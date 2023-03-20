台灣疑美論興起 反映懼戰的焦慮

自從台灣民進黨 準總統候選人賴清德 副總統公開表示：「不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至讓之成為社會主流共識。」疑美論就註定成為台灣明年總統大選的核心議題，民進黨全力清剿台灣社會疑美論的蔓延，卻又因為積極備戰動員，反而加深反對黨與社會的疑慮，讓疑美論扣緊了朝野攻防的動態。

現實上，台灣防衛是依賴美國的軍援，美國價值原本是台灣社會重要架構，台灣也沒有反美的政黨，所有政策更沒有「疑美」的空間，但是疑美論日漸在台湧現，關鍵在於美國自己對台海戰情評估，不時會有「台海必須一戰」的言論出現，而又基於台海緊張，美國要求台灣「自我防備力量強化」的壓力也日急，從兵役延長、全動署成立、全動法修正等，一步步要求台灣要有面對戰爭將至的準備，壓力越大，民情越緊，疑美論自然日漸擴散。

俄烏戰爭是疑美論茁長的關鍵。不管美國有多挺烏克蘭，拜登還親赴基輔第一線，但美國卻不派一兵一卒與戰，要烏克蘭自立自強。前有阿富汗美軍倉促撤軍，後有烏克蘭淪為戰地的慘況，都讓台灣民眾心有所感。美國在最終關鍵時刻會不會介入台海戰爭，甚或美國學界有所謂「棄台論」主張出現，都會動搖台灣對美國的信心，也質疑蔡英文政府「唯美是從」的做法，反而可能提前引爆台海戰火。

在美方的催促下，台灣「國防部全民防衛動員署」去年成立，積極進行動員備戰工作，更擬修正「全民動員法」，卻因管控媒體，限制言論自由等修法內容，讓社會擔心民進黨政府以備戰為名，鉗制民主自由，另因動員作業，讓高中生造冊演訓，更激起民眾反彈。

不僅是修法，從去年底開始對戰備物資的積極準備，衛福部大量囤藥，造成市面部分藥品出現藥荒現象，備戰囤積物資更對日漸高漲的物價推波助瀾，雖然政府祕而不宣，但民生不便的苦痛無法遮掩，更造成民眾心理不願成為烏克蘭第二、拒斥這種「終須一戰」，不考慮台灣避戰求安的思維。

另一重要關鍵是，對於台灣防衛戰略思維的差異；過去台灣防衛思維一向是「禦敵於境外」，偏重於海空防武器的強化，然而，近來在美方指導下，必須要準備中共發動登陸戰，要強化島內防禦戰略布署，此一思維是將海戰防備改成巷戰準備。基本上，台灣民眾在台海對峙70年中，從來沒有真正想像過將台灣變成戰地的可能，當美國去年批准對台軍售武器包含了「火山布雷系統」，直接要在台灣海岸線做布雷準備時，民間情緒炸鍋，不願意接受美方把台灣本島當成戰場，連帶推論成，美國要台灣成為第一島鏈前線，就是要逼台灣打這一仗，民眾對此其實有相當疑慮。

對賴清德和民進黨政府來說，堅持兩岸不相隸屬，台灣已是主權獨立的國家，就必須要靠美國力挺才能生存，一方面要向美表態，另一方面也要強化台灣民防，但防衛準備動作越大，民眾懼戰心理越甚，賴清德也明白，所以改為「和平保台」，不敢明言「抗中保台」。

然而，對挑戰的國民黨 來說，「親美和陸」是既定主張，不要以兵戈相見，有能力和中共對話解決問題，則是國民黨必須堅守的路線，「要戰要和」勢將成為藍營挑戰賴清德的主要訴求，「票投民進黨，青年上戰場」的訴求已在九合一選舉中奏效，國民黨不會放棄持續提出「選擇國民黨，和平救台灣」的主張。

國民黨雖說「親美」，但在選擇可能和平對話的政策上，勢必要挑戰美方「終須一戰」的思維，也要痛批台灣戰地化的發展，於是「疑美論」主張成為藍營無可廻避路線，究其實，仍是兩岸和戰抉擇的路線選擇。當然，「疑美論」一定會和「親中賣台」紅帽子扣緊，但做為現實未來抉擇，這種簡化的政治攻擊與邏輯越來越沒效果，民眾會將2024選舉視為台灣和戰路線選擇。

國民黨「最強母雞」侯友宜日前提及「我們不做強國的棋子」，就被視為是「疑美論變形」，侯友宜近來更說，兩岸和平才能讓國家太平，「每一個負責帶動國家發展的人都要在這個情況下往前走」。侯友宜的「和平論」一定會結合「疑美論」，成為挑戰賴清德的利箭，這不是台灣國際戰略的改變，而是國內選戰對決的選擇。