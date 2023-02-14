間諜氣球成威脅論據 北京得不償失

美國連續在領土高空和加拿大領空，擊落四個疑似來自中國的氣球 後，北京 喪失改善與美國關係機會，歐洲、拉丁美洲和亞洲國家都轉認同中國威脅。北京擺出無辜姿態，指「習近平 和解放軍高層都不知情，中方內部正釐清來龍去脈」，不知氣球是誰的，似想推托；但中方又揚言要擊落領空或接近中國領土的不明飛行物，種種矛盾不僅顯露習近平團隊危機處理能力有缺陷，更讓美國拉攏各國遏制中國增添說服力，北京得不償失。

這幾天，共和黨從指控拜登政府對中國軟弱，民主黨則反控川普任內，中國氣球曾三次入侵美國領空，內鬥短短幾天即消弭，國會眾院兩黨以415：0超高票，通過譴責中國侵犯美國主權，國務卿布林肯延遲訪北京，雖然現在傳出布林肯可能在下周慕尼黑安全會議中與王毅見面，但恐怕氣球問題仍然主導議程，民主黨錯失趕在總統黨內初選前穩住美中關係的機會。

副國務卿薛曼已向40國駐美大使館近150名外國使節簡報事件，美軍將在南海舉行軍演，菲律賓總統小馬可仕表態加入反中行列，東亞風雲變幻莫測，北京陷入不利。

情勢很明顯，即使拜登有心拉攏習近平配合，及早結束烏克蘭戰爭，讓俄羅斯從此退出強權國家行列，讓美中關係部分重回正軌，作為2024年總統大選的重要政績。但策略再偉大、影響再深遠，都難改變美中關係恐永久回不去了，氣球仿如「黑天鵝」，碰上此時間點，美中關係難以改善，民主黨對中國溫和舉動都會被指為軟弱，間諜氣球事件再次讓中共搬石頭砸自己的腳，很難大事化小。

歸納起來，一，美國兩黨鷹派都趁氣球事件，鼓吹中國威脅，拉攏被偵察國家反中國。布林肯說，中共用氣球偵察全球五大洲。中方說是研究氣象作搪塞，但外國氣象和中國關聯性很低，氣球反而襯托中共全球擴張的野心，增加各國提防中國氣氛，到底是中共各部門之間缺乏協調，或有人在習近平背後搗蛋，都讓北京對美外交面臨新危機。

二，美國擊落中國氣球的時機有點晚，但派戰機圍繞氣球飛行拍攝，再用飛彈擊落，並公布視頻，非常具侮辱性和挑釁性，既挑起美國民眾反中情緒，也展示軍事實力。所謂氣球入侵領空之說，其實具爭議，因為主權領空高度，商用民航機和軍機飛行最高約4.5萬呎至6萬呎，中國氣球在約6萬呎高空，其通過是否受國際法約束，可能具爭議，但美方硬生生地連續擊落它，既顯露霸權不容挑戰，更表達捍衛本土的實力。

北京揚言要擊落侵犯領空的飛行物，似暗示可用飛彈打下美國偵察衛星，或其他匿蹤偵察機報復。中國2007年即發射導彈，擊落自己在865公里高空軌道的報廢衛星，證明其反衛星能力。問題是如果擊落美國飛行物，必然引發更大爭端，對中國是利是弊，取決於習當局要照顧國家面子和民族主義情緒，或以中美以大局為重。

一旦打開互相擊落對方飛行物的潘朵拉魔盒，中美競比科技武器實力，美國有眾多間諜衛星或先進偵察機抵近偵察大陸，還有部署台灣、南韓的各型長程預警雷達等，美軍月前聲稱，已完全掌握解放軍所有導彈動態，包括機動部署鐵道上的核導彈等，意味美中導彈和偵察科技對比，美國穩占上風，中方如太強硬反而自曝其短。

三，美國趁機「解剖」中國軍事科技實力，增加與中國較量籌碼。網上有「愛國」華人說，中國氣球牛逼，讓美國成驚弓之鳥，怕是誇張說法；2014年馬航MH370失蹤，解放軍後來參與國際搜救，竟用人員乘坐小艇垂放聲浪器材，聽取海底廻聲；2015年中國自製055大驅逐艦鄭州號，艙門被海浪沖開，兩名艦員用身體堵門，被海浪打翻甲板上，水兵們用臉盆水桶排除艙內積水等，都顯露共軍風光吹噓軍力強大背後，有許多讓外界質疑的疑點。這次偵察氣球也被懷疑，到底能偵察到什麼有價值機密，或根本只在宣揚國威，卻弄巧成拙，為習出了難題，讓美方藉機誇大中國威脅。

中國無孔不入的竊密、網路駭客竊取軍事和商業機密，都讓西方「談中色變」；而美國也用稜鏡計畫、先進衛星和隱形偵察機等窺探外國機密，難免侵犯外國主權領空，顯然美國對自己有雙重標準。為何不在氣球進入本土空域前，如阿拉斯加上空即予擊落，美國如何自圓其說？都留下許多爭議性疑點。