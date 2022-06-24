香港沉船記 百年現代化毀於一旦

香港 地標「珍寶海鮮舫」，19日在南海的西沙海域沉沒，引起香港人的無限感嘆，沉船象徵著一個時代的消失。

珍寶坊，高四層，長260呎，號稱「世上最大海上食府」，以港式粵菜為主，中國宮殿式的設計，在晚上燈火通明之際，顯得特別金碧煇煌，遠望有如海上皇宮。過去40年，它一直是香港繁榮的象徵。但昔日的繁華，卻因世紀疫症一去不復返，今年初的清零抗疫，更成為壓倒駱駝的最後一根稻草；珍寶舫無法經營下去，本月14日告別香港，被拖往東南亞，19日途經西沙時沉沒，據經營者說，船沉之洋，水深千米，無法打撈。

珍寶舫1976年開業，經歷的40年，正是香港繁榮頂盛時期。香港開埠180年(1841年割讓)，頭100年基本上只是一個小漁港，二次大戰後成為重要轉口港，1970年代經濟開始起飛，成為亞洲四小龍之一，在1997年被中共 收回前，已是國際大都會和金融中心。

在經濟繁榮的背後，香港政治和社會的現代化，在1997年之前已有長足發展，並且達到世上的高水平，遠遠超過中共政權統治下的中國大陸。1997年之前，香港一直以法治、人權、自由聞名於世，國際機構(例如瑞士洛桑管理學院)經常將香港的政府效率和廉潔、經濟自由、以及個人自由評選為世界前茅。其實行政效率、廉潔、法治、人權和個人自由，正是現代化的主要內容。中國外交部經常批評，香港沒有民主，卻從來不肯承認，香港擁有世上少有的高度個人自由。

英國是現代文明的主要發端地，香港接受英式統治，正是現代化的重要來源。中共因為自己的社會主義體制而批評英式管理，正好是自絕於現代文明。港府上層官員推行英式公務員制度，特別是政務官制度，是港府長期穩定和不受政治影響的基礎；立法議員雖不全是民選，但1997年前間接選舉產生的議員，基本上能夠代表港人利益；司法實行英式普通法，向來以維持司法獨立為宗旨，這也是最讓人稱道的香港核心精神。

除了政治和經濟的發展，1997年之前的香港文化也值得注意。孫中山19世紀末已在香港學西醫，香港也是他革命的根據地之一(新界屯門有革命紅樓)；小說家張愛玲1940年代在港大讀英美文學時，也是史學大師陳寅恪在港大執教之時。除了上層文化，香港的通俗文化也異常豐富，包括寫作於1959至1972年的全部金庸小說，1977年香港無線電視的第一部長篇電視劇「家變」(110集)，所顯示的女權運動層面已大大超過中國大陸2021年的女性劇「三十而已」；2017年，大陸才發現和改編亦舒寫於1982年的「我的前半生」，女性運動足足遲了35年。

但香港的現代化，在1997年被收回後，有如「死亡之吻」，強調黨權至上和黨領導的中共政權，對所有個人自由、人權和法治都不能容忍，這是香港沉船的最基本原因。

習近平2012年上台後，他要鐵腕翻轉一國兩制，2014年推出的「一國兩制白皮書」，明言北京 要「全面管治」香港；同年8月31日，習政府正式推翻基本法承諾的香港普選；香港人因此爆發爭取普選的「雨傘運動」。由2014雨傘運動到2019反送中運動的五年，是香港本土意識發展的最高峰，也是香港政治現代化發展的最高峰。習政府的回應是，2020年繞過香港，制訂「國安法」，再用國安法踏平香港，摧毀一切與中共政權對立的個人自由現代文明。

評論者指出，特首李家超、政務司陳國基、保安局長鄧炳強、以及政制局長曾國衛都是被美國制裁的港官，而且包括李家超在內的多名警察出身「武官」，英語連基本溝通的能力也沒有，怎能推行國際金融中心的工作？香港的未來又在哪裡？

珍寶船沉了，香港這艘船也沉了，代表香港現代文明的個人自由、人權和法治也沉沒了。香港命運的悲慘，正在於發展了百年的現代文明，現在全面沉淪。

接著下來，香港怎麼辦？這不由香港人去決定，因為香港已無自治，一切都要北京去安排。19日，新任特首李家超和其他將於7月1日上任的港府高官見記者，他們所說的，只有一個主題，那就是向北京效忠，一切聽從北京的命令。