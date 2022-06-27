烏戰的關鍵轉變 厭戰與割地求和

俄羅斯 軍隊25日完全占領了烏東的北頓內茨克，這是在數周血戰之後，烏克蘭 最大戰場挫敗，也是俄羅斯自上個月占領馬立波後最大的勝利，但這並不意味著烏克蘭戰爭的落幕，近日被波蘭與立陶宛 包圍的俄國「飛地」加里寧格勒情勢緊張，由於自俄國來的鐵路運輸被立陶宛封鎖，引起莫斯科極度不滿，但立陶宛是北約成員國，如果莫斯科動武教訓立陶宛，很可能會引爆第三次世界大戰。

烏戰已到了關鍵時刻，情勢對基輔十分不利；首先是戰爭疲態(war fatigue) 已在歐洲開始蔓延；因俄羅斯入侵而引發的憤怒和悲觀，已經變得無奈，雖然同情還在，但熱情已開始消減，戰爭初期的團結已經不再，因為民眾還要過日子。烏克蘭難民的感人報導現在已很少出現在媒體顯著版面，對澤倫斯基的英雄主義和烏克蘭抵抗的讚揚也已經消失。

反而愈來愈多歐洲國家都開始覺得，俄羅斯不會直接對北約造成威脅，他們也懷疑烏克蘭是否能從其領土上擊退俄軍，認為澤倫斯基沒有獲勝戰略，而戰事再延長，會把北約拖進戰火，而且因為油價與通膨，會傷及這兩國的經濟；一項歐洲十國的民調顯示，除了波蘭，其他九國都希望看到俄烏立即停火。

以法德為首的和平派，與美英為首的主戰派，已出現分歧，法國總統馬克宏曾表示為了和談，不能羞辱普亭，而德國被控延遲交付先進武器給烏克蘭，能拖就拖；他們私下主張，俄烏應通過談判達成停火，法國總統馬克宏與德國總理蕭茲，更在5月28日直接以視訊與普亭會商。

烏克蘭外長庫列巴撰文堅稱，如果有足夠的支持，烏克蘭可以阻止俄羅斯軍隊推進，並奪回其部分土地，他警告，如果烏克蘭不復存在，歐洲也不再享有繁榮與安全。因此西方必須耐心地致力於實現惟一的目標：烏克蘭實現「全面勝利」。

但相反的，愈來愈多人開始提及「割地求和」；在達沃斯世界經濟論壇上，美國前國務卿季辛吉敦促俄烏雙方儘快通過談判結束戰事，兩國邊界應「恢復原狀」（a return to the status quo ante），外界解讀為，讓俄烏邊界恢復到2月24日開戰前的情況，即承認俄羅斯對克里米亞的主權，以及烏東的獨立地位，換句話說，烏克蘭要「割地求和」。

這一說法遭到烏方強烈批評，認為是少數過氣政客的主張，可是12 日北約秘書長史托騰伯格與芬蘭總統會晤的記者會上，卻也罕見地表示：「和平是可能的。唯一的問題是，你願意為和平付出什麼代價？」，他暗示芬蘭在二戰期間把卡累利阿割讓給蘇聯的例子，並將其描述為「芬蘭能夠從二戰走出來、成為獨立主權國家的原因之一」。

烏克蘭23日獲得歐盟授予候選國資格，未來正式成為歐盟成員還需要四、五年的時間，歐盟打的算盤是，希望在未來幾年的過程中，先逼烏克蘭談判停火，接下來引導它解決與俄羅斯的緊張關係。

迫於西方厭戰與割地求和的壓力，烏克蘭現在已經不再提7月將要反攻，奪回失去的領土，反而澤倫斯基14日改口，如果俄羅斯準備好結束戰爭，烏方願意與俄方再次開啟談判，烏克蘭國會執政黨主席在接受採訪時表示，8月下旬可能是談判進程恢復的時候，「我們可以考慮在伊斯坦堡提出條約，譬如我們可以好幾年都不談克里米亞問題」。

但是實際如何，還是要看戰場形勢而定，烏克蘭方面認為，要談判之前，還是要打幾場勝仗，烏軍至今未放棄反攻赫爾松，而且那怕損失慘重，都不肯從目前前線撤軍，一方面是在談判桌上，可以更有談判籌碼，另一方面，則是可以藉此爭取西方的援助，尤其若俄軍戰線拉得太長，倍多力分，就會給烏克蘭可趁之機。

反觀俄羅斯的盤算，不僅是要把頓內次克與盧甘斯克的烏軍完全驅逐，而且要消滅烏克蘭戰場主力，包括所有進攻性武器，一勞永逸的解決基輔對烏東地區的威脅，俄軍目前仍在處心積慮要拿下敖德薩，以阻斷西方軍備的供應樞紐；可是俄軍在烏東已經投入了十幾萬兵力，導致兵力虛空，俄羅斯因而不敢對北約盟國動武，之前雖然口頭強烈抗議立陶宛，但是現在已經決定讓步，改採海運來解決。

烏東戰爭已經進行了四個月，莫斯科與基輔都已經師老兵疲，打不下去，應該要找到和平解決方法，死撐下去，生靈塗炭，只會兩敗俱傷，沒有贏家。