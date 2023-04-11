圍台軍演台灣不驚 北京得不償失

台灣蔡英文總統過境加州，會晤美國眾院 議長麥卡錫等19位國會議員，眾院外交委員會主席麥考爾接著率團抵台訪問三天。美國「兩面出擊」，確立美台交往新模式，北京 面子難堪，因而蔡英文返台次日，北京即宣布9日起進行環台「戰備警巡」與「聯合利劍」演習三天。共軍 前兩天出動71架次各型戰機，45架越過海峽中線，軍艦駛入距台灣僅24浬區域，兩軍各十餘艘戰艦對峙，但雙方都保持克制，未出現挑釁。

中共黨媒強調，「多軍兵種部隊在東部戰區統一指揮下，持續保持圍島進逼態勢」，「檢驗部隊在聯合作戰體系下奪取制空權、制海權、制信息權的能力」，「陸、海、空部隊從不同演習區實施模擬聯合火力精準打擊」，嘴砲響亮，但軍演規模比去年8月小，有學者指這是「微調過的習近平之怒」「雷聲大雨點小，安撫內部意涵較多」。

這次演習僅三天，不像去年8月裴洛西訪台後，共軍演習達九天，並發射導彈越過台灣上空，落入西太平洋。這次演習出動機艦數量、演習區都比上次少，不像上次環台灣四周六個海域；共軍也不再大規模實彈射擊，而是「模擬射擊」，節省彈藥、降低衝擊力道，只需對大陸民眾和「反台獨」有交代，但軍艦駛近台灣，依然在遂行「蠶食」入侵策略。

除了威嚇台灣，還包括針對美軍。國際媒體報導，中國一直在模擬海空攻擊台灣周邊海域的外國軍事目標。部分黨媒把「山東號」航母編隊5日通過巴士海峽，也看成對美示威，既挑釁美軍、也演練「反介入／區域拒止」戰術。而美軍航母尼米茲號打擊群同一時間也在台灣東部巡弋，「監控」兩岸軍事對峙，防備擦槍走火。

美國CNN、英國BBC和日本NHK不約而同認為，台灣民眾這次對演習的反應明顯是輕描淡寫，生活照常，絲毫不受軍演威嚇影響。北京不得不有動作，但目前想向美求和、解除經濟和科技制裁，不希望升高中美對峙。何況台灣明年將舉行總統大選，如果軍事施壓過頭，更多台灣民眾反感，無疑再次為民進黨助選。

其實，北京對台灣「雙英」西進東訪，應對處境難免矛盾。馬英九訪大陸12天，中共藉小馬哥訪陸祭祖，重提九二共識，想塑造兩岸溫情氛圍；但對蔡英文過境美國，美方盛大高調接待，創造美台交往新模式卻戒懼反對，環台軍演報復台灣如過頭，馬英九的兩岸破冰象徵，立馬會被軍演壓過，無異前功盡棄，因此北京應對謹慎克制。

台灣領導人過去過境，最多只能到紐約，且要求低調。李登輝1999年提出「兩國論」，衝擊美中台互信，28年來，美中關係丕變。蔡英文第13次過境美國，眾院新議長麥卡錫想訪台，卻被北京恐嚇會像裴洛西訪台一樣破壞中美關係，蔡、麥改在加州公開會晤，反而創造台灣領導人高調會晤美國第三號領導人(總統第二順位繼承人)的新模式，成為新例。

重要的是，兩黨前後任眾院議長有志一同，都力挺台灣，白宮基於三權分立分權原則，只能暗許不干涉。蔡麥會有近200家媒體採訪，國際媒體認為是台灣國際能見度的新高峰，反映美中關係和國際情勢不利中方，是北京的一大失分，用軍演挽回面子，卻可能得不償失。

大陸頻用軍演和機艦威嚇台灣，美方智庫說，演練攻台耗費巨大，雖有助共軍操練累積經驗，也讓美軍偵測到許多有用情報。每場軍演都耗費龐大油料、彈藥和軍人調動等支出，以數億美元計；中國國防預算已達2300億美元，即使花得起，但長期與美日台打消耗戰，後勤、飛行員等都可能透支。

中外專家公認，共軍戰機使用俄製AL-31或國產渦扇-10發動機都有短板，壽命都僅1000至1500小時，與美台戰機發動機超過8000小時壽命，相差八倍。頻頻軍演讓中國戰機隨時發生「心臟病」必須換心，加重後勤負荷。相對美軍長年高強度戰訓和花費，大陸、台灣都增加沉重負擔，與儲備戰力多少發生排擠效應，不一定是好事。

北京指責美國「挾台制中」、台灣「倚美謀獨」，但用軍演威嚇美台日，模擬攻擊外國目標，反而坐實國際間的「中國威脅論」，刺激拜登總統四次明確說出美國會出兵保台，歐盟也發聲明反對改變台海現狀。更不用說，美台用相對低廉的外交行動，就能激發軍事消耗戰，中國是得不償失的。