蔡英文與麥卡錫的「加州會 」

開年以來，在華府、台北與北京就流傳著兩件動搖三邊關係的事，一是美國眾院議長麥卡錫 宣稱要訪問台北，去年8月前議長裴洛西訪問，所造成的台海緊張，將會重演；二則是蔡英文 總統在卸任前想要訪問美國，甚至謠傳到美國國會演講，這比議長訪問的衝擊要更大。

與台北總統府素來關係良好的《金融時報》6日報導，蔡英文總統下月初將出訪中美洲盟邦瓜地馬拉與貝里斯，並在過境美國時，於加州 會晤議長麥卡錫。《金融時報》引述知情人士說法報導，為避免去年8月時任議長裴洛西離台後的軍事示威行動，改為「加州會」，而非「台北見」。

這則新聞關鍵是，台灣「說服」麥卡錫，避免中共藉機激烈反應，對照之前中國事務特別委員會主席蓋拉格訪台後表示，麥卡錫將在明年1月台灣選後才訪台來看，此報導相當可信。

其中最值得進一步深究的是，究竟這是台北方面顧全大局，主動提議？還是白宮示意，台灣配合？

如果是前者，代表台灣審度時勢，考慮到美中台大勢以及台灣的選舉，所做出的妥協安排；如果是後者，白宮主動，台灣與麥卡錫成為被動，未來還會有變。

首先，如果美方政局變化，兩黨鬥爭激烈，共和黨不甩白宮的「勸告」以及台灣的「說服」，硬要在今年內選前訪問台灣，美中台三邊就會鬧僵，事實上，報導披露後，麥卡錫被問及此事時說：「那與我的旅行無關，與我是否去台灣無關」，言下之意，「加州會」，並不代表排除日後他去台灣。

而台灣這次讓步，也不意味蔡總統未來沒有機會再到美國，8月巴拉圭總統就職，她還有出訪過境美國的機會，屆時也不排除進入華府特區，甚至另外還有機會專訪美國，到康乃爾母校接受榮譽博士學位。

外界一直猜測，每位總統都要找歷史定位，要做別人做不到的事情，李登輝卸任前去母校美國康乃爾大學演講；陳水扁卸任前發生迷航之旅；馬英九舉行「馬習會」。對蔡英文來說，「加州過境，會晤議長」，並不算是歷史定位之舉，還是要看機會，硬要留下歷史定位，但對民進黨與賴清德選情未必有幫助。

其實台灣總統出訪，在美國過境已經成為慣例，中國雖然抗議，但是口頭多過實質，中國必然會有外交抗議，以及軍事威嚇，但也就司空見慣。

其實美中台關係，並沒有因為改安排「加州會」，就真的會降溫舒緩，充其量是不再升溫而已，大陸在意的美台軍事合作，無論是預備要在台儲存彈藥，或是增加美軍，美國都持續在做，不甩中國的抗議。

就在《金融時報》刊出這篇報導後幾個小時，正逢中國外交部長秦剛在人大召開記者會，他的表態非常強硬，拿起中華人民共和國的憲法表示，並引用其中序言聲稱，「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。關於台灣問題，這是中美關係第一條不可跨越的紅線。臺灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任。秦剛強調，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」。

秦剛在記者會的發言，並無一字提到蔡英文的過境訪問，應該也並不是針對「加州會」的報導，而可能是繼續闡述習近平6日在兩會期間的政協會議中，罕見地公開點名華盛頓，指責以美國為首的西方國家對中國實施全方位的遏制、圍堵、打壓，使中國在過去五年面臨前所未有的嚴峻挑戰。中國領導人在公開場合談到中美關係時也多是以不點名的方式對美國提出批評，像這種直接點名批評的方式極其罕見。

中國對美國的強硬不假辭色，與之前國民黨代表團訪問大陸，所受到的高規格待遇，判若兩樣，由於中國的對台政策，已有春暖花開的變化與鬆動，有人擔心，中美關係的惡化，將導致兩岸關係也惡化。

我們認為，大陸現在軟的更軟，硬的更硬，對外一定會強調一個中國，但對台灣就是「九二共識、反台獨」，從台灣的角度來看，對外的一個中國，與對台的一中各表，似乎是相反的，可是中國自己認為，中美與兩岸的政策，內外有別，並不相互矛盾。

「加州會」現在看起來是屬於中國可以接受的範圍，但是未來這一年仍有變數，無論是麥卡錫突然訪台，或是蔡英文破格訪美，都將引發美中台的風暴，這也有賴三方各自節制自己的言行，謹慎維護台海來之不易的平靜。