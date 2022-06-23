哥倫比亞新總統 拉美粉紅浪潮來襲

拉丁美洲大國哥倫比亞總統大選19日決選投票，前遊擊隊隊員佩特羅險勝億萬富豪赫南德斯，哥倫比亞面積是拉美第五大，人口第三多，自獨立建國100多年以來，都是右派或中間偏右派政黨執政，佩特羅將成為哥國第一位「左派總統」。

前任總統的接班人古特雷斯在大選第一輪投票就被刷掉，進入第二輪決選的佩特羅與赫南德斯雖然立場一左一右，但都被視為民粹「反體制人物」。赫南德斯承諾向有毒癮者提供免費毒品，以打擊毒品走私，他有過許多爭議言論，包括欽佩納粹領袖希特勒等；而當選總統的佩特羅現年62歲，年輕時加入左派遊擊隊「4月19日運動(M-19)」，曾遭逮捕、刑求，入獄一年半之後獲得特赦。

未來佩特羅上任後面臨多項挑戰，去年哥倫比亞5160萬居民中，有39％的人月收入不到89美元，國內通貨膨脹9.2％，是20年來最高，上個月公布的一項民調顯示，74.1%的哥國民眾認為國家走錯方向。正因如此，「變革」因此成為哥國本屆大選的主軸，選民期望終結國家貧富不均、通貨膨脹、暴力衝突的亂象。

但哥倫比亞變天的真正意義在於，整個拉丁美洲的政治，正發生翻天覆地的變化；最近幾年，整個拉丁美洲興起一股反建制的情緒，許多左翼政府紛紛上台，這股左傾的「粉紅浪潮」(Pink Tide)，從墨西哥在2018年選出左派總統之後，阿根廷、玻利維亞、智利、秘魯、宏都拉斯都陸續選出左派總統。

截至目前，拉美23個國家和地區中，有16個國家由左翼或中左翼執政，比例共占約七成。不過這並不是新的現象，在50年前也有左右的循環，只是更為暴力，1960年代到1980年代，拉丁美洲政變頻傳，右翼的軍事執政團陸續上台，在美國支援下，以暴力鎮壓左派，而左翼的遊擊隊，則採取恐怖手段，發起罷工示威的革命方法推翻政府。

50年後，第三波民主化浪潮下，沒有了革命，左派藉選舉執政，但是政治循環仍是惡質的，右派也號稱要清除過去政治積弊而上臺，政治愈來愈混亂，政黨政治解體，以秘魯為例，共有10個政黨瓜分國會的130個席次，許多政黨只是空有其名，沒有政綱、沒有活動，誰有錢就可以藉其名義選舉；最糟糕的是，黑幫現在也介入政治。

拉丁美洲似乎永遠陷入惡性的悲情循環，雖然農礦產富饒，但是極端貧富不均，政經權力被壟斷，經濟型態掙脫不了原物料提供者的角色，世界經濟好的時候，少數人獲利暴富，全球經濟壞的時候，像這兩年多新冠疫情 ，讓拉丁美洲2020年GDP萎縮7%，則是窮人受苦，收入不公、貧富差距大，左翼在拉丁美洲獲得支持，也是很自然的。

拉美有兩種左派，一種溫和的左派，願意以選舉定勝負，左右的循環還是在民主的大框架當中，另一種左派則是極權政治，像是委內瑞拉、尼加拉瓜，愈來愈像古巴式的獨裁；近來右派也發展出強人模式，如巴西 總統波索納洛，不理疫情，號稱「巴西川普」，又如薩爾瓦多總統布格磊，以極端手段對付黑幫，以及因應新冠疫情，讓他成為拉丁美洲支持度最高的總統，但是他所任命的最高法院法官，重新解釋憲法，讓他可以競選第二任。

隨著中國在拉丁美洲的貿易投資愈來愈大，拉丁美洲的政治形態也受到「北京 模式」的影響，愈來愈脫離美國的影響，在後冷戰時期，美國也相對忽略南方的鄰國，不只是在川普政府時期，拜登政府亦然，現在拉丁美洲還有11國美國大使出缺。

目前拉丁美洲的左派得勢，更有利中國，因為這批左翼領袖需要經濟發展，更願意接受北京向全球提供貸款和基礎設施資金的策略；中國遠洋運輸集團(COSCO)就正在秘魯首都利馬附近興建南美洲、太平洋沿岸最大的港口，第一階段工程就要耗資13億美元。

雖然拜登政府開始警覺北京在自己後院的動作，但施壓拉美各國並沒有太大作用，因為他們不願意被迫在中國或美國之間選邊，繼19日哥倫比亞選出左翼總統後，接下來要注意的是，今年10月拉美最大的國家巴西，會不會落入左派前總統魯拉之手，這將讓粉紅浪潮達到最高點。