期中選舉後 北京開始美國夢魘

美國這次期中選舉結果，舉世注目。依最新民調評估，共和黨 將重掌眾院，勝選估計超過民主黨30席，參院也顯示共和黨可由目前50席衝到53席之多。國會參眾兩院若皆由共和黨掌控，美中關係將再掀波瀾，是北京的夢魘開始。

選後一周的16日，G20集團領袖將進行面對面峰會，拜登 與習近平是否會外會，備受注意，儘管拜登政府不停公開施壓，但迄今中方仍無承諾是否美中峰會，時日無多，各方認為中共 壓力極大，仍在評估。目前美中關係已完全重新洗牌，進入關鍵十年的新冷戰初期，雙方關係已無降溫可能與期望。

各方都不應對G20可能的拜習會抱有太大期待，唯一意義就是美中大國雙方終於以禮相見，但無法處理任何實質重大議題，無論是雙邊的、區域的或是國際的，雙方也沒有積極解決這些議題的意願，最多就是交換意見。

最近中國外長王毅與布林肯國務卿通話後，據新華社官方報導，王毅表示請美方「認真研讀20大報告」。在不到200字的新聞稿，用近百字報導：「王毅表示，中國的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落。美方不要再戴著有色眼鏡主觀臆測，更不要讓意識形態偏見蒙蔽雙眼」，如果在拜習會之前，美方還讀不透中共黨員都要精讀的20大報告，說明雙方見面，無話可談。

此外，根據美方人士說法，近日拜登政府狠招不停，尤以對中方的晶片實施出口限制，鎖喉斷鏈，斷絕中共晶片未來研發與製造；中方各機構都在評估此一作法的衝擊。根據報導，中方3日邀請蘋果、英特爾等代表與會，聽取看法。如果中方短時間沒有方案，也無還價本錢，拜習會等於白見，何況還有更多中共視為「核心」的議題，難有共識。

拜登政府迄今不談終止川普所加的3000億元懲罰性對中關稅，不能說有善意，無論是依白宮的國安戰略報告，或是習近平20大開幕談話，都顯示雙方存有不可跨越的意識形態與地緣政治的鴻溝，未來只能管控雙方關係，不再擴大惡化。

這將會是習近平自封第三任領導人後最嚴峻的挑戰，在中國目前這種經濟停滯困境下，根本沒有與美國對抗的本錢，而是僅能謹慎「管控」對美關係，戰狼式言辭都嚇唬不住美方，而是被美方看透看不起。

這還僅是面對來自美國行政部門的挑戰，更大的挑戰是同時來自國會立法部門。共和黨若重掌國會，擔心的外國政府當然不止中共，例如烏克蘭擔心共和黨會阻撓軍援，但這涉及拜登總統個人威望與美國對盟邦的承諾，還可以及時化解共和黨的反對勢力，但共和黨就是中共傾全力無法化解的死棋。

據統計，拜登總統上任至今兩年，國會就有400多件與中國有關的制裁法案或是譴責決議，雖然最後通過的不多，但這些法案決議都是視中共為破壞者或是競爭者。可能成為新眾議院議長的麥卡錫在9月提出選戰主軸的「美國承諾」政見之一，就是與「中國供應鏈脫鉤」；而受小唐納川普支持將成為眾院第三號領袖黨鞭的印地安納州國會眾議員班克斯，更是剛通過的「晶片法」的主要促成者。推動「台灣政策法案」的現為眾院外交委員會首席議員麥考爾，就將出任權高位重的外委會主席。參院方面也是類似情況，例如共和黨抗中大將佛州魯比歐參議員可獲連任，其他兩黨參議員候選人在競選或辯論時都表達強烈抗中政見，其中包括「新冠病毒源起」究責中共案。

這些近三分之一以上的法案都有兩黨議員的聯署贊助，代表跨黨派民意基礎，短期內讓中共難以扭轉，根據丕優民調，習近平第一任伊始，2012年全美40％民眾對中國負觀感，但到今天，比率已經超過80%。

紐約時報專欄作家佛里曼日前以「中國是如何失去美國」為題撰文指出，造成「中國脫鉤」(Chexit)，責任在中方。他歸納四因素，先是加入世貿組織後，中國背信繼續補貼國營企業，放任中企剽竊西方智慧財產權，造成西方產業難以競爭；再來是中國民族主義運動被利用，瘋狂過頭；第三是對外政策愈加挑釁，邊鄰不安；最後是令人反感與錯愕的新冠「清零」政策，藉防疫之名，行控制人民自由之實。

G20峰會12天前，仍無法達成會面共識，可見中方困窘之情，習近平團隊還正在全面緊盯期中選舉結果，謹慎評估最新政策，共和黨獲勝即將帶來惡夢，更無法對拜習會抱以任何希望。