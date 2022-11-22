習近平連懟多國領導人 得失參半

習近平赴印尼峇里島出席G20峰會，實現與拜登峰會，他面露慍色「訓斥」加拿大 總理杜魯多 ，與英國 首相會談臨時取消，隨後出席泰國的APEC會議，警告日本首相岸田文雄不要反華；習拒與泰國總理巴育握手，都被用放大鏡檢視。習延任成功後首次重返國際舞台，想表現大國強勢，會見11國領導人，但似未突破中國困境或提升自己形象，外交失禮和親自示範「戰狼外交」，美歐輿論反感者占絕多數，得失參半。

習近平在新冠疫情影響蟄伏三年多後，重返國際舞台，想和拜登一樣展現大國強勢，本可理解。但和杜魯多私下會談，加國媒體刊登談話內容，引發習不悅。次日他在會場再與杜碰面，當面責怪杜不應把談話內容洩給媒體。

習起先帶生硬微笑、卻難掩怒氣地說，「這不合適啊，而且我們也不是那樣進行的」。透過中方翻譯，杜魯多意識到習在責備他，回應說，「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠對話，我們將繼續這麼做，期待能繼續建設性合作，但雙方也會有意見不同的地方」。翻譯明顯迴避譯這段回懟的話給習聽，習又說：「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通……。否則，這個結果就不好說了」，被認為語帶威脅。

兩人交鋒的視頻全球播出，成輿論焦點。愛國粉紅盛讚習「教訓」杜魯多，替中國人出了一口惡氣；海外反共人士則稱習露餡出糗了，活生生是戰狼外交負面示範，帶給國際惡劣觀感。美加和歐洲輿論認為，習的表現失態，讓人反感，顯然得不償失。

持平而論，中加關係是「新仇加舊恨」。加拿大2018年配合美國扣押孟晚舟，中方也拘捕兩名加拿大人，指控他們是間諜。後來幾經外交折衝，雙方「換囚」，孟晚舟2021年獲釋。近日傳出，是習親自指揮部署抓人，再談判換囚，這是舊恨。

新仇則指加國警方近日以間諜罪逮捕魁北克電力公司員工王嶽生，指控他竊取商業機密，讓中國牟利；加國國會並啟動調查北京干預加拿大選舉。杜與習會面談這些問題，還有新疆人權和烏克蘭議題，內容被媒體曝光，習可能認為被擺道了，因此責備杜。

問題在習杜會面似未互相約定內容保密，民主國家領導人會晤外國領袖後，向民眾公開內容很自然，杜習地位平等，習無法約束對方須保密，責怪杜自然被認為是失態。

有評論說，辦外交最容易的是搞戰狼外交，不需要本事，只要敢開罵侮辱對方，自己開心和對人民宣傳就行。問題是，國際場合這是外交失禮，當事人也會被認定是淺薄無能、不懂外交。真正外交高手是和顏悅色，說話軟中帶硬，表現風度卻不失立場，反而能廣交朋友，孤立敵人。所謂統一戰線，毛時代的周恩來就是高手，如今習親自示範戰狼姿態，王毅等人當然變本加厲，讓中國朋友圈愈來愈小，國際上更陷孤立。

英國首相蘇納克臨時取消與習會晤，英方說「安排不出時間」，中方則稱不知原因。蘇納克15日宣稱，中國是「系統性挑戰」，和前首相特拉斯定位中國是「威脅」，被金融時報、衛報指對中國立場軟化。英國商務部16日勒令中資公司安世半導體(Nexperia)2021年收購英國最大晶片廠，涉國家安全，須釋出86%股權，顯示英國加入美國封殺中國半導體行動，導致蘇習會生變。

習緊接著出席泰國的APEC峰會，或許自認各國都想依賴中國，讓他態度更自信高調。他與岸田會面，強調日本不應反華，各國不能干涉中國內政(暗指台灣問題)，並說，東亞不是哪個國家的大後院，暗批美國。

對武力威嚇台灣、釣魚島主權，習與岸田立場對立，但雙方同意恢復交流。日本人對中共提防升高，源頭正是戰狼外交和武力威脅，習續套用「中共等於中國，反共就是反華」邏輯，偷換概念只能誤導部分國人，外人根本不理會。

習與泰國總理巴育同台，兩人留影後習不管伸出手的巴育，逕自轉身離去，使巴育很尷尬，只能自摸鼻子嘟囔抱怨，失禮引發輿論負面評價。習可能是無心之失，次日兩人握手「補救」了。

兩場國際盛會，中國因龐大市場利益，確實是各國領導人爭逐對象，各國有求於中國，而中國卻有求於美國。拜習會後，美國挺台灣、遏制中國立場毫未鬆動，美國掌握很多事務主導權，中國落入外交重圍。美中互畫紅線，外交和經貿交鋒將日益激烈，只能各憑本事，維持鬥而不破。