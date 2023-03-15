戰狼打敗熊貓 反映美中關係現實

田納西州孟菲斯動物園 向中國租借的一對大熊貓樂樂和丫丫，美方提議讓牠們提前返中國，無奈樂樂等不及返鄉，上月初就心臟病 發死亡；而丫丫疑似受虐，瘦骨嶙峋、毛髮稀疏，中國已派專家來美安排接回牠。這件事導致中國網上一片憤怒狠批美國聲音，指責「三億人中卻找不到擁有人性的個體」。中共 也一反過去為美國闢謠做法，加入批美浪潮，指責美國對中國政策不當。

美中外交和友誼關係丕變，習近平主席6日指名責怪美國為首的西方「遏制、圍堵和打壓」中國後，外長秦剛等官員連續放砲狠批美國。中國80年代起展開的「熊貓外交」，如今硬是被「戰狼外交」所取代，官民批美聲音不絕，而歐美每年花巨資租借中國熊貓的做法，似也走到分水嶺，很多國家紛紛退租，中國人也樂見熊貓回國團圓，不再受「摧殘折磨」。

孟菲斯動物園2003年4月與中國簽約，租借樂樂和丫丫，為期十年，每年租金逾100萬美元，加上空運竹子來美的飼料費、中國派專家來美協助照顧、保險費等，總花費驚人。2013年租約到期後，又續約十年，今年4月租約期滿。因兩隻熊貓卻狀態不佳，本想提前送回中國，不料樂樂卻心臟病發死亡。

大陸媒體非常關注此事，刊出美國網友拍攝的丫丫生活視頻，短短50多秒裡，丫丫在籠子裡跪地不起，不停磕頭29次。牠的外形狼狽、精神萎靡，被形容像「活屍」；籠子內非常髒，沒有新鮮竹子吃，兩隻熊貓都在髒亂的展場晃著腦袋來回不停走，看來焦慮不安，引發網友們同情，樂樂等不及而死亡，更讓中國網友大駡「美國人折磨虐待牠們」。

美媒分析認為，過去中國派專家隨同熊貓租借給外國，類似事件，黨媒都為外國動物園闢謠，這次卻選擇和網友站一邊，指責美國，任由民族主義充斥，藉熊貓批判美國。鷹派的「環球時報」社論說，「當大熊貓都受到影響和牽連的時候，說明中美關係已經的確很糟糕了，這是一個強烈的警戒信號。它顯示出，一些華盛頓精英對華充滿敵意的姿態，已經影響到中美原本正常、友好的民間互動」。

中方似把熊貓租借不順利或生病，都歸咎「美國對華的強硬政策」，呼籲美國多照顧中國人民的感情。一些博主甚至說，美國動物園是「故意虐待」熊貓，以達到打擊中國的目的。矛盾的是，首都華盛頓國家動物園的三隻大熊貓美香、添添、小奇蹟都活得好好的，但有愛國博主指控這三隻熊貓也遭虐待，包括電擊、強制生育、不餵食等，只是這些謠言都缺乏證據。

熊貓是中國獨有動物，憨厚可掬的獨特外形、面臨濱臨絕種危機，被中國視為國寶，受到全球民眾喜愛熱捧。中國1982年前推動「熊貓外交」，以無償贈送方式向中共認定的友善國家，如蘇聯、北韓和美國、奧地利等國輸出24隻熊貓，換取各國民眾對中國的友誼和好感。

但1982年後改為有償租借熊貓，各國僅能保有一定期限，熊貓繁殖生育後的幼崽仍歸中國所有，須送回大陸。各國能提供的熊貓唯一食物新鮮竹子有限，養育熊貓也成各國的沉重負擔。

據不完全統計，中國有超過60隻熊貓租借海外，包括2008年12月馬英九執政時，無償提供台灣的團團、圓圓，後來產下幼崽圓仔、圓寶，但團團已在2022年11月病逝，兩隻幼崽破例留駐台北市立動物園，未交還大陸，台灣保有的三隻熊貓都是雌性。

目前至少有17國向中國租借貓熊，為中國賺進逾34億人民幣。不僅美國遇到照顧困難等問題，日本、英國、芬蘭等都宣布，有意提前將租借的熊貓交還中國。熊貓雖帶來旅遊收入和保育資金等，但飼養費高昂，英國每年連同租借等費用，支出達200萬英鎊。日本、芬蘭等國都計畫近期將熊貓交還中國，同樣因為難養或養不好等原因。如今外國人對熊貓新鮮感消褪，加上北京戰狼外交盛行，不再扮演溫和的熊貓，強化各國「退還熊貓熱潮」，但指責美國政府故意虐待熊貓，也屬無稽之談。

美國政學界的親中派，常被稱為「擁抱熊貓派」；而美國政客和媒體、民眾都視中國為主要敵手，「熊貓派」如今想為中國遊說和說話更困難，更易被扣紅帽子。中國內部，反美的敘事和表態成了主流，「戰狼」比「熊貓」吃香，反美語言不僅是對美國政策的反應，對鞏固中共統治、官員求上位或向民族主義諂媚等都有幫助，戰狼打敗熊貓也反映了美中關係的現實。