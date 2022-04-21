印度不選邊 美國也無可奈何

俄烏戰爭是冷戰之後最主要的國際衝突，俄烏戰爭將俄國對西方，以及中國對西方的局面，合為一體，形成以美歐為主的西方集團對陣以中俄為首的反西方集團的新冷戰格局。

美國認為在新格局下，各國都需要選邊，過去在冷戰時期堅決不加入北約的芬蘭與瑞典，現在情勢所逼，都放棄了中立立場，急忙申請加入北約，可是卻有國家硬是不選邊，像是印度 。

印度雖然加入了美國為首的「四方安全對話」，卻沒有亦步亦趨的跟隨美國譴責俄羅斯 ，經濟制裁俄羅斯，反而在聯合國的安理會、聯合國大會、人權理事會表決中，連續投下六次棄權票。

印度不僅沒有切斷與俄羅斯的貿易，反而在全球油價高漲之際，趁俄羅斯油氣打折，加購俄羅斯的石油 與天然氣，從俄烏開戰到現在，至少已購入300萬桶，提煉油品輸出，大賺其錢。

印度是怎麼做到的？這讓許多夾在兩大陣營之間，苦惱不知道要加入哪一邊的國家，百思不得其解，殊不知，維持中立不結盟是印度長久以來的國策。

首先，印度主要的軍事裝備，都是從俄羅斯購買而來，印度也是俄羅斯外銷軍品的最大市場，美國總統歐巴馬訪問印度，受邀閱兵觀禮時，結果下面一列一列的裝甲車、飛彈，都是俄製的，好不尷尬。

美國國防部部長奧斯丁本月初表示，印度繼續購買俄羅斯軍備系統「不符合他們的最佳利益」，美方「要求」印度使用美國和其他國家的武器，替換俄式裝備，但是一時三刻，這不是這麼容易替換過來的。

美國曾經警告所有盟國不得購買俄製的S-400防空飛彈，土耳其已經遭到美國制裁，不賣最新型的F-35戰機，但是印度至今仍然堅持要買，讓美國很為難，因為對印度制裁，只會把新德里往莫斯科那邊推，但是如果不制裁，卻又被人批評雙重標準，這與美國對印度擁有核武的態度，如出一轍，先是警告印度不得發展核武，印度真的試爆後，政策卻急轉彎，最後妥協。

在俄羅斯的問題上，其實印度與中國的立場類似，可是華盛頓並未像對中國那樣嚴厲警告印度，這個差別反映了華盛頓要把中俄捆在一起打擊，而有意要對印度另眼相待。

美國不是沒有試圖對印度施壓，拜登曾在3月底批評過，稱印度作為華盛頓的盟友，對俄羅斯侵略烏克蘭的回應「不夠堅定」；白宮副國安顧問辛赫訪問新德里時也說，任何國家若試圖繞過制裁與俄羅斯進行貿易，將面對「後果」。

美國試圖經由高峰視訊會議，以及國防與外交的美印「2+2」會議，協調美印的立場，但是對於美方呼籲禁俄羅斯石油，印度外長反將一軍，指歐洲買的才多，外長蘇杰生說，「若要探究購買俄國石油這件事，我建議應該把注意力擺在歐洲，我們這個月的購買總量，大概比歐洲一個下午買的還要少」。

5月即將要在日本舉行「四方安全對話」的高峰會，四國當中，僅有印度不支持美國制裁俄羅斯，美國是否會把印度踢出四方對話，否則「印太戰略」要如何推下去？

可是印度私下對美方所表達的立場是，美國必須要體諒印度與俄羅斯的關係，印度願意配合美國推動印太戰略，也願意積極參與「四方安全對話」，因為印度擔心中國的安全威脅。這讓美國雖然不滿意，但是對印度也無可奈何。

中國看到印美之間的嫌隙，立即見縫插針，中國外長王毅在3月底突然訪問印度，這是自班公湖邊境衝突事件後，兩年多以來首次，雖然表面上稱是為隨後舉行的安徽阿富汗會議做準備，但是王毅強調不能讓邊界問題影響雙邊關係發展。

外界認為，這是中方為尋求雙邊關係的突破口，而印度同意王毅來訪，也有意要修補雙邊關係，尤其是今年中印將分別舉辦金磚會議和上合會議，雖然目前尚不知會不會有高峰會，但是這兩場會議都涉及中印俄三方，也足以讓美方擔心。

美國與印度看法的歧異，牽涉到對新冷戰的認定，美國是從舊冷戰觀點，認為「不是與我們為友，就是與我們為敵」，但是印度長年屬於不結盟國家運動的要角，認為既然在冷戰時不需要選邊，現在更不需要選邊。

烏戰所形成的兩大集團對立中，印度在國際政治的夾縫中，可以如此靈活，足以讓其他國家效法，也讓我們對目前的國際結構更多一層理解。