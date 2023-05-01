讓盟邦精神分裂的民進黨政府

台灣新北市長侯友宜在議會總質詢時，以「中華民國 是杯，台灣是水」的杯子理論，強調兩岸要務實交流，才能避免杯破水覆。侯友宜這席話，被視為是替總統大選政策理論定調，立即引起綠營各方的回擊譏諷，不論是強調水的價值，小心「中華人民共和國毒杯」，或是「台灣不需要中華民國外殼」的論調，都意味侯主張觸動了綠營的敏感神經，紛紛要以各種「撇清中華民國」的言論，維護「台派至上」的政治攻防。

同樣的，不敢再提「務實台獨工作者論」的民進黨主席賴清德 ，日前在出席醫學會講座時，提到「國民黨的國家認同像精神分裂症」，一如賴清德對於國家主權用詞的不精確，早已被視為歧視用語的「精神分裂症」引發病友家屬的抗議，更讓賴清德醫師為自己的用詞不慎連忙道歉。

追隨蔡英文 路線的賴清德，對兩岸關係就是照抄「中華民國跟中華人民共和國是兩個互不隸屬的主權國家」，然後重申「台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要」，也就是所謂的台獨「借殼上市論」，「中華民國」成為民進黨政府「避禍」的符號，又不喜歡要和「中國」掛鈎，以至於處處踩雷。

侯友宜引用的「杯子理論」，就是強調蔡英文繞不開中華民國，賴清德也是，如果硬要搞到「杯破水覆」，民進黨要如何向2300萬人交代？

當民進黨政府不肯堂堂正正面對中華民國憲法與歷史，不斷以「中華民國台灣」表述來處理兩岸外交關係，甚至有意無意「去中華民國化」，對內勉強可以粉飾太平，對外則是處處為難。中華民國邦交國已快降到個位數，好不容易有個盟邦元首瓜地馬拉共和國總統賈麥岱到國會演講，強調「中華民國是獨立國家，也是唯一真正的中國，支持台灣參與國際組織」。這麼熱情的談話，朝野立委都起立鼓掌，感謝盟邦的情義相挺。

怎麼也想不到，盟邦這席符合中華民國憲法的談話，居然讓台灣外交部跳腳「澄清」，強調賈麥岱是說「支持台灣為一獨立國家，也是唯一且真正的國家」，並沒說「唯一且真正的中國」。事實上，賈麥岱在蔡英文總統訪瓜國時已做過同樣的表述，而他在國會演講譯文也是早已準備好的文字，沒有「誤譯」爭議，反而是台灣外交部強以台獨思維，硬為盟邦友人談話做解人，不僅文義、文理不通，且為外交上極失禮的舉措，讓自己鬧笑話。

「中華民國是唯一真正的中國」，明明是反駁中共「一中主張」最有力的說詞，也是兩岸九二共識「一中各表」的精髓，更是台灣外交部對外工作無可廻避的法理依據，外交部不感謝友人力挺，還要搬石頭砸自己腳，實在是既荒謬也失格。

有類似「精神分裂」症狀的不只是台外交部，還包括台灣陸委會。在台灣前總統馬英九訪陸時，陸委會先是質疑馬不談「一中各表」，當馬英九在長沙大談「中華民國憲法」時，陸委會又說馬是在附和中共的「一中原則」。陸委會盯著馬英九猛打，就是要以蔡英文的「兩岸互不隸屬」論要壓制馬英九，問題是，陸委會否定馬說法，等於否定了陸委會本身存在的法理依據，否定了中華民國修憲為釐清兩岸關係的定位主張，所以馬辦要痛批陸委會是在公然倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，並請總統蔡英文表態這是否為政府立場？如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家。

當兩岸都在紀念辜汪會談30周年時，大陸國台辦主任宋濤明白表示，只要台灣承認九二共識，兩岸協商談判就可恢復。然而，台灣海基會董事長李大維卻要大陸走出「舊框架」，以「務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係」，李大維這是空話，因為要否定兩岸既有交流談判歷史，又提不出「新框架」主張，就只能符合陸委會，成為蔡英文政府的「打馬中心」、「打九二共識中心」，既無法有利於促進兩岸關係，反而是兩岸緩和的大障礙，更從根本否定了自己的工作目標與價值，成為進退維谷的尷尬機關。

國民黨目前的政策簡單明白，就是要以中華民國定位，挑戰民進黨各式借殼上市獨立論，以中華民國憲法來質問有意爭取大位的人，能不能遵憲守憲？侯友宜的杯子理論只是凸顯綠營矛盾的開始，賴清德的挑戰才剛上路，沒有那個中華民國未來領導者能躲得過這明白而嚴格的國家定位檢驗，誰也別想模糊混過。