聯準會利率急急升 美國股價直直落

美國股市連續兩天大跌，22日道指更跌近千點(981點)，近兩年來最慘，以科技股為主的那指跌335點，史坦普500指數跌121點；這是由於前一天，聯準會 主席鮑爾 在國際貨幣基金(IMF)的會議中說，升息 「絕對必要」，還暗示5月3日的聯準會會議將升息0.5%，而不是0.25%，導致三大指數開始下跌。

道指連續兩天跌幅共1300點，那指500點，史坦普500超過200點。股市大跌，原因在於聯準會升息動作太大，引起市場恐慌和拋售；但聯準會為了抑制40年來最高的通膨，別無他法，只能升息，至於導致股市崩盤，也就顧不上了。

22日的恐慌性拋售，還有更重要的原因，因為市場擔心的，不只是升息0.5%，而是升息0.75%。華爾街對鮑爾所說的「絕對必要」的反應是，聯準會準備要升息3碼，因為鷹派的聖路易聯準會總裁布勒德本周已說，不排除升息0.75%；被視為鴿派的舊金山聯準會總裁戴利也說，她將與同僚討論升0.5%，還是升0.75%。

野村證券22日預測，聯準會5月升0.5%，6月和7月將連續兩次升0.75%。如果野村的預測正確，那麼由5月到7月的三個月內，升息幅度就達到2%，這種「急急升」的速度，難怪嚇到投資者，造成股價「直直落」。

聯準會1月至3月只說升0.25%，所以3月中宣布第一次升息時，市場認為大局已定，即今年的7次升息，每次都是0.25%，有這樣的預期，一切也變得穩定，股市當時還出現一波漲勢，包括蘋果連漲11個交易日。但鮑爾3月21日說，升息步伐有必要加快；到了4月21日，他暗示要升到0.5%，現在聯準會其他巨頭還要提高至0.75%；從0.25%到0.5%，再到0.75%，這是「三級跳」，步伐正不斷加快。

而三級跳的升息幅度反映出，聯準會對升息該多快和多大，根本沒有定數，一切要視最新的通膨數據和經濟情況而定；既然聯準會自己也不知道要多快和多大，未來數月的抑制通膨手段可能還會改變。

市場恐慌，還有另一深層原因。2020年疫情爆發，全美減少2200萬份工作，失業率飆至14.7%，經濟陷入衰退，所以聯準會將利率減至接近零，還每月大舉購債，將資金注入市場，刺激經濟。這些貨幣寛鬆政策，是股市在2020和2021兩年大漲的基本原因。

現在的情況逆轉，聯準會的政策從放變收，就是升息和縮表，在聯準會眼中，股市現在因收緊政策而波動，對投資者來說只是獲利回吐，聯準會並沒有對不起投資者。

事實上，截至22日，過去兩年大熱的科技股，「獲利回吐」的幅度已很大，臉書股價已從最高的384元跌至22日的184元，跌幅達52%；網飛本周財報不佳，股價慘跌35%，已從最高點的700元跌至22日的215元，過去兩年全部所獲，幾已全部回吐，微軟回吐21%，亞馬遜23%，谷歌21%，還都屬於「正常」。

聯準會3月中第一次升息時，還認為連串升息，仍可讓經濟「軟著陸」，不會把經濟推向衰退，但現在口風已大變，不敢再說軟著陸，舊金山聯準會總裁戴利本周承認，連串升息可能引發「輕度衰退」(a light recession)，換言之，聯準會自己也無法保證，可以避免「硬著陸」。

美國今年的經濟走勢，可能有三個版本，一是經濟持續走出疫情低迷，繼續保持擴張；二是通膨難以控制，不斷升息，將會把經濟推向衰退；三是在兩者之間的混合狀況，即經濟繼續維持擴張，但通膨也停留在比較高的狀況。

聯準會要恰到好處地控制通膨，即讓通膨減速，又要讓經濟避免陷入衰退，要達到這個目標十分困難，因為聯準會只能控制手裡的升息和縮表，卻無法控制所有影響通膨的因素，包括俄烏戰爭和中國封城等國際因素。

最新的研究發現，中國29個省市局部或全部「封控」，影響超過4億人，製造業和港口貨運嚴重受挫，對全球供應鍊和通膨造成巨大影響，超過了疫情爆發的第一年。另外，已打了八周的俄烏戰爭，還沒有結束跡象，石油、天然氣和小麥的價格飛漲，通膨因此難以回落。

面對這些聯準會無法控制的因素，聯準會的「通膨之戰」，可能成功，讓經濟軟著陸，但也可能失敗，以致摧毀股市，並將經濟推向衰退，聯準會自己都沒有把握。