量變轉為質變 串流媒體生存大戰

過去只要提到串流媒體服務，訂戶就像是進入一家吃到飽的自助餐廳，只要每月支付訂閱費用，就可以從一個不斷增加的片庫中選擇成千上萬的影集和電影 ，包括過去幾年上映過的一切。比如說，如果訂閱了HBO Max，即可獲得所有原始Max內容以及HBO的最佳片庫內容。

但現在情況不同了，幾乎所有的串流媒體都在下架作品並取消新的製作；即使已經拍攝完成，也不確定它會在什麼時間上架。所有都只是為了省錢，因為這些串流媒體業者發現原創內容就像個無底洞，怎麼填都填不滿。

2007年，Netflix 開始在美國推出點播串流媒體服務。從DVD租賃過渡到串流媒體的飛躍，是個巨大的風險，但卻帶來了巨大的回報。現在，Netflix全球用戶數達到2.3億，在財富500強中排名第115位。可是，隨著串流媒體領域變得愈來愈擁擠，這家引燃串流媒體競爭大火的公司，成為長江後浪推前浪的首要目標。

從2013年起，Netflix開始瘋狂製作原創內容，並與娛樂巨頭簽訂合作協議，甚至為迪士尼 最大的漫威系列電影，製作原創內容。三年後的2016年，Netflix的原創目錄已激增至126部電視影集和電影。但是隨著愈來愈多製作公司和電視業者發現它們也可以比照Netflix的作法提供服務，渴望成為下一個Netflix的串流媒體雨後春筍地出現，串流媒體領域變得更加擁擠。

在串流媒體方面，幾乎所有Netflix以外的平台都處於虧損狀態。當Netflix報告2022年第一季和第二季訂戶大幅流失時，華爾街擔心，野蠻成長的時代實際上已經結束，其股價因而暴跌，而且被迫放棄無廣告的長期傳統，導入廣告版訂閱方案。

除了流失訂戶，Netflix因打擊密碼共享，而更加搬石頭砸自己的腳。不少大學生因使用家庭帳號，面臨被平台拒絕提供服務。Netflix所不明白的是，現在串流媒體市場如此擁擠，家庭帳號被封鎖的大學生，可能根本不會回頭。取消大多數學生喜歡的節目，阻止學生從平台上觀看喜好的少量內容，可能導致Netflix無可避免地垮台。

Netflix最新採取的作法是飲鴆止渴式的調降訂閱價格，雖然選定的降價國家和地區大多仍是串流服務處女地，但總體觀感讓人感受到：連Netflix也走下神壇了。

另一個流失用戶的現象是取消熱門影集。有些膾炙人口的節目突然說停就停，一心期盼新一季的用戶，頓時不知所措。而對串流平台而言，刪減內容是不得已之舉，在衡量開支和營收獲利之間，即使口碑再好，只要點播率不高，往往都是最先被犧牲的目標。

與Netflix不同，像Disney+和HBO Max這樣的傳統媒體業者應該是擁有百年歷史的電影和影集片庫，但現在即使是這些被視為下金蛋的母雞也不能保證享有應有的利潤。

年初市場傳言，迪士尼考量向競爭對手出售更多電影和影集，將部分原創內容授權給外部平台，以遏制串流平台持續虧損的壓力。這種想法與長期以來的產業慣例相互矛盾：大多數平台將內容變現的最佳方式，是全部集中在自有的訂閱串流媒體平台上。

迪士尼並不是第一家挑戰串流媒體戰場的大型娛樂公司。華納兄弟在12月採取了同樣的策略，從HBO Max下架了幾部影片，並將其授權給Roku、Freevee和 Tubi等免費、但附廣告的有線電視業者。一度以為對串流產業瞭若指掌的企業高管，在面臨巨大虧損壓力下開始不再那麼確信，換句話說：串流媒體已經進入混戰時代。

就像一般企業常做出不受歡迎的決定一樣，絕大多數這些舉措背後的原因肯定都歸結為金錢。事實上，從財務角度來看，串流媒體正處於愈來愈艱難的境地。即使營收超出預期，迪士尼仍然裁員7000名員工，因為串流媒體業務的獲利貢獻度只是杯水車薪。

這就是當前市場混沌的樣子。回顧歷史上的轉折點，無論是好是壞，都曾出現過一步走錯、全盤皆輸的局面。Y2K時代的音樂產業是個例子，領導者沒有將注意力集中在互聯網，讓Napster和蘋果取而代之。2010年代初期數位出版商追逐臉書，以推動眼球的成長，但當意識到臉書隨時會翻臉，收手時為時已晚。

歷史規則不變，串流媒體高管似乎一再重複過去自我毀滅的模式，追逐獲利數字，為此犧牲一些最具競爭力的聲音和節目，這個混亂的局面總是讓人感覺似曾相識。