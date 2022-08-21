北京統一台灣 封鎖恐成首選之策

北京 在對台政策上擺出連串姿態，包括本月4日至7日連續四天的環台軍演，以及10日推出習政府的首份「台灣問題白皮書」。另外輿論又預測，習近平將在兩個月後召開的中共 20大上宣布更強硬的對台政策，將統一台灣列為他連任的重要工作。可以看出，習近平將以統一台灣為未來５至10年的重要政策，而統一台灣的首選策略，則是封鎖台灣，而不是武力攻台，換句話說，攻台之前，封鎖先行，只有在封鎖無效下，才會發動武攻。

本月初的軍演，大陸戰機和軍艦多次越過海峽中線，戰機進入台灣領空，飛彈更越過台灣領空，目的再明白不過，就是要展示大陸封鎖台灣的能力，證明解放軍可以封鎖台灣的海空航道，對外貿易和交通受到干擾、甚至停頓和停止運作。北京15日再宣布新一輪軍演，大有要將軍演變為長期化，侵入台灣領空和領海將成常態。北京在南海造島，在多個島礁上建立軍事化設施，將南海納入長期監控的海域和領空，北京的未來部署，很可能將台海「南海化」，作為長期監控和巡邏之地。

俄烏戰爭爆發後，美歐聯手對俄進行經濟制裁，所用的封鎖性制裁手段，大大提高制裁效果，已成為歷史性的制裁經典，被視為無須動武就能屈人之兵的策略。北京將這種驚心動魄的制裁手段看在眼裡，除了引起警覺，不敢貿然侵台，但也從中學到，可將封鎖性的制裁方法，用來對付台灣。北京想統一台灣，卻不想與美國發生軍事衝突，「經濟封鎖」將是最好不過的策略。

台灣的國際地位，主要建立在三個基礎上，即：經濟、政治和地理位置。在經濟方面，台灣的晶片 生產力量，在全球經濟中占有重要地位，整體晶片產量占全球七成，其中高階晶片更占了九成，在全球經濟中具有舉足輕重的地位，令台灣的安全是全世界關切的焦點。

在政治上，台灣的民主發展，在美中的對抗的環境下，成為全球民主國家陣營的一員，而在印太之中，與日韓、印度和澳洲站在一起，與極權的中共政權形成對立，成為美國口中民主的閃亮燈塔，戰略地位重要。

在地理位置方面，如果我們將中國大陸的地圖打横去看，則整片大地在下，而台灣則位於第一島鏈，位於渤海到南海之間的中央位置，特別顯得重要；如果台灣被中共政權控制，將有利於中共向外出擊，如果台灣由民主陣營控制，台灣則如一把威脅大陸的橋頭堡尖刀。

環顧經濟、政治和地理位置的三個因素，北京若要發動對台統一攻勢，經濟應是最有可能的因素。經濟發展是台灣民主和穩定的重要基礎，經濟強則台灣民心強，經濟弱則台灣民心則更弱。北京要統一台灣，經濟制裁必將是首選策略。

不過目前兩岸貿易，對大陸的重要性仍然很顯著，2021年兩岸貿易額為3283.4億美元，占大陸外貿比重達5.4％，尤其近十年，隨著大陸產業升級與電子產品高速發展，近年台灣出口陸港產品以電子零組件、中間材為主，占台灣對大陸出口的70％，在大陸組裝後再轉銷美歐日各國，其中半導體占比最高，再加上其他關鍵零組件，比重超過三分之二，因此台海情勢緊張，對大陸的高科技產品出口，恐怕有相當影響。

如果大陸真的要武力犯台，勢必引起國際制裁，這是中國當政者所必須再三考量的因素，尤其中國與國際的互動日益密切，俄羅斯入侵烏克蘭的殷鑑不遠，北京必須要考慮這對中國的長遠發展，乃至中華復興夢，造成何種重大衝擊。

至於有些人期待靠買美式武器，美國一定會介入台海，這倒未必如此，以這次台海軍演為例，美軍雷根號航母一直巡弋在台灣東面海域，現在更已回到橫須賀母港，並沒有如外界期待的，會航經台灣海峽示威，這顯示了美國的承諾未必可靠。

對於北京而言，統一的過程中，重要的是要收攬台灣的人心，避免戰爭的破壞，武統既會摧毀台灣的經濟，也會失去台灣的人心，這是下下策，如果能夠以封鎖制裁，達到不戰而屈人之兵的目的，這是首選的上上策；而當然對於台灣來說，能夠避免北京動武，甚至不要用軍演封鎖，這才是主要目的，這就要看兩岸之間如何協調，以找到共同接受的方案。