「中國的戈巴契夫」何時會出現？

被紐約時報稱為「20世紀影響力無人能出其右」的戈巴契夫 ，8月30日去世；對於他的巨幅評價報導，令人禁不住聯想到：像他那樣的「中國戈巴契夫」改革者，會不會在中國出現？

戈巴契夫1985年上台任蘇共總書記，1991年辭職，不到七年的執政中，不但結束了蘇聯與歐美之間的東西方冷戰，還改變了東歐和蘇聯十多個加盟國的政治命運；影響更深遠的是，建立和存在了73年的蘇聯共產黨(1918-1991)，竟然在一夕之間消失。

他與中國也有間接的影響，1989年5月戈巴契夫訪問中國，那時正是北京學運的高潮，他發表講話提出的經濟改革必須要有相應的政治改革，否則經濟改革也難以成功的提法，給很多中國人留下了深刻的印象。但戈巴契夫結束訪華後一個月，鄧小平就出動軍隊鎮壓，並從此收緊政治，而同一年的年底，東歐發生巨變，戈巴契夫拒絕出兵介入，柏林圍牆於焉被推倒。

現在回顧，很難想像戈巴契夫會挑起天翻地覆的巨大變革，但當時只有54歲的他，充滿改革熱誠，而停滯不前的經濟和腐敗的官僚系統，正是他改革的對象。他走上街頭，與人民交談和開玩笑，他對群眾說：「你說我聽，你要說什麼？」民眾說：「你只要靠近人民，人民就不會讓你失望。」他回答：「我靠得還不夠近？」於是禁忌被打破，人們開始暢所欲言，媒體開始如實報導。

戈巴契夫推行的「開放」和「改革」，最重要的一點就是，放鬆了共產政權的體制，沒有了極權統治的鎮壓，體制一放鬆，就再收不起來。蘇聯、東歐及柏林圍牆，就是這樣崩潰的。

由於師法俄共，中共 向來非常注意共產主義的源頭所發生的動態，60年代南斯拉夫、匈牙利與蘇聯的關係，是中共研究的焦點，在1991年蘇共垮台、蘇聯解體之後，對中共領導人更是當頭棒喝，中國是目前少數還剩下的社會主義極權體制，那麼像戈巴契夫那樣的改革者，會否在中國出現？

首先，1989年後，中共得了恐懼症，害怕政權被推翻，一切以維穩為重，防止內部變亂，打擊異見，鎮壓民運。鄧小平提出四個現代化(工業農業科學和技術)，魏京生提出「第五個現代化」，補上民主，因此被捕，劉曉波提「零八憲章」，主張民主和三權分立，也遭捕判刑。

其次，全力提防「外國勢力」；中共政權因馬克思主義而成立，所推行的社會主義體制，天生與西方民主制度對立。毛澤東時代，叫得最響的口號，就是反美國帝國主義；到1979年與美建交，鄧小平一面韜光養晦，一面利用美國「交往政策」發展經濟；到了習近平 ，則認為東升西降，中共力量已足以與美較量，實行公開對抗，這是戰狼外交的主因。習學毛，反對「外國勢力」，因為假想敵的西方民主國家，正是外國勢力。香港年輕人示威，中共捕風捉影，說是外國勢力入侵；支持台獨運動的，也認為是外國勢力的美國。

最後，像戈巴契夫那樣的黨內改革派，是中共最不想見到的，曾在1980年推動過改革的趙紫陽，是中共黨內著名改革派。在經濟上，他主張市場化的改革；在政治上，他主張體制改革。但他的改革，沒有像戈巴契夫帶來巨大改變，而且從1989年起被軟禁，他所努力的改革也就化為泡影。

被傳可能在20大當上總理的汪洋，也有戈巴契夫的身影，在廣東主政時曾推行市場化改革，還主張經濟增長優於財富分配；「經濟增長」正好是鄧小平路線的重心，而「財富分配」正好與習近平的共同富裕政策相近。不過，汪洋就算當上總理和主管經濟，但在習一切說了算的約束下，要進行改革，並不容易，要發揮像戈巴契夫的巨大變革，更不可能。

歷史學家余英時生前說過，中共統治不可能永遠存在，除了歷史上證明，沒有任何朝代可以永遠存在；馬克思主義已被證實不可行，階級鬥爭更不合理，中共由上而下對14億人的控制更不可能永存，中國最終必回歸文明。

戈巴契夫在蘇聯體制中的出現，並引起了天翻地覆的變革，正好印證共產政權不會永遠存在；當一個體制走到谷底時，就有可能出現像戈巴契夫那樣的改革者，為極權腐敗帶自由新生。劉曉波、魏京生、以及1989年在天安門廣場抗爭的學生都顯示：在適當時候，改革者就會出現。