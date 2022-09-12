ECB大幅升息沒用 歐元爛泥扶不上牆

歐洲央行（ECB）本周破天荒地調升基本利率75基點，以應對居高不下的通貨膨脹問題，同時也打算對今年以來直線下滑的歐元，給予些許提振力量，然而效果並不明顯。歐元兌美元暫時恢復平價，但這是因為空頭部位獲利了結。歐元本周上漲0.9%，中止連三周跌勢，但今年以來仍下跌10%。

即使ECB創紀錄的升息 ，短暫地推升歐元，但美國聯準會（Fed）主席鮑爾幾乎同一時間的發言暗示，將採取強硬措施應對通膨，讓歐元兌美元，隨後繼續走跌。

ECB行長拉加德在升息後明確表示，利率遠未達到降低通膨所需的水平。並警告說，如果俄羅斯 完全切斷天然氣 供應，歐元區將面臨衰退風險。

鮑爾的鷹派言論，對於市場的影響，可能比拉加德有過之而無不及，他強調Fed會堅持緊縮政策直到目標達成，以避免重現1980年代必須急促大幅升息、以經濟衰退為代價，才能壓制的超級通膨。

由市場的反應不難看出，投資人顯然認為Fed比ECB更敢於提高利率，而美國強勁的經濟表現，意味著美元前景比歐元更具吸引力。

基本上，歐洲央行的升息和鮑爾的鷹派發言，在某種程度上彼此抵消了對匯市的影響力，市場觀察重點現在轉至下周公布的美國消費者信心指數（CPI），若繼續呈現升幅趨緩，甚至轉為下跌，將刺激本就強勢的美元更上層樓，歐元益發難以回天。

不過，歐洲央行至少可以在未來幾個月繼續大幅升息，即使無法讓歐元逆勢走升，起碼可以減緩歐元貶勢。自年初俄烏戰爭爆發以來，由於油氣與通膨雙雙高漲，歐元就開始一路下滑。在8月跌破歐元與美元平價後，上周G7工業國剛決定對俄羅斯原油實施價格上限，俄羅斯天然氣巨頭Gazprom隨即報復，宣布無限期關閉北溪1號天然氣管道，歐元兌美元一度跌破0.99美元，為2002年以來首見。

至此歐洲能源危機進入另一個關鍵階段，歐洲各國一直擔心的最糟糕的情況終於發生。專家警告，能源短缺將損害歐洲經濟，給歐元帶來更大壓力，歐元的跌勢只是剛開始而已。

隨著歐洲能源危機的惡化，押注歐元將繼續下跌的人愈來愈多。野村國際預估歐元可能跌至0.95美元；摩根士丹利預計第3季歐元將跌至0.97美元。最悲觀的預測是到2023年中時，歐元可能會跌至0.9美元。

高昂的能源價格，依然是歐元區高通膨的主因，從經濟數據來看，歐元區8月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，高於市場預期，但距離通膨觸頂，恐怕還要一段時間。

ECB本周雖預測明年經濟仍見成長，但市場已普遍認定：歐元區即將陷入經濟衰退、通膨率短期難以下降，而且俄烏戰爭的地緣政治因素無法預測，再加上北溪1號天然氣管無限期關閉，2023年歐元區非常可能陷入「停滯型通膨」，亦即高通膨率與經濟衰退並存，讓歐元兌美元在未來12個月進一步下跌。

疲軟的歐元讓倚賴能源進口的歐元區，因為更昂貴的進口價格而使迭創新高的通貨膨脹更形惡化。根據估計，在新冠疫情前五年，歐盟每年進口價值約4000億歐元的石油和天然氣。如果國際油價和國際天然氣維持在每桶100美元、而歐元繼續與美元平價，那麼歐盟進口能源成本將將躍升至6000億歐元，占總GDP的6%。

而且天然氣是以美元計價，疲軟的歐元只會放大能源成本飆升的影響。近幾個月來，歐元與天然氣價格走勢呈反比，當能源價格上漲時，歐元往往會下跌。天然氣價格在今年飆升了255%，歐元同期只下跌10%，前景並不樂觀。

歐元區幾乎可以肯定會陷入衰退。能源衝擊正在造成嚴重損失，而俄羅斯領導人普亭更是火上加油地宣稱，要讓西方世界真實感受到制裁俄羅斯能源出口的後果。

歐元現在好比一個大家族裡庶出的幼子，先天體質不佳，而進口能源價格飆升和強勢美元壓境，使其面臨前後夾攻的挑戰；未來前景又因高通膨和深度衰退而晦暗不明。更何況這些因素彼此交互作用：能源價格推升通膨，導致經濟衰退，在這些問題未解決前，歐元恐怕只能一直居於弱勢；進口能源問題不解決，歐元永遠沒有回頭的那天。