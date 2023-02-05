美就業狂飆 經濟軟著陸荊棘滿途

勞工部3日公布的最新就業 報告顯示，今年1月全美新增51萬7000份工作，比華爾街預期的18萬7000份超出幾近三倍，表現之佳，令市場和經濟學家都難以相信；這是過去12個月以來的第三最佳月份，去年2月曾新增67萬8000份，去年7月增52萬8000份，然後就是今年1月的51萬7000份。但就業狂飆，股市的立即反應是擔憂經濟過熱，聯準會 為了遏抑通膨，不得不再加快升息 ，這麼一來，就有可能將經濟推至衰退。所以3日股市三大指數應聲下跌，以科技股為主的那指跌193點，比道指跌還要大。

在就業報告公布前，美國的股市和經濟原已是一片軟著陸之聲，特別是聯準會本月1日決定升息0.25個百分點，比去年12月升0.5個百分點減了一半，已引發股市大漲，再加上聯準會主席鮑爾升息後的談話，第一次證實，「通膨開始減速」，所以華爾街一片樂觀，認定通膨將會快速下降，升息政策很快就會轉向。但兩天之後，即3日的就業報告顯示就業狂飊，新增工作比預期超出三倍，有如當頭棒喝，將樂觀打回現實。那麼，美國當前經濟到底是個什麼情況，是走向衰退，還是軟著陸？

當前的美國經濟，確實前景不明，也不穩定，難怪前財長、哈佛經濟學家桑默斯3日表示，美國當前經濟是他「記憶所及最難理解的經濟情況」。事實上，在3日的就業報告公布後，華爾街和經濟學家仍分為兩派，一派主張升息將導致經濟衰退，但不至於嚴重衰退，而且衰退可能要到今年下半年才出現；另一派則主張，美國經濟最惡劣的情況已經過去，目前仍保持增長，高通膨也是短暫現象，很快就會回降，今年3月就可能從去年12月的6.5%回降至5%，因此聯準會有足夠空間，操作出一條軟著陸之路。

當前經濟難懂，但有兩個了解重點。第一，美國和全球經濟仍處於「後疫時期」(post-pandemic)，即正從大流行的影響中恢復。由2020到2022的三年，美國和全球不少經濟活動，包括供應鏈問題，受到破壞，現在仍在恢復之中，破壞之後的重生，難免混亂，所以難明。去年歐洲還發生1945年以來最大規模的戰爭，石油和天然氣的短缺，造成歐洲至今高居不下的高通膨。

美國在2020年4至6月，失去大量就業機會，失業率超過10%，經三年的恢復，今年1月的失業率下降至3.4%，回到2020年2月疫前的水平。美國2001年到2019年平均每年GDP增長1.7%，2022年的增長為2.1%，顯示經濟增長終於擺脫疫情影響，回到疫前水平。

美國疫情三年，國會通過多項巨額開支的刺激經濟法案，這樣的刺激經濟政策，至今爭論不休，它們到底是幫助了美國渡過疫情所造成的就業危機和經濟危機？還是造成了40年來最高的通膨？這些尚未有定論，但有一重點是：如果2020和2021兩年沒有這些刺激經濟政策，美國肯定無法那麼快就克服世紀大疫所造成的經濟危機，經濟增長也不可能那麼快就得以恢復。如果沒有刺激經濟政策，美國甚至可能爆發金融危機。

第二，美國當前的最大經濟憂慮是升息過度將會導致經濟衰退。由2022年3月至今，聯準會總共升息八次，將聯邦基金利率升息至4.25%。預計今年3月，再升一次一碼；然後，聯準會觀察經濟走勢，再作是否升息的決定。預計聯準會今年升息最高可至5%，2023年保持高利率狀態，以便遏制通膨；不能過早降息，過早可能導致通膨死灰復燃。去年12月通膨率是6.5%，華爾街普遍預測，到今年3月聯準會再次開會時，通膨就可能下降至5%，將再次接近聯準會訂出的2%。

聯準會主席鮑爾2月1日講話有兩個重點，一是首次承認通膨開始回降，二是將繼續升息，以及維持高息狀態一段長時間。股市當天的反應是，將注意力放在通膨回落之上，因此當天股市大漲，3日的就業報告將注意力拉回到繼續升息這一現實之上。如果繼續升息，未來數月的股市，將難免波動。

基本上，經濟學家最希望見到的經濟狀況是：經濟擴張和增長不要太快太強，也不要太慢太弱，即所謂的「剛剛好的經濟」(Goldilocks economy)，唯有這樣，聯準會才不致因經濟過熱而快速升息，將經濟推至衰退，也不至於因經濟太慢太弱，而自行陷入衰退。在「剛剛好」的情況下，聯準會正好操作，在荊棘叢之間，為經濟殺出一條軟著陸的血路。