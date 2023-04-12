美國的分裂危機 遠比中俄嚴重？

近年國際間常流傳「中國崩潰論」，指中國可能因政權垮台、四分五裂，裂解成多個國家。但與中國崩潰，或俄羅斯在俄烏戰爭失敗可能崩潰相比，不少人認為，美國分裂的危機並不比中俄低，尤其近年意識形態兩極尖銳對立，保守派和自由派勢同水火，國會失去協商妥協功能，某些州出現尋求獨立聲音，2021年國會暴亂後，更讓不少人深信美國可能再爆發內戰，進而分裂或崩潰。

蘇格蘭今年將舉行獨立公投，可能成功分離而獨立。美國紅藍州也鬧分裂，川普的死忠支持者、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)2月20日在推特發文說，「我們需要國家分裂，我們需要分開紅州與藍州，並限縮聯邦政府」。

依拉斯穆森(Rasmussen Reports)民調，倡議紅藍分治的美國，竟獲34%選民贊同，共和黨 支持者占半數，但高達57%民眾不贊同。保守派倡議「美國分家，分立而治」，自由派重鎮加州 在川普2016年當選總統後，也有人倡議加州脫離聯邦而獨立(Calexit)，加州另有人倡議藉公投把加州一分為二或三，保守和自由派各據一方分治，都難獲選民認同。

美國分裂並非始於今日，1861年爆發南北戰爭，四年多血腥戰鬥每天平均500人喪命。160多年後，內戰遺緒近年在南方各州拆除雕像等爭議中「復活」，川普崛起多少搭這種順風車，前總統小布希公開談話，憂慮美國當前社會撕裂極可能往失控方向發展。

曾是中共智囊，現官居全國政協主席的王滬寧1991年舊作《美國反對美國》一書認為，美國過度「個人主義、享樂主義、民主主義」，即將分裂衰敗。或許也是習近平等相信「東升西降」的論據之一，大陸學界和民間很多人對美國霸權即將崩解，深信不疑。

撇開國與國競爭相互唱衰對方，美國確實有讓外界疑慮之處。首先，人口結構劇變，十年一次人口普查，非拉美裔白人人口已從2010年的1.96億減為2020年的1.91億，占比從63.7%下降到57.8%，首次低於六成。

因老人凋零、生育率低等因素，美國白人持續減少，2043年起，白人將首次低於50%，但仍是最大族群。拉美裔人口數十年來成長快速，2020年達6210萬(從2010年的16.3%增至18.7%)，成第二大族群。有人認為，屆時美國將不再是白人國家，而是名副其實的種族大熔爐，「美國不再是美國」。

其次，近20年，美國每年平均吸納100萬至110萬外國移民，多數住加州、紐約州、德州、伊利諾州等地，人口結構快速轉變重劃政黨版圖，少數族裔多數支持民主黨 ，較少支持共和黨，也帶出白人最擔憂的「德州加州化」(Texas becoming a new California)現象。

德州地廣人稀、房價和稅率都低、對企業友善等優勢，吸引少數族裔新移民和保守派白人遷入，但本屬共和黨最大地盤的紅州，可能很快像加州一樣被民主黨攻陷，成為全美的縮影。

加州、紐約、德州三大州合占近四分之一總統選舉人票，加上民主黨鐵票區東北和西北各州，如果伊利諾州、佛州也成民主黨地盤，共和黨只剩鄉村地區各州，民主黨將一黨獨大，永遠占據白宮和國會多數。保守派白人因此產生危機感，擁槍自重，訴求種族和宗教正統等，川普呼應白人至上主義、「讓美國再度偉大」語意暗示，就是訴求白人主導不能變。

部分華人也認為，美國白人如不再占多數，會變成二流國家。這種帶種族色彩的言論網上最多，然而白人不是多數，並不代表美國政壇將讓少數族裔主導；想讓少數族裔支持共和黨，須調整各種議題立場，保守派的危機不只這一個。

美國憲政本可維繫各州分治和族裔融合，讓國家不分裂，各州分權就是紅藍分治，有些州即使不滿聯邦政府，但總統四年即可重新選擇，可是現在三權分立運作走入死胡同，對立和分裂危機讓維繫的功能不再。

160多年前內戰或現在，多數美國人仍有共識要維護國家團結、互補和自我修復調整，美國地理條件優越、有豐富資源、吸引世界人才等優勢，使它成世界超級霸權，而中俄先天缺乏這些條件。多元化本不一定代表分歧和分裂，可是政治卻在撕裂美國，能不能否極泰來，未來幾十年的發展可能很關鍵。