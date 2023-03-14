進入習新時代 中共營造「揚中貶美」

習近平 10日以100%全票，第三次當選中國國家主席。當天，中國與沙烏地阿拉伯、伊朗 三國，在北京 發表聯合聲明，宣布沙烏地和伊朗達成協議，雙方恢復中斷七年的外交關係，兩個月內雙方將重開使領館。黨媒和外宣都宣揚，中國在中東斡旋取代美國，取得外交重大勝利；部分媒體認為，中國攻陷中東本由美國主導的地盤，發揮舉足輕重外交影響力，讓美國人震驚，明顯在貶抑美國、熱捧中國。

有評論說，中國取代美國，填補中東的權力真空，下一個瞄準以色列和巴勒斯坦關係，把情勢說得很樂觀。許多外媒震驚中國撮合伊沙和解，印度媒體更說，這是北京發動的政變(coup)，顛覆美國主導的國際秩序。

北京選在習近平進入黨政第三任期，外界稱為「習帝加冕」的時刻，宣布這項外交斡旋成果，明顯在為習延任，甚至進入終身任期制的「元年」祝賀慶功，主導外交的王毅、秦剛等人表態效忠，從事後發展看，美國似被蒙鼓裡，成為拜登政府的一場外交挫敗。

這件攸關中東和平的大事，美國在狀況外，主因在客觀情勢不利美國，加上北京、伊朗、沙烏地三方出現共同的「反美」信念，因此促成沙伊兩大國和解，但是否已顛覆美國在中東影響力，從各方面來看，似嫌誇大。

其一，美伊交惡，自80年代伊朗占領美大使館後，兩國形同水火。近年伊朗攔截或擊落美軍無人機、扣押十多名越境美國人，伊朗無人機多次飛越美軍戰艦；美軍也攔檢伊朗商船，對伊朗施加嚴厲禁運和經濟制裁，川普任內並斬首伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼。伊朗近期發生「頭巾革命」，外傳美國居間挑撥，兩國敵對升高，任何能讓美國感覺被羞辱的舉動，伊朗都樂於配合。

其二，美沙關係惡化。沙國王儲、實際掌權的王位繼承人薩爾曼，涉及策畫2019年在沙國駐伊斯坦堡總領館，肢解沙籍異議記者卡舒吉。拜登競選時公開點名薩爾曼是「幕後黑手」，美國和聯合國的調查報告，都指薩爾曼批准行動，導致年輕氣盛的薩爾曼懷恨美國和拜登。

習近平去年12月國事訪問沙烏地，中沙簽署34項涉300多億美元的經貿協議，沙國給習近平最高規格的戰機伴飛、紅毯軍禮歡迎，卻冷遇去年7月到訪的拜登。還傳出中沙簽署人民幣取代美元交易石油協議，但真相是中方部分石油交易不使用美元，改用人民幣結算，沙國用來支付中方在沙國的勞務服務費。中共中宣部曾下令撤除人民幣取代美元的報導，而習近平與海灣阿拉伯國家聲明涉及三小島主權，也引發伊朗召中國大使抗議。

沙烏地對葉門內戰，與美國有齟齬；拜登要求沙國增產石油、平抑油價，利雅德虛與委蛇不理會。薩爾曼頗諳美中之間外交平衡索價的遊戲，現在拿中國打美國的臉，而實際上，沙國國防武器、軍方都和美國關係密切，美軍在中東強大力量穩如磐石，薩爾曼這盤棋能下多深、走多遠？有很多變數。

中國是沙烏地、伊朗石油等產品最大買家，中、沙、伊此舉頗有互相利用，牽制美國的色彩。而伊朗發展核武，暗援俄羅斯無人機等武器，是美國、以色列和沙烏地的心腹大患，沙伊教派不同，都想爭扮中東老大，使美、沙、伊、以、俄等國的關係錯綜複雜，中國或可從中謀利，但想取代美國角色還很遠。

中國宣稱進入「習近平新時代」，最重要標誌就是「與美國抗衡，走向世界舞台的中心」，促成沙伊復交就是實現這個目標。而北京強調，這是「對話的勝利、和平的勝利」，為動盪不安的世界提供重大利好消息，傳遞明確信號。

可是對照北京所為，卻是矛盾諷刺的，因為一，既然強調世界和平，北京為何遲未調解烏俄戰爭，反而選擇站在侵略者和破壞和平的普亭一邊？習有機會勸和俄烏停戰談和，甚至用出口管制約制俄羅斯，有人認為，這樣做，習肯定能拿諾貝爾和平獎。中國人民愛好和平，中共政策卻在鼓勵反人類的戰爭侵略罪行，奢談和平、對話不免陷入自相矛盾。

二，既然和平是人類共同體最高目標，北京為何不放棄武統台灣？舉世皆知北京是台海和平秩序的破壞者，台灣不應走台獨路線，但中共機艦頻繁擾台，鼓吹以戰爭併吞台灣，對外鼓吹和平對話，對台灣卻磨刀霍霍，聲稱兩岸一家親、兩岸要和平，台海卻成火藥庫，正是中共另一種自相矛盾。