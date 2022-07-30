美國進入衰退 拜登硬不承認

這兩天華府政經圈社群平台，談論最多的不是拜習電話會，而是爭辯美國有沒有進入經濟衰退？共和黨眾口一聲，經濟已在衰退，但白宮 卻堅決否認，要掙脫「衰退」的標籤，而主流媒體一方面報導老百姓節衣縮食，另一方面卻配合民主黨主旋律，避免用「衰退」字眼，繼續為拜登 的政經政策護航。但無論是否進入衰退，現實是，食衣住行育樂，無一不漲價，房市不振，投資卻步，大家問苦日子還有多久，卻是不爭事實。

今天高通膨慘狀是人禍，已是不爭事實，但製造經濟噩夢的同一批決策者仍然在位掌權，繼續要求大家共體時艱，仍不認錯。2021年拜登總統強推的1.9兆元「拯救美國計畫」紓困金，支出擴張超額，引發推升通膨隱憂，加上俄烏戰爭及中國新冠清零，導至供應斷鏈，終於來到6月9.1%的40年通膨新高，但拜登政府財經官員指鹿為馬，當初堅稱通膨是「過渡」現象。如今這個「誤判」又再重演。

聯邦商務部 29日公布的第二季國內生產毛額(GDP)，經通膨與季節調整，折合年率萎縮0.9%，延續首季萎縮1.6%。一般而言，如果連著兩季經濟負成長，就代表經濟「衰退」(recession)。但拜登政府對「衰退」視之如瘟神，完全無法接受。白宮聲明：「在聯準會採取行動抑制通貨膨脹的同時，經濟放緩不令人意外。我們走在正確的道路上，我們經歷過渡期後，將更強大、更穩固。」白宮還表示，由於消費者支出和就業市場表現依然強勁，現況距離符合真正的衰退，還差很遠。

白宮這段話，非但不承認兩季經濟萎縮，更間接暗示，之所以經濟「放緩」，都是因為聯準會採取了抑制通膨的措施(升息)，不是拜登的錯，直接甩鍋。而實際上，早在商務部宣布連續兩季經濟萎縮之前，白宮就備好說帖，向各界推動「沒有衰退」說法。白宮國家經濟會議主席狄斯對媒體表示，兩個季度的GDP負成長，並不是「衰退」的「技術定義」(technical definition)，他說，這不是經濟學者傳統上的定義。言下之意是，就算數據明示總體經濟兩季度的萎縮負成長，官方也不承認。

不僅是官方如此掩耳盜鈴，主流媒體也附合，扮演拜登的化妝師。保守派媒體指出，這些主流媒體所用的標題如「可能即將陷入衰退的擔憂」、「加深對衰退的擔憂」、「已經接近衰退的邊緣」、「連續二季度萎縮的數據本身並不構成衰退」。

目前拜登仍然堅持兩點，證明當前經濟沒在衰退中：一是勞工市場的就業率仍然強勁，失業率保持在3.6%，是半世紀低點，二是傳統上正式判定經濟是否衰退的國家經濟研究局(NBER)還沒有宣布。

但當前低失業率，雇主卻招不足人手，說明了眼下經濟局勢的反常詭異，並不能引為憑證；再者，國家經濟研究局有如刑案法醫，多是事後才鑑定死因，等到經濟衰退發生後的一年甚至三年後，才會「宣布」發生經濟衰退，毫無示警作用，只是給拜登政府提供虛假保護傘。

華爾街日報社論近日說，「稱其為衰退(recession)也好，或滯脹(stagflation)也好、放緩(slowdown)或暫時性的曇花一現(transitory blip)，都可以，甚至是張三李四，隨你怎麼稱呼」，都遮掩不了商務部第二季度GDP萎縮報告，描述了全美家庭個人與中小企業當今的財務困境與辛酸的實情。

當提供中低收入階層百姓生活用品的沃爾瑪、目標等超市都降低收益，就說明通膨正侵蝕一般家庭收入，購買能力降低了，推動經濟成長主力的個人花費變小了。

拜登政府不願繼被貼上「通膨拜登」(Bidenflatoin)後，再揹上「衰退拜登」(Bidencession)的標籤，純是為政權考量，並沒有真的關心民瘼。而打壓通膨，又不讓經濟衰退，輕重拿捏的重擔就落在聯準會身上。

從聯準會主席鮑爾日前宣布二度加息三碼的動作看，各方解讀是維持三碼，而沒有直奔四碼，說明鮑爾不願用重藥，而是逐次三碼升息，不至於造成社會動盪，如此企業投資減碼，同時延緩雇人，民眾眼見物價高漲未降，更會看緊荷包，不敢亂花錢，美國經濟下半年必會陷入溫和衰退。

拜登政府如此自欺欺人，不承認衰退，正如同早前不願承認通膨已起的心態一樣，都是著眼11月期中選舉與2024大選。商務部10月27日公布第三季GDP數據，正在11月期中選舉投票前夕，如果數據仍是負成長，拜登又有何解釋呢？