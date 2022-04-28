烏戰的轉折 美國的新戰略目標

美方過去一直聲稱只是幫助烏克蘭 ，打退俄軍的入侵，多次強調絕不會捲入與俄的直接衝突，但是近日美國國防部長奧斯丁訪問基輔時卻表示，「美國希望俄羅斯 的軍事能力能被削弱，不能很快就重建，如此就無法再一次發動侵略」，這是烏克蘭戰爭的新轉折，也是美國的新戰略目標。

美國不僅是嘴巴講講而已，北約更開始大量提供烏克蘭重型武器，在離開基輔的第二天，奧斯丁在美國駐德國基地，召開40多個北約盟國與夥伴國家的軍事高層會議，要求各國盡其所能提供重型武器，讓澤倫斯基政府在即將展開的烏東會戰中，能夠占上風。

目前已承諾的有，十門法製的射程長達40公里的「凱薩」長程自走砲，德製的50套「獵豹」防空飛彈裝甲車，英國則向烏克蘭捐贈了「星際」防空導彈和裝甲車，以及韓國從俄羅斯手中抵債取得的俄製 T-80U 主力戰車，其他前華沙組織國家捐贈的俄式重裝備，用以換取美式裝備的，更不計其數。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，如今美國公開宣稱要「削弱」核大國俄羅斯，這凸顯了拜登政府的戰略轉變；《紐約時報》稱，當前俄烏衝突的本質已經改變，已從爭奪烏克蘭控制權轉變為「美俄直接對抗的戰爭」。

與此相對的，俄羅斯也升高對抗；在奧斯丁發表上述言論幾小時後，俄羅斯外長拉夫洛夫25日表示，「北約實質上已經通過代理人進入一場對俄戰爭」，他警告存在爆發第三次世界大戰的「真實風險」，而且俄羅斯媒體特別提及德國美軍基地的40餘國會議，「這不僅是一場北約會議，這是一場真正的可能引發世界大戰的會議」。

伴隨著強硬的發言，俄方進行了強硬的反擊，烏克蘭五座火車站在不到一小時內遭到俄軍導彈襲擊，過去俄羅斯絕少攻擊鐵路系統，因為這被認為是平民目標，但北約若要經由鐵路系統運送重裝備到烏東，這是絕對不能被容忍的。俄國媒體引述專家警告，如果搭載北約軍事裝備的火車駛入烏克蘭，俄將考慮摧毀烏所有橋樑。

俄羅斯更施出了撒手鐧，自本周三開始停供波蘭及保加利亞天然氣，因為他們拒絕以盧布付款；歐洲每日購買油氣，要付給俄羅斯十億美金，俄羅斯要求以盧布支付，歐洲表面拒絕，但一個一個乖乖的在俄羅斯銀行開設帳戶，付出歐元，由銀行逕自轉換為盧布，但波蘭與保加利亞並沒有照做，俄羅斯現在就不客氣了。

美國認定，更弱的俄羅斯意味著更穩定的世界，奧斯丁的話意味著，短期來看，美國不會同意烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，中期來看，美國要防止俄羅斯有能力去入侵其他周邊國家，包括波羅地海三小國、波蘭，甚至包括近日申請加入北約的芬蘭與瑞典；長期來看，美國要把俄羅斯，從可以比肩的超強，打成中型國家。

在這個情況下，俄羅斯沒有必要與烏克蘭繼續談下去，也許在人道問題上，普亭 給了聯合國秘書長古特雷斯面子，同意由紅十字會來介入馬立波平民撤退事宜，但是外長拉夫洛夫直接了當地告訴古特雷斯，基輔顯然對談判不感興趣，如果西方繼續向烏提供武器，談判不會取得任何成果。

現在俄烏雙方都沒有和談的意願與準備，看樣子戰爭會持續下去，超過原本預定結束的5月9日「衛國戰爭勝利紀念日」，本來外界猜測，屆時戰爭很可能以俄軍就地停火，宣稱勝利的方式結束，雖然沒有和平協議，但雙方協議永久停火，領土就以實際控制線為準，但是現在烏克蘭有了北約源源不斷的供應，未必會同意停火，反而是俄軍要擔心被烏軍反攻回去，戰爭因此會拉鋸延續，正中美國的下懷。

和平的最後一線希望，繫於法國總統馬克宏身上；有人認為，馬克宏連任，普亭很失望，因為他私下大力支持的雷朋沒當選，但其實普亭心中是暗喜的，因為他們兩人有交情，從2月24日開戰以來，馬克宏與普亭已經有過九次電話商談，馬克宏也是美歐領袖中，最希望以外交手段解決俄烏衝突的。

美國期待能拖垮普亭，至少讓俄羅斯不再有侵略他國的能力，這是基於地緣戰略的考慮，不是想盡快結束戰事，可是俄烏戰爭生靈塗炭，持續下去，只會更糟，不會更好，足以令旁觀者憂心。