烏戰的能源效應 歐盟恐將斷氣

由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟 開始對俄羅斯的能源實施抵制，可是說起來容易，真正要做，並不容易，即使都禁用俄羅斯原油，也還要對匈牙利與塞爾維亞網開一面，對更依賴的俄羅斯天然氣 ，就更不可能了。

德國是最依賴俄羅斯進口天然氣的國家，由於擔心俄方將天然氣供應武器化，所以希望利用夏季來儲存天然氣，以備冬季之用，在6月份的時候已有60%的天然氣儲存容量，可是從7月11日至7月21日，俄羅斯開始了年度維護工作關閉了向德國輸送天然氣的最大單一管道北溪1號。

歐盟原本的計畫是在11月份，可以儲氣80%，過冬應該沒問題。但是現在，一切都被畫上了問號，天然氣的價格，已經是歐洲長期價格水平的7倍。法國和德國政府正在準備對電力公用事業進行紓困，歐盟更呼籲各國要減少天然氣使用15%。

原本德國為了避免依賴俄羅斯，計畫斥資30億歐元建設海上漂浮的液化天然氣（LNG）設施，但全部要能整備完成，替代俄羅斯天然氣。再快也要到2023年，現在如果斷氣，這個冬天根本來不及。

而歐洲LNG氣化的能力，50%掌握在英國和西班牙手上，英國此前有言在先，警告如果真的進入緊急情況，只能先顧自己國內消費，必要時停止對歐陸天然氣出口。德國雖然提議歐盟的天然氣總量，應該建立「配給制度」，但應者寥寥，外界擔心，歐盟建立起來對抗俄國的聯盟，將隨著冬天到來，加上天然氣危機，恐怕在短短幾個月內就會崩潰。

雪上加霜的是，這時又有一個關鍵的渦輪發動機，需要從加拿大運至俄羅斯，但因為戰爭制裁，加拿大將配件還給俄羅斯，是違法的。德國還需要出面斡旋，要加拿大先給德國，由德國轉交俄羅斯，不過這又給了俄羅斯5至7天拖延不供氣的理由。

對於俄方而言，天然氣此刻當然是一個武器，多供少供，快供慢供，都可以抽緊歐盟的神經，但是把德國給逼急了，要完全脫離俄羅斯天然氣的供應，也並不有利於俄方。

俄羅斯深知，如果面對的是一個團結的北約與歐盟，它贏不了烏克蘭戰爭，所以必須在其內部搞分裂，而天然氣的供應，就是歐盟的罩門。

但是歐盟與北約也不是省油的燈，他們同樣也在打俄羅斯後院的主意，他們希望繞過俄羅斯，直接與盛產天然氣的中亞打交道，日前歐盟就與亞塞拜然簽訂合約，希望進口多一倍天然氣，但是真正的目標是哈薩克斯坦，這讓俄羅斯如芒刺在背。

俄羅斯自認為中亞各國的老大哥與保護者，今年年初哈薩克內部發生準政變，幸賴俄羅斯特種部隊與傘兵，迅速協助現任總統托卡耶夫平亂，按理說，托卡耶夫應該感激涕零，像白俄羅斯 一樣，全力支持普亭。

但是中亞政治遠較我們所想像複雜，哈薩克向來有平衡外交的傳統，雖然未參與西方對俄羅斯的制裁行動，但同時也很注重不違反制裁禁令，前不久，在聖彼得堡經濟論壇上，當著普亭總統的面，托卡耶夫公開表態，宣稱哈薩克斯坦永遠不會承認烏東兩個共和國的獨立。

而更犯忌的，7月4日，在歐盟的請求之下，哈薩克表示願意幫助歐洲克服油氣短缺問題，但是在第二天，俄羅斯就以環保為由，威脅要停止哈薩克通過新羅西斯克港口出口石油。

哈薩克雖然油氣蘊藏量豐富，但是超過80%是透過裏海石油管線，通到黑海岸邊的俄羅斯所屬的新羅西斯克港口輸出，裏海石油管線長1500公里， 2001年建成，但全程經過俄羅斯境內，供應量每天120-130萬桶，占世界消費總量的百分之一。

哈薩克認為，這是俄羅斯對哈薩克的報復，立刻還以顏色，宣佈退出了1995年獨聯體國際貨幣匯率委員會的協議，這迫使俄羅斯讓步，由上級法院推翻原來的決定，用罰款代替暫停運油的行政罰。

不過俄罗斯的動作，讓哈薩克警醒俄羅斯對其安全的威脅，現在已經開始積極考慮興建不經過俄羅斯領土，而穿過裏海水域抵達亞塞拜然，再經喬治亞、土耳其和黑海，最終到達歐洲國家的新運輸管道。

俄方天然氣停供德國，以及企圖阻止哈薩克油氣外運，都是烏克蘭戰爭外一章，屬於整體戰的一部份，歐盟抱怨俄羅斯把能源當武器，但歐盟又何嘗不是用制裁當武器，地緣政治是有蝴蝶效應的，全世界都受此戰爭的影響，未來的牽動還不只於此，大家要提高警覺。