南韓放棄美中平衡 反對武力犯台

尹錫悅26日與拜登 總統舉行首次美韓高峰會，他在啟程來美之前陸續接受媒體訪問，引發許多爭議，譬如他暗示要支援烏克蘭武器，俄羅斯前總統梅德韋傑夫則強硬反應稱，這樣俄羅斯也要開始考慮供應最新的武器給北韓；而他表示，若要改善韓日關係，不能接受日本「必須因為我們100年前的歷史而下跪道歉」的想法，這在社群媒體和推特迅速成為熱門話題，批評者認為這是對日本的「低姿態單邊主義」， 只提出改善韓日關係，而對過去歷史視而不見。

但是對中國來說，最有爭議的莫過尹錫悅在專訪中，就兩岸問題表示：「是因(中國)嘗試用力量改變現狀而引發的事」，「我們同國際社會一道堅決予以反對」。

其實南韓 的態度轉變是其來有自的；2021年5月文在寅 與拜登高峰會所發表的聯合聲明中，首次提及敏感的台灣問題，雙方強調在台海維持和平與穩定的重要性，但同時文在寅政府也對中國承諾「三不政策」(不追加部署薩德、不加入美國反導系統、不尋求韓美日軍事同盟)，以求平衡。

尹錫悅上台之後，三不政策逐漸被架空，除了南韓與美國薩德合作加強，日韓改善關係，恢復美日韓情報共享，美國提供南韓延伸核嚇阻，中國擔心南韓正在放棄中間路線，越來越倒向美國。

中國對尹錫悅談武力犯台格外在意，外交部發言人汪文斌立即表示，解決台灣問題不容他人置喙，請恪守一個中國原則，審慎處理台灣問題。南韓方面認為「不容置喙」直譯為「不允許插嘴」，實際上就等於是「閉嘴」的粗話，南韓外交部第一次官張虎鎮隨即召喚見中國駐南韓大使邢海明，批評「這是令人質疑中國國格的嚴重的外交失禮行為」。

中國也不甘示弱，20日晚，外交部副部長孫衛東奉命向南韓駐華大使鄭在浩提出嚴正交涉，稱南韓總統尹錫悅的涉台言論「完全不能接受」，中方表示嚴重關切和強烈不滿。中國外交部部長秦剛也在21日接著表示，在台灣問題上玩火必自焚，暗示對尹錫悅涉台言論不滿。

對於這場風波，南韓有不同的評論，批評的人認為，尹錫悅不懂外交，破壞在美中之間的平衡，當時文在寅是應付美國對台灣問題的要求所做出的妥協，為了不讓中方感到不滿，外交部第一次官崔鐘建立即出面表示，這只是一般的原則性立場。

而這次尹錫悅是在接受訪問時，使用了比當時更嚴重的「反對依靠力量改變現狀」的說法，這會給北京留下南韓無視「一個中國」原則的印象。

但是支持尹錫悅的人認為，過去南韓對中國的態度是「事大主義」，可是現在南韓已經進入已開發國家之列，究竟還要忍受中國的傲慢和對南韓的無視到什麼程度？南韓不應該再是黏著中國的小跟班，面對中國，在關係到南韓的安危時，要能夠直言不諱。

背後真正原因是南韓的民意已經轉向，一項針對南韓20-39歲的調查顯示，91%的受訪者對中國感到「反感」，甚至還超過北韓的88%，日本則以63%位列第三。對於支持率低落的尹錫悅而言，他希望用訪美元首外交，以及反中言論來討好年輕的選民。

尹錫悅採取的外交路線其實是無可厚非的，2019年2月底河內美朝高峰會失敗後，文在寅已經黔驢技窮，解決朝核問題遙遙無期，討好中國沒用；而去年2月底開始的俄烏戰爭，以及美中戰略競爭，使得世界回到了冷戰年代，因此南韓的「美中平衡外交」越來越沒有可施展的餘地。

而中國猶然陶醉在「外國來朝」的一連串外交勝利之際，美國埋頭積極在亞太國家下功夫，繼韓美高峰會之後，將是5月1 日菲律賓小馬可仕總統拜訪白宮，然後7月則是越南共產黨總書記阮富仲將與拜登共同慶祝「全面夥伴關係」10周年。

對中國來說，變化來得又急又快，就像是《環球時報》社論所說的，沒想到南韓在台灣問題的「錯誤認知」已經走了這麼遠，目前中國正在觀察韓美高峰會的結果，再考慮可能的應對措施。

但是就像朝鮮半島互動的隱喻一樣，如果中國採取的是嚴峻「北風」策略，一昧庇護北韓，就只會把南韓逼得鑽進美國的懷抱，只有「陽光」策略，協助解決半島核危機，才能夠贏得首爾的感激與向心。