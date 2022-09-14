中國抗疫現況 和各國差異愈拉愈大

剛過去的中國中秋節，或美國勞工節，都凸顯中國對抗新冠疫情 政策和社會氛圍，遠不同於美歐、亞洲鄰國或台灣。中國迄今還在封城 、排隊驗核酸、查健康碼，上海封城經驗在成都、貴陽、深圳和伊寧等地重現，社會風聲鶴唳，民眾如驚弓之鳥。反觀美英和歐洲、台灣、日本、南韓等地，民眾早已和病毒共存，生活恢復常態，中國卻還舉國動員，和病毒「鬥爭」，與各國差異愈拉愈大。

美國自6月起，各州陸續宣布解禁，洛杉磯、紐約等大城先後宣布，不再強制戴口罩；各大機場恢復疫前忙碌、所有職業運動比賽、民眾生活都恢復常態。剛過去的中秋節，台灣民眾排隊購物、烤肉團聚，大陸有些民眾卻在排隊驗核酸。英國女王伊麗莎白逝世，赴白金漢宮悼念民眾無人戴口罩，新上任的國王查理、王后與四位子媳都和民眾零距離握手，沒人怕感染病毒。

全球絕大多數國家都認定，無論Omicron或BA.4、BA.5變種病毒，症狀都比感冒輕微，不致命，開始和病毒共存，不再讓疫情影響經濟發展和正常生活。唯獨中國還像處於抗疫高峰期，屢見封城，草木皆兵。

這是習近平 「堅持清零抗疫」政策的體現，抗疫已成習「親自部署、親自指揮」的權威和管治效率象徵。習執著於抗疫初期封控的「卓越成就」，防止中國像美歐國家被病毒摧毀。他繼續用意識形態抗疫，不打絲毫折扣，也成為貫徹領導核心意志、展示社會控制力，甚至是戰爭動員或日後如須鎖國的演練。

大陸有民間評論一針見血說，「三年前，他們不承認它(病毒)來了，三年後，他們又不承認它走了」。黨媒現在常在鼓吹堅持清零抗疫到底，但民眾反對批評聲音此起彼落。

8月底，成都有名網紅透露即將封城，引發民眾恐慌搶購食物用品，被當局否認，這名網紅被封號和警告，但三天後果真封城，引發民眾譏評政府公信力一文不值。

成都繼上海後，成另一座人口超過2000萬的被封城市，隨後貴陽、深圳和伊寧都局部封城，部分鄉村地區和偏遠的新疆、西藏，農牧民也被要求集中檢驗核酸，原本分散居住工作的農牧民群聚，反而增加感染機會，有必要嗎？

黨媒透露，目前中國約6500萬人處於被某種封禁下，官方是「靜態管理」。但美國CNN卻報導，中國至少74座城市、約3.13億人口被封。微信公眾帳號「人間辦公室」說，以武漢最早通報疫情算起，如今疫情滿1000天了，中國疫情卻蔓延無休止，許多城市徹底陷入靜默，市井生活凋零、人間煙火不再、民生困苦、經濟蕭條，人們徹底失去了確定性，只能等待核酸陰性證明。

14億人口的大國印度或非洲，社會都開放了，中國卻想續扮「世界抗疫模範生」，全國各地數百萬穿白色長袍、戴面罩的「大白」權力通天，動輒封禁小區，拉人進方艙醫院隔離，「一人感染，全縣或全區封城，大家回不了家或出不了門，跟著倒楣」，頻傳有人幾天沒吃飯的怪事。四川發生6.8級大地震，建築物搖晃，大白卻禁止居民下樓避震，外地軍民趕往救援，須先驗核酸才開始救人，清零無限上綱化，實在荒謬。

抗疫造成中國與世界的巨大落差，但抗疫對內變成派系鬥爭和鞏固權力、威權地位的象徵，不能妥協。「中國數字時代」發推文說，以「緊急狀態」之名徵用的大權，變成無人可擋的利器，中國人到底是更恐懼病毒，或更恐懼管控？答案越發清晰。

對照李克強為首的高層常發表不同看法，清零政策對錯不再是科學問題，而是派系的不同旗幟；堅持清零說明習的政令從上到下貫徹給力，但也無法轉彎，騎虎難下，成為中共20大習延任前的管控手段。有人擔憂，上海試行健康綠碼永久化，日後可能遍及全國，成為中共管控全民新工具。

此外，中國疫苗注射率逾90%，但感染案例頻傳，凸顯國產疫苗效果不佳。而驗核酸7月起改為自費，每次人民幣20元，部分城市無差別全民每幾天驗一次，涉及數千億人民幣巨大利益，真正獲利者是誰，變成黑箱運作。

中國為抗疫嚴控邊界，航班熔斷、工廠停工，紐約時報形容，抗疫已變成一場為習近平表演的政治運動。何時能叫停，讓中國與世界接軌，就看習近平一人決定。