拜登越講問題越多 美中緊張卻降溫

在美軍戰機擊落中國偵察氣球 近兩周後，迫於各界強大壓力，拜登 總統終就這事件發表講話，其中有幾個要點，首先他表示將與習近平做溝通，何時未定；拜登總統也強調說「我不會為擊落那顆氣球而道歉」；其他被擊落的三個不明物「沒有跡象與中國間諜氣球計劃有關」；他再次強調與中國是競爭，而非衝突。但他這番講話所引爆的舊問題，比他想要解決的還更多。

中共氣球飛越美國而被擊落，還振振有辭指美國「反應過度」，至今不見中國領導人出面說明，反而美國身為受害國，因為拜登總統判斷失準，反應一再遲誤，竟要被迫出面向全國辯解，更說出「絕不道歉」之言，也是罕見。

拜登講不到十分鐘即走人，當晚主流評論沉默噤聲，不評論，可見已自廢武功，配合民主黨放棄輿論監督。僅保守派華爾街日報在社評指「本來我們都支持符合國家利益的總統外交政策，無論白宮 屬哪個政黨。 但當前白宮的一貫作法是為了短期政治利益而操作時，這就變得越來越難(支持)」，但各報報導後面，網友一面倒的批評拜登講話，還在演戲掩飾，還有網友認為拜登家族收到中方好處，替中方看顧利益，公道自在民心。

之前我們曾指出，這是拜登總統上任兩年來第四個重大國安外交的失誤，首先是阿富汗慘敗大撤退、其次是因撤退鼓勵俄羅斯侵略烏克蘭，繼則誤判局勢，與中東油烏地阿拉伯等油國交惡，如今偵察氣球事件前踞後恭，突顯國安團隊無能，前後說法不一，欲蓋彌彰，陷全國人民於驚慌之中。

許多關鍵問題，各界都有權知道，但拜登避而不答，國防部與白宮說法相互牴觸，至今真相仍在迷航中；當中國偵察氣球在1月28日進入阿拉斯加領空時，拜登就知情，但為布林肯訪中而對外保密。氣球進入本土領空，被民間媒體報導，這才紙包不住火，拜登要瞞住此事的計畫破功，顯然拜登面對的壓力，大於嚴控輿論的習近平，兩黨參眾議員全面開火，尤其軍方承認氣球有能力搜集數據後，民情譁然；其中以阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基公開質詢空軍將領時，最為尖銳火爆。

拜登的演講，許多關鍵問題都無解。例如中國氣球進入領空後，為何不公開告知全國人民？考慮是什麼？為什麼第一枚氣球如此確定，卻遲不打下，為何確定另外三個不是中國氣球，不造成任何傷害，卻又決定連三擊？

拜登辯稱，經過第一枚氣球後。軍方調整防空雷達發現更多不明氣球才下令射下；但在連續三天射下三不明物體後，為何又停止了？是找不到入侵的危險氣球？還是軍方再把防空雷達監視高度與範圍，調回原來參數？國防部長奧斯丁拒絕這些詢問。

國會參眾議員周二在聽取軍情高級官員的最新閉門機密簡報後，更是怒氣衝天，痛批簡報「毫無內容， 敷衍了事」。拜登總統唯一公開說明，卻又閃避不答，更強化一般人「拜登不足信任」的印象，而政府軍方聯手說謊，失信於民。

拜登政府難以自圓其說後，透過匿名官員對主流媒體放話，完全修正早先讉責北京的說法。例如華盛頓郵報14日以圖文並茂的方式稱，美「正在研究，中國有沒有可能原本並無意讓這顆高空偵察設備滲透至美國腹地」；換句話說，目前拜登政府已經完全接受北京「純屬意外」的說法。

所幸美方仍堅持中國氣球隸屬解放軍支持的軍事間諜氣球部隊，完全具備軍事偵蒐能力，但美國以電子干擾，中方氣球傳送數據未能得逞。雙方唯一的差別就在中方堅持這是「民間企業的研究氣艇」。

此一為時近月的氣球事件，因拜登政府處理失策，讓中方反敗為勝，看來即將翻頁。拜登總統談話稱，此事「無損兩國關係」，他即將與習近平通話化解危機，看來雙方已私下接觸，談妥向前看，而國務卿布林肯與中共中央外事辦主任王毅即將在德國慕尼黑安全會議會晤，烏戰台海為重，就此大事化小，小事化無。

拜登演講中所稱的「美中之間是競爭非衝突」，有人認為，實質上給中共政權足夠時間，重振經濟，發展壯大，最後趕上、超越美國，美國是否準備好接受這一切？恐怕要在選舉中讓美國人民來決定。