中共宣布防疫大勝 恐是欲蓋彌彰

由習近平 主持的政治局常委會16日進行閉門會議，據新華社報導，習在會上宣布，防疫 政策取得重大勝利，創造了人類歷史的奇蹟。這樣的說法，相信不少人難以同意，因為習親自指揮的防疫政策，單是過去兩個月，感染人數就超過10億人，這樣的防疫效果，怎可稱為勝利和奇蹟？

農曆新年後，疫情減退，餐廳商場重開，城市交通恢復，習抓住時機，要扭轉人們對防疫政策的抨擊，因此主動對防疫作總結，將之說成為勝利和奇蹟，以掩飾政策的失敗，但要人們相信政策是勝利和奇蹟，強行推銷的結果，只能欲蓋彌彰，引起更大反感。

自兩個月前中國放棄清零之後，經濟並沒有出現所希望的強勁反彈。CNBC 14日報導，新年假期之後，農民開始復工，城市消費開始恢復，但貨運仍然未通；1月份銀行給商業的貸款 有些微增加，但給家庭的貸款仍處於去年的低水平，房屋銷量也處於去年的最低點；出口依然不振。路透報導，對南韓出口，2月頭10天，比去年同期下跌14.5%。中國2022全年GDP 增長僅3%，與年初所預測的5.5%相去甚遠，更與2001至2010習上台前的平均每年10%的增長無法相比。不少研究顯示，今年第二季，經濟將較有起色，但國際貨幣基金(IMF )預測，中國今年全年增長也只有5.2%。封控之後的經濟重開，必然反彈，但如只有5.2%，並不是習近平希望見到的效果。

愈來愈多研究顯示，三年清零對經濟的衝擊，對中國經濟發展，將會造成從盛轉衰，在2019年中國爆發世紀大疫之前，西方的研究紛紛顯示，中國的GDP可於2027年至2030年，超過美國，成為世界第一經濟體。但經過三年清零的折騰，中國經濟已至峰頂，再往後，增長只會減慢，再難加快；換言之，再難超越美國。大疫之前，中國政府喜歡說東升西降，但美國經濟並未見衰退，反而中國經濟卻每況愈下，與超美的目標愈行愈遠。IMF本月中最新報告顯示，中國由現在到2027年，平均每年增長4%；由2028年到2037年，平均每年增長3%，IMF認為中國的經濟增長將會繼續下滑，而不是增加。習近平2017年訂下目標，中國人均GDP到2035年可達到中等收入水平，按此目標，由現在到2035年的15年間，平均每年經濟應該要有4.7%的增長，但現在這個目標將很難達到。

今年1月底，中國疾控中心首席流行病學者吳尊友撰文說，當時全中國已有80%的人染疫，等於感染人數超過10億(全國人口約13.1億)；在短短兩個月內，如此多的人感染，創歷史紀錄，只不過不是奇蹟，而是災難。至於過去兩個月的染疫死亡人數，在政府刻意隱瞞下，只能是個謎；官方數字是，過去兩個月只有8萬3175人死亡，但這個數字只計算染疫又在醫院死亡的人，卻沒有計算在醫院以外死亡的染疫者，家中死亡的人，數量就可能很多，因為大量染疫的人，得不到醫院治療。中國政府又不計算因染疫而併發症死亡者，只計算那些因染疫而在醫院死亡的人。

CNN 16日報導，美國外交關係委員會衛生專家黃延中的研究估計，過去兩個月，中國因染疫而歿的人，至少100萬。這樣的數字，與美國差不多，但中國三年防疫，花了多少冤枉資源在大規模檢測和封控設施之上，人民心裡都有數。

專家預期的農村感染海嘯，因消息封鎖，讓世人難知真相，但CNN和紐時等深入農村報導，加上一些網上視頻，還是可以感受到，農村家家戶戶大門緊閉，沒有過年氣氛，各家不是有人感染，就是害怕出門受到感染，家中有老人的，更是日夜擔心，被死亡陰影所籠罩。

中國人的傳統理想是老有所依和少有所養，但在疫情之下，老人日夜擔心，害怕感染和死亡；年輕人失業率 高，收入少，不夠結婚和養孩子，只好躺平不生育，導致去年成為中國61年來第一次出生率不及死亡率的現象，人口老化和勞動人迅速減少，必將加深經濟危機。中共高調宣布防疫政策取得重大勝利和創造奇蹟，效果只能是欲蓋彌彰，引來更大反感。