒斯坦的糧食援助將被迫大幅削減六成，甚至可能到8月完全停止。

以色列政府之所以異常強硬，有其內在原因，內唐雅胡的聯合政府目前靠極端宗教政黨在支持，如果內唐雅胡不夠強硬，沒有全力支持屯墾區，政府立即就會垮台，而他也將面臨貪汙的調查與起訴。

為了防止戰事進一步擴大，停火是必要的，以巴雙方也都願意停火，5月10日，白宮國家安全顧問蘇利文與以色列當局通話時，強調了降低緊張局勢的必要性。

但是巴勒斯坦人對於美國的調停，長久以來已經不信任，而內唐雅胡政府近來因為國內憲法法庭爭議，也與拜登政府有嫌隙，美國最擔心的是，中國趁隙而入，介入以巴調停。以巴問題向來是華盛頓的禁臠，如果中國搶得先機，國際聲望將暴漲，美國這個臉可丟不起。

有沒有這個可能呢？中國是最早支持巴勒斯坦民族運動的國家。早在1964年巴解組織領導人阿拉法特就祕密訪問中國與周恩來會談，之後中國還提供巴解援助和人員培訓。1988年底中國宣布承認巴勒斯坦國，並建立邦交，巴解駐北京的辦事處則升格為駐中國大使館。

雖然中國表面外交政策偏向巴勒斯坦，但是以色列與中國之間的經貿、科技來往十分密切，中國尤其希望能夠從以色列方面套取美國的軍事科技，實質關係非常緊密。

中國在今年3月成功撮合沙烏地阿拉伯與伊朗恢復邦交之後，原本想趁勝追擊，先是在3月初派出中東和平特使翟雋開始穿梭外交，外交部長秦剛還在4月17日分別與巴勒斯坦外交部長馬立基、以色列外交部長科恩通話，希望雙方盡快恢復和談，中國願意為此提供便利。

原來中國估計出手的時間已經成熟，但是以色列與巴勒斯坦之間的問題複雜，遠超過外界所能想像，5月衝突再起後，北京就不再作聲，最後由埃及斡旋，在上周六達成停火協議。

中東局勢正值瞬息萬變之際，大家都看到美國力量正在撤出，紛紛自尋生路，沙烏地最為明顯，除了改善與卡達關係、與伊朗恢復邦交外，阿拉伯聯盟也在沙烏地的主導下，於7日決定正式恢復敘利亞的會員資格；阿盟是在2011年敘利亞危機爆發後，中止敘利亞成員國資格，當時多個阿拉伯國家關閉駐敘大使館，沙烏地與阿拉伯聯合大公國還支持敘反對派，尋求推翻阿塞徳政府，但現在情勢完全逆轉。

美國對此非常不滿，隨即宣布，自11日起，把對敘利亞的單邊制裁再延長一年，但美國對中東影響力式微，已被公認，相對地，中國的影響力雖然持續增加，但中東情況複雜，要拿捏得當，並不是財大氣粗，想介入就能介入的了。