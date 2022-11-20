拜習峰會無效 中美經濟關係持續惡化

拜登 和習近平在G20峰會期間會談了三小時，確實有助於緩和雙方緊張關係，正式結束之前的公開對抗，雙方同意高層官員跟進訪問和會談，也有助關係進一步緩和。但是在外交關係開啟緩和之路以外，雙方的經濟關係，卻仍然繼續惡化，向脫鈎的方向發展。

習近平在會談中表示，沒有不可避免的衝突；拜登也向習保證，美國不會尋求美中經濟脫鈎，也不會阻止中國發展經濟。但是雙方卻沒有提出措施，阻止正在惡化的經濟關係，例如沒有討論拜登上月宣布、向中國禁售尖端晶片的問題；拜登在會談中也直接提出一些北京不願面對的議題，包括台灣、香港和新疆的問題，他還指責中國的「非市場經濟行為」，損害美國工人和家庭的利益。

過去五年，美中雙方因貿易戰、科技戰和台灣問題，長期積累的緊張關係，就算真要改變，也很困難，更遑論雙方是否真有改變之心，仍難以判斷。

自今年3月以來，外資從中國撤走已成持續趨勢，目前並沒有改變跡象，尤其美國多個州的巨額公務員退休基金，都停止或退出對中國的投資 ，11月公布撤走基金就有德州和佛羅里達。除了資金撤走，製造業撤走的趨勢也持續惡化，製造業不堪清零封控造成停產而撤走，將供應鏈移到越南和印度。資金和製造業撤走，導致雙方經濟關係不斷惡化。

史坦普全球評估(S&P Global Ratings)15日警告說，如果美國對中國作出類似對俄的經濟制裁，由於中國經濟規模比俄國大超過10倍(中國今年GDP估計為18.32兆美元，俄國1.4兆美元)，影響巨大；美國可能禁止中國使用美元作為償還債券 利息的貨幣，這樣就將導致中國無法如期還償債券利息，並因此而倒債。過去三年，中國的170家銀行、投資公司和保險公司，全部使用美元作為償還債券利息的貨幣，一旦禁用美元，等於無法支付。

金融時報12日報導，全球最大資產管理公司黑石(Black Rock)，取消了一項重要的對中國債券投資計畫，理由是擔心美國兩黨在國會聯手制裁中國。另外美國投資機構Tiger Global日前也宣布，減少對中國股市的投資，理由是擔心清零封控和中美關係緊張，特別是習近平第三任期間，經濟政策可能進一步對私營企業不利。

由於中國債市的利潤高於美國，美國資金自2019年大量投向中國，但今年3月以來，風向逆轉，資金紛紛撤出中國；國際金融研究中心(IIF)的資料顯示，今年3月至6月的四個月內，從中國債市撤走的外國資金達700億美元，單是今年10月，從中國股市和債市撤走的外國資金(主要是美國資金)高達88億元。

至於製造業撤走，主要是考慮將供應鏈分散，不能再單一投放在中國，以避免類似清零封控的風險；過去數十年，美國資金投向中國，主要因工資成本低，但現在清零封控不但使成本增加，而且不斷停工停產，使國際對在中國製造失去信任。

蘋果把產品的生產線撤走，移到越南和印度，是一個最明顯的例子。蘋果上月宣布，印度的iPhone產量將會增加，三年後可供應美國所需，到2025年，可供應全球所需的25%。

拜登政府鼓勵美國減少對一些中國產品的依賴，包括一些重要礦產、藥物和電動車電池等。以前美國輸入的服裝和鞋，幾乎全部來自中國，現在則大部分來自越南。

上海最近進行了一項對美國公司的調查，發現三分之一的公司今年撤走的資金比去年增加一倍，六分之一的公司都考慮從中國撤走。資金和公司撤走反映出，巨大的經濟轉變正在持續發生，暫時還看不到停止跡象。

但美國經濟要與中國脫鈎，並不是容易的事。聯邦人口普查局最新的資料顯示，今年美中貿易總額仍高達7000億美元，這是美國與中國交往40年的結果，雙方的經濟關係千絲萬縷，不可能一下子改變。

中國可能正在考慮放寬清零政策的措施，一周前習政府宣布將入境旅客的隔離期減為5+3，隔離期減為5天，再加3天在家隔離。美國商界正在憧憬，中國一旦取消清零政策，經濟可能出現一波重開的榮景；投資銀行高盛估計，這波經濟榮景總數可達2.6兆美元。但如果寄望這波經濟刺激能夠扭轉根深柢固的脫鈎夢魘，成功機會可能不大。