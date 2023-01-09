和平保台是賴清德閃獨的遮風罩

台灣去年九合一選舉，民進黨 在敗選檢討報告中，承認因俄烏戰爭與台海情勢，抗中保台被對手操作成戰爭恐懼，而成為敗選原因之一。檢討小組召集人鄭文燦說民進黨兩岸論述要調整，接著準黨主席賴清德 在黨員報告會上，抛出了「和平保台」的說法，代主席陳其邁連忙跟進，「和平保台」頓時成了民進黨兩岸論述的「微調」新主張。

問題是，賴清德這一說詞，有口號而沒論述，多次強調自己是「務實的台獨工作者」到底要怎樣和平保台？國民黨嘲笑拿香跟著拜，是民進黨跟進國民黨和平護台灣的主張；連民進黨內部也困惑，賴清德是要放棄台獨神主牌，抛棄蔡英文 抗中保台的堅持？在黨員追問下，賴清德說，抗中保台、反共保台也好，都是手段，在中國沒有放棄武力攻台之下，不得不準備，目的是爭取和平、穩定發展。

賴清德自從出馬承擔重振民進黨責任後，就不再以獨派訴求爭取基本盤，而是以繼承蔡英文「四個堅持」的說法，以「民主、和平和繁榮」作為民進黨新時代的新使命。但這些華麗的詞藻並沒有政策論述支持，也沒有實質做法的改變，只是廻避了過去高舉「抗中」的大旗，放軟姿態以爭取中間選民或年輕選民的認同，於其說賴清德在兩岸政策上有什麼新看法，不如說是賴清德找到一種廻避統獨與對抗的新說法，企圖用模糊的詞彙，躲避可能的政治攻擊，不重蹈九合一選舉的戰術錯誤。

蔡英文上台後，以「兩岸互不隸屬論」，拒絕九二共識，想以「中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」；模糊地不言明「憲法一中」、「一國兩區」的意涵，試圖轉彎和大陸「重啟對話」，但大陸就是不讓蔡英文有模糊的空間，在一中原則與九二共識上堅不退讓。賴清德的「新戰略模糊」主張，不會比蔡英文玩得更好，光是在總統大選過程中，就會遭到在野黨步步進逼，賴清德想閃避過去的「務實台獨」標籤，沒這麼容易。

更關鍵的是，要不要「抗中保台」，不是民進黨或是賴清德個人的選擇，而是美中競逐下的必然路線。蔡英文主政的「倚美」對抗路線再清楚也不過，即令馬英九時代力擋的美豬等政策，蔡英文政府全盤棄守，對美戰略要求與軍售供給也照單全收，就連義務兵役延長為一年，民進黨立委為選票考量要求變更，蔡英文還是在年終下定決心照辦，雖然蔡主動強調沒有美方壓力，但民眾心知肚明，台灣兵役政策變更，受到美國政府公開肯定，意味著什麼。

「抗中保台」牌所以失靈，是台灣民眾洞悉民進黨善於情緒動員，卻無力讓民眾得以避禍，不論是兩岸情勢或是防疫政策皆如是。民進黨政府並沒有拿出對策解決兩岸困境，反而是因地緣政治拖累，讓台灣成為衝突的第一線，甚至要讓子弟真正面臨戰爭。烏克蘭的命運不會是台灣民眾期待的未來，賴清德如果無法讓民眾信服台灣不會成為下一個烏克蘭，就很難以前後矛盾的主張，換取民眾的支持，這也是賴清德訴求的最大難關。

賴清德更大的難題在，民進黨還是執政黨，不論兵役延長政策，乃至於兩岸小三通是否重啟等政策，蔡英文總統仍然是兩岸的最終拍板決策者，蔡也不會願意被別人看成跛鴨總統，而行政院能夠怎樣改變做法，配合落實「和平保台」政策調整，都將是未來民進黨新「府院黨」權力架構的考驗，力謀爭取變革的賴清德當然要與過往切割，以樹自己革新形象，但任何切割，都是和既有權力翻臉，不利於民進黨想包裝的「團結」形象，賴做不做為其實都難。

總統人選民調支持度最高的新北市長侯友宜，在元旦升旗談話時不再平和地談「好好做事情」，而是罕見地談到面對世界變局，台灣不可能置之度外，必須團結對內，凝聚所有力量，在全球化扮演關鍵性角色，「我們絕對不是強國的棋子」。「不是強國棋子」說被視為侯競逐大位起身砲，也是在表達和民進黨主政的「倚美對抗」差異，更進一步要以「團結共好」，準備跨越藍綠，和賴清德互別苗頭。

民進黨其實還沒從敗選亂局裡穩下腳步，賴清德拿不拿得出實際成績，讓民進黨脫胎換骨，才是履踐他「和平保台」考驗的第一步，台灣民眾等著看，至於他說了什麼，台灣已習慣民進黨「說一套做一套」，其實沒有太多人真的在乎，這才是民進黨危機所在。