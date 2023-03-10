日韓大和解 美國東北亞聯盟成形

美國靠北大西洋公約組織(NATO)，在烏克蘭擋住了俄羅斯的入侵，許多人猜測美國也想在東亞籌組「亞洲北約」，但是四方安全對話(Quad)中，印度與其他的三國武器系統不同，難以形成攻守同盟，也有人猜測，美日韓是另外一個可能，但是多年來，日韓敵對，美國也無可奈何。

如今日韓關係有了突破，過去對峙的二戰強徵勞工索賠案，南韓 政府6日正式公布了第三方代賠方案，日本 方面也釋出善意，經濟產業省表示將盡快舉行出口限制政策對話，力求將兩國關係恢復至2019年7月以前狀態。

日本一向堅持強徵勞工的賠償，早已在1965年《韓日請求權協定》就已解決，但是2018年南韓最高法院就三項索賠案向戰前受益的日本企業（日本製鐵和三菱重工）判處賠償金，日方拒絕賠償，於是南韓法院2021年勒令三菱重工出售在南韓註冊登記的商標權與專利權，用以賠償。日本則以牙還牙，對韓國實施出口管制報復，兩國鬧上WTO仲裁，而這又延伸到軍事，韓方中止雙方「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA），任何關於北韓 或中國的軍事訊息交換，只有透過美國，關係降至冰點。

尹錫悅總統上台後，標榜親美和日，急於解決僵局；兩國談判，仿效慰安婦的形式，鎖定由民間企業捐助基金會的方式，韓國政府一直在談判過程中敦促被告日本企業參與籌資，但日方以企業支付賠償金，可被視為接受南韓最高法院判決為由拒絕。

為了繞過日方政府與企業不肯出資的問題，由包括浦項鋼鐵等約16個韓國企業捐款，成立「日本帝國主義強制動員受害者支援財團」，由此財團代付40億韓元（約新台幣9756萬元），給南韓15名收到賠償確定判決的被害者，做為「賠償金支付」。

日本企業完全未參與賠償，但有一個平行方案，即代表兩國商界的南韓全國經濟人聯合會和日本經濟團體聯合會共同籌措並運營「未來青年基金」，宗旨是針對年輕一代向前看，前述的日本制鐵和三菱重工也將以繳納經團聯會費或資助項目的形式，為基金實際上迂迴出資。

最後的妥協，雖然被韓媒稱作「半個解方」，引發部分受害勞工強烈反對，但南韓外交部則以水杯比喻，「現在已裝進半杯以上的水」，期待日本友善回應將杯子進一步填滿。

根據雙方商定好的劇本，接下來日本將解除2019年對南韓半導體材料的出口管制，重新將南韓列入在出口手續上享有最惠國待遇的貿易「白名單」，南韓亦撤回為此向世貿組織的提告；恢復日韓《軍事情報保護協定》；日本首相岸田文雄預計將重申前首相小淵惠三1998年發表的聲明，明確表達痛徹反省和發自內心的歉意。

其中最重要的就是恢復日韓領袖年度互訪；日本已宣布本月16日邀請尹錫悅訪問，與岸田首相舉行雙邊會談，尹錫悅接著4月訪美，五月趁廣島G7之際，舉行美日韓三國高峰會。

其實韓日和解早在3月1日就現端倪，尹錫悅在紀念1919年主張朝鮮半島擺脫日本獨立的「三一運動」演講中說，日本已從過去的軍國主義侵略者，「成為與我們共享普世價值，以及在安保和經濟上的合作夥伴」。

雖然這被國內的進步派大加撻伐，認為「採用韓國單方面屈服的方式，既不能消除矛盾，也不能建立正常的合作關係」，可是卻受到美國官員的盛讚，白宮說，尹錫悅發揮了政治勇氣，國務卿布林肯說「讓我們為（首爾和東京）的勇氣和遠見鼓掌，並呼籲國際社會與我們一起為這項重大成就喝采。」他並強調，美日韓三邊關係是「我們對自由開放印太地區共同願景的核心」。

過去美國不是沒有嘗試搓合韓日，朴槿惠政府時期，美國歐巴馬政府曾經推動美日韓三邊高峰會，並簽署《韓日慰安婦協定》，但在文在寅當政時，韓日關係惡化，而同時改善韓中關係，兩韓關係暖化。

現在全球權力結構翻轉，北韓在與美國協商受挫後，開始核武威脅。俄烏衝突讓人聯想到將來會發生「台灣危機」，與其說，是因為尹錫悅的新政策，不如說是，結構的壓力，讓韓日難以繼續對抗下去，必須在美國主導之下合作。

現在南韓的最大安全威脅是北韓，只有美國才能提供韓國安全保護，而中國與俄羅斯，反而在庇護朝鮮，所以一邊是美日韓，另外一邊是中俄朝，東北亞的局勢，又回到冷戰模式。