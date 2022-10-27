習近平將踏上國際舞台 開展元首外交

過去的兩年多來，因為新冠疫情，習近平 除了到香港，以及到中亞，幾乎足不出戶，國家元首也只有印尼總統因為邀請習近平參加G20峰會而拜訪北京 ，現在中共20大閉幕後，獲得新五年任期的習近平，開始站上國際舞台。

目前已知的有幾波，第一波是有兄弟黨關係的越共總書記阮富仲，將於10月底赴華訪問；接著第二波是德國總理蕭茲 ，率領龐大的工商訪問團於11月4日到北京，第三波則是習近平自己出訪，將接連參加印尼的G20與泰國的APEC峰會。

作為亞洲僅剩的三個共產主義政黨，朝鮮勞動黨委員長金正恩系世襲得位，機關報《勞動新聞》以三個全版，報導習近平連任第三屆總書記，而去年也是三連任的越南共產黨總書記阮富仲則親自到北京來道賀。

無論是朝鮮與越南，都與中國惺惺相惜，能夠充分理解為何中共領導人為了紅色江山，要繼續執政下去；朝鮮現在仰賴每天一列的火車，從中國運物資到北韓，在20大期間，平壤克制不做飛彈試射與核試爆，就是怕給習近平掃興；而越南和中國是社會主義事業共同的同志加兄弟，並不因為過去的邊界戰爭，或現在的南海主權爭議，雙方就不往來，兩國還保持著定期的黨際和政府對話。

然而中國真正在意的是歐洲重要國家領導人的來訪，早在7月中旬，就有媒體報導稱，中國向德、法、意、西的四國領導人發出了11月訪問北京的邀請，其中最重要的，當屬德國總理蕭茲，以及法國總統馬克宏，中方希望他們能夠趁赴印尼G20峰會之便，先到中國訪問，雖然中國外交部立即否認，卻引起歐美外交界的許多猜測耳語。

從北京的角度，在美中歐三角關係當中， 歐洲是中國現在以及未來最看重的，需要歐洲來平衡中美關係。而在歐洲各國中， 德國是最重要的國家，這次蕭茲的訪問，將會是未來五年中國對外關係中最重要的一次訪問。

德國總統府遲遲不肯證實，因為擔心會遭到批評，在中共20大之後造訪北京，將會釋放錯誤訊息「參加習近平的加冕大典」，而之所以法國也未宣布馬克宏訪華，據說還要評估蕭茲訪華的利弊得失，也有人透露，馬克宏訪問的時間，會落在參加完G20之後，好與蕭茲錯開。

最後蕭茲下定決心要去，還是為了經濟利益，他將率領一個200多人的企業代表團，其中包括西門子公司和大眾集團的高管；蕭茲更在多個公開場合表示，與中國「脫鉤」是完全錯誤的；近日爆出德國政府將同意中國的遠洋航運公司，擁有漢堡港35%的股份，此事執政聯盟內部的綠黨與自由民主黨，共有六位部長都反對，認為政府不顧中國的人權侵害，但蕭茲以總理的身分駁回這些反對。

而在政治上，蕭茲則宣稱是為與習近平談俄烏戰爭而去的；法德領導人想藉機提醒習近平，中國對俄羅斯的支持是很大的問題，這將會影響歐中關係。而立即的危機是，歐洲方面也期待，習能夠向蕭茲承諾，會盡一切努力，動用手中一切籌碼，防止普亭動用核武器。

年底之前，習近平還將會有其他的國際邀約，南韓尹錫悅政府已經期待多時，沙烏地等海灣國家也期待習近平與他們合開一場高峰會，習近平赴峇里島參加G20峰會時，也會有許多雙邊高峰會的安排，但是沒有比萬眾矚目的的拜習峰會，來得重要。

美方消息稱，北京並不是那麼積極，甚至對美方的努力進行拖延，但因為仍然在開20大，拜習會自然沒有進度，可是越共總書記與德國總理都已確認要訪問中國，籌備工作即使在20大期間仍緊鑼密鼓地進行，這反襯出，中方對這次會議並不積極，因為對能否取得成果，根本不指望，尤其是最近拜登政府針對向中國出口晶片實施嚴格管控措施，並沒有表現出善意；既然無法獲得積極成果，見還不如不見。

但是習近平並不想此刻就與美國撕破臉，這會讓未來的五年寸步難行，所以如果習近平覺得準備好了，操之在我，很可能會開始與美國修復關係，這完全存乎習個人的一念之間。

疫情雖仍持續，但20大後，習近平終於又站上國際舞台，各國領導人競相訪華，頗有萬國來朝的虛榮，而各方爭相邀訪，也讓他自覺重要，但是這是因為他代表中國，國際重視的是中國的地位，如果他政策失誤、或是讓經濟萎縮，國際光環很快就會消退。