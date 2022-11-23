川普聲勢退潮 對美國不是壞事

馬斯克完成收購推特 (Twitter)後，20日宣布恢復川普 帳號，川普是否接受、如何運用尚不清楚。川普在推特本有8000多萬粉絲，2021年1月國會暴亂後，帳號被推特封殺，22個月來，川普失去許多金主和黨內重量級人物支持，他15日宣布2024年再參選總統，上周末在拉斯維加斯舉行的共和黨 猶太聯盟年會，佛州州長德桑提斯和川普透過視頻致詞，前者鋒頭似壓過後者；民調顯示川普旋風正「退潮」，川普最終如被民意踢出政壇，對美國應不是壞事。

馬斯克力挺共和黨與川普，他收購推特後大裁員引發風暴，拖累特斯拉股價。但僅靠推特能否挽救川普，讓他再創奇蹟重返白宮，充滿變數。美國經歷兩黨針鋒相對權力鬥爭後，選民似厭倦了，部分人改變支持對象，期中選舉結果「民主黨未敗、共和黨小贏、拜登小勝、川普大輸」，多少反映了總體趨勢。

川普背書的至少30名州長或參、眾議員候選人在期中選舉落敗，尤其攸關兩黨和總統大選勝負的關鍵州亞利桑納、內華達、賓州和喬治亞州，川普背書的人多數敗給民主黨人，反映川普聲勢下跌、影響力不再的現實。

川普15日提前宣布投入2024年總統大選，卻面臨幾大困境。首先，其女兒伊凡卡、女婿庫許納都不贊成他再選，可能不看好川普聲勢，只是不便明說。

其次，共和黨大金主轉向，譬如黑石集團CEO蘇世民(Stephen Schwarzman)、億萬富豪Ronald Lauder、對沖基金Citadel創辦人Kenneth Griffin、紐約富商Andy Sabin等公開說，「我們需要一張新面孔」，「川普在有太多負面因素，他選不上」。這些億萬富豪總身價合計上千億元，都曾捐款川普，他們表態可能向其他金主發出信號。

即使上述金主很多是川普勝選後才靠攏並捐款，川普在2016年是靠民粹煽動粉絲小額捐款，但以總統大選各候選人需花費10億元以上，想靠小額捐款或自費競選並不務實，富豪們態度是反映川普前景的寒暑表。

此外，黨內重量級人士公開反川普者日增，包括小布希、麥康諾、潘斯、羅穆尼、錢尼、穆考斯基等人，前眾院議長萊恩倡議「絕不能讓川普捲土重來」(Never-Again Trumpers)，可能引發風潮。愛阿華等多州的共和黨主席，或原本支持川普的專欄作家、節目主持人，紛紛明言不再挺川普。

丕優研究中心10月全美民調，60%共和黨支持者或傾向共和黨獨立人士對川普有好感，但與2020年4月對川普有好感者達79%相比，降幅達19%；所有美國成年人30%對川普有正面評價，但對川普持負面看法者達58%，另有11%態度中立，顯見民主黨主導眾院調查國會暴亂案，還有川普近期表現，正在流失民眾的好感和支持度。

路透／艾普索10月民調，60%共和黨選民認為，川普應再出馬。但全美範圍，哈佛大學和哈里斯最新民調，川普支持度雖下降9%，仍達46%；德桑提斯則上升11%，達28%，川普遙遙領先，但消長趨勢對川普不利。

德桑提斯以領先19.4%得票率，在佛州州長選舉大勝民主黨對手，使他成黨內挑戰川普最有力人選。他選前拒絕川普要求承諾不參選總統，川普言論攻擊稱他是「偽君子，忘恩負義」；德桑提斯回應「全都是噪音」，回嗆川普。川普的號召力和影響力下降，愈來愈多共和黨人思考如何擺脫川普，恢復「正統」共和黨形象。

美國人開始檢討兩黨惡鬥和老人治國，﻿川普聲勢下跌，多少反映這種自我反思調整的趨勢。共和黨重掌眾院，82歲議長裴洛西將交棒57歲的麥卡錫，如能成政壇世代交替的起步，讓80歲的拜登、76歲的川普相繼隱退，讓44歲的德桑提斯參選總統，民主黨也由中生代出戰，政壇風貌將煥然一新，美國或有更大機會走出左右惡鬥、國家嚴重撕裂的惡性循環。

川普個性不服輸，必然想扳回。司法部指定特別檢察官調查國會暴亂和私藏機密文件案，梅鐸的新聞集團開始轉向，Fox新聞網不再力挺川普，他能否再吹起推特旋風扭轉大局，很具關鍵性。川普旋風退潮會讓中國、伊朗等鬆口氣，他的成敗卻攸關美國能否重回正軌、走向復興和再度偉大。