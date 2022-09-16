習近平聯俄 與上合組織共創新秩序

習近平 15日在烏茲別克出席上海合作組織的峰會，與普亭 會面，這是兩人自今年初在北京 會面後的首次會談，特別受到矚目。許多人好奇，在「20大」召開在即，習為何出訪？但這次出訪，應是8月中決定的，當時北京宣布20大將於10月16日召開，已預示他將會出席上合峰會，但普亭的命運卻出現了戲劇性的變化。一個月前俄軍在烏克蘭的戰況仍然良好，但過去一周，俄軍卻在第二大城市哈爾科夫附近兵敗如山倒，普亭正面臨可能戰敗的命運，因此大家都在猜測，他15日見習近平時，是否會要求習出兵援助俄國？

除了被烏軍收復了6000平方公里失地，13日再傳出消息說，俄軍在烏南赫爾松又敗退，連續一周不斷戰敗的消息，讓莫斯科炸鍋，網路一片討伐俄軍之聲，特別是狂熱支持戰爭的右翼分子，紛紛指責普亭，甚至媒體也加入批評；11日那天，普亭在莫斯科主持一個140米高、全歐最大的摩天輪啟用式，被批評花上億美元開派對，對戰死士兵和軍隊撤退，卻置之不顧，還有40名莫斯科政客，聯名要求他辭職。

俄軍連續敗退，烏克蘭的媒體也開始提出「勝利」進程：一，烏克蘭收復失地，回到2月24日開戰時的邊界時，就是「完勝」；二，烏軍將繼續推進，進一步收復自2014年被分離分子占領的烏東頓巴斯和南部的克里米亞；三，追究與審訊戰犯。

如果普亭戰敗，他經營了20年的「恢復前蘇聯大一統」的策略，將毀於一旦，因為連烏克蘭也收復不了，遑論其他。普亭若敗，他將會很難繼續統治克里姆林宮，中俄兩個極權國家聯手抗美的策略將會嚴重受挫。

倘若普亭在峰會上，要求習出兵助俄，習會如何回答？按照北京半年來的政策傾向，習不可能軍援俄國，因為美歐對俄所作出的經濟制裁，具有巨大嚇阻力，但北京對俄政策，則會保持經貿支持，大陸今年8月從俄進口112億美元貨品，比去年同期的70億增加了62%，對俄出口達80億美元，比去年同期的63億增加了27%；進出口都破了紀錄。中共計畫攻台，以內政作理由；北京不讉責俄國侵略，也以不干預內政為理由。

習的聯俄政策，也充分暴露大陸外交政策的短視。今年2月4日，習在北京與普亭簽訂15項中俄合作協議，並且由當時的外交部副部長樂玉成宣布，中俄友誼無上限，以及合作無上限，這是明明白白的政治支持普亭；到了2月24日，普亭即揮軍入侵烏克蘭，如果沒有習的支持，普亭可能不會出兵，或者不會如此高調侵略。大陸的短視是，沒有想到普亭可能戰敗，或者相信俄軍強大，像普亭開戰之初公開所宣示的一樣，俄軍只需數天，即可拿下基輔和烏克蘭，樂玉成因此而丟官，調職廣電總局副局長，恰如其分。

這次習再與普亭會面，外界估計他會加碼聯俄，中俄聯手，合作改寫美國自二次世界大戰後所建立的全球秩序，楊潔篪12日在接見俄羅斯大使時表示，中俄將與上合組織其他成員一起建造一個可以替代現有秩序的新秩序(an alternative world order)。

這次上合峰會，還有「習莫會」；習近平預計將與印度總理莫迪進行會談，這是中印在2020年爆發邊境軍事衝突以來的首次會面。印度是上合成員，又是美日澳印的「四方安全對話」(QUAD)成員；上合組織以美國為主要對手，四方會談則以中國為假想敵，但是印度卻左右逢源，角色騎牆。印度沒有讉責俄侵烏，自俄烏戰爭爆發以來，還加強購買俄國石油。

在「習莫會」之前，本來劍拔弩張的中印邊界情勢，竟然出現了難得的舒緩，雙方都撤兵，應該也是在營造高峰會前的氣氛。

至於他訪問的哈薩克與烏茲別克，也都是「一帶一路」的受惠國，對習近平特別其熱烈歡迎，尤其是哈薩克，更是習近平在九年前宣布「一帶一路」大計畫的開始地點。

有人認為，習近平在20大之前刻意出國，表示他對國內情勢的掌控，有充分的自信，第三任總書記已是囊中之物，現在希望能夠在國際營造各國肯定的氛圍，11月中旬的兩場高峰會G20與APEC，中間夾雜著對中國不友好、對習近平批評的國家，但是上合峰會卻是對中國友好，有求於中國的國家，習近平藉由參加上合峰會，也可以出口反內銷，對內展示習總書記在國際所受到的歡迎，或許這是習近平破例出國的另一個原因。