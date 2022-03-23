俄烏戰後 世界大變局到來

普亭 發兵侵略烏克蘭 ，最終戰敗的機會愈來愈高。普亭啟用超高音速導彈意在威嚇美歐，俄軍濫殺平民，更顯露敗象下的絕望，普亭最後是否動用生化武器，或啟動核按鈕，發動第三次世界大戰，讓核戰毀滅世界？即使這些最壞情況不發生，已啓動世界大變局，將重畫地緣政治和經濟版圖。

世界普遍認定俄羅斯 將戰敗，原看好俄羅斯獲勝的中共當局，表面上開始轉向。這場戰爭普亭、習近平都存在誤判，沒料到西方各國這麼團結、沒想到烏克蘭軍民抵抗意志如此堅決、沒預期戰局會拖這麼久。烏克蘭軍力全球排行第22，竟能頑抗全球第二大軍事強國，說明普亭決策思維、俄軍靠坦克和優勢兵員的二戰戰法落伍，也反映俄羅斯國力下降的真相。

繼伊拉克戰爭後，烏俄戰爭再次驗證現代戰爭不能靠軍隊規模大，打仗還是要比國家經濟實力。俄羅斯GDP僅占世界約1.8%，卻愚蠢盲目對抗占全球GDP逾六成的美歐國家，勝負早有定數。更重要的科技新武器、情報搜集整合運用的落後，烏軍用游擊小隊配合無人機偵搜，輕携式反坦克和防空飛彈奇襲新戰術，背後可能有美歐通訊、偵察和網戰助陣，令俄軍損失慘重。

目前俄烏談判進展遲緩，有利美歐用持久戰消耗俄羅斯實力，而中國如暗助俄羅斯，美歐必然將中國也列入制裁；《經濟學人》說，普亭的下場將決定習近平的世界觀，中俄如綁一起，將拖累中國。

很多人擔憂普亭不服輸，最後會狗急跳牆動用生化武器或核武。如果他下令按核武按鈕，俄軍高層將領支持否？傳普亭逮捕情報高官、莫斯科有政變跡象，都是新變數。

俄烏戰爭對世局的連鎖影響，至少已有：一，普亭傾國力孤注一擲，無論勝敗都將陷困境。西方經濟制裁短期內不可能移除，俄軍即使占領烏克蘭，也會像阿富汗般成為沉重包袱。在能源出口、對外貿易和進口受阻下，俄羅斯經濟將倒退30年，大國地位面臨終結。

有推論指俄羅斯如戰敗、普亭下台，俄國可能出現親西方的民主政權，美歐將介入扶持，甚至一勞永逸解除俄羅斯核武威脅。俄羅斯有強大民族主義情緒，這種場景出現機會似不高。

二，北京失去「無上限友誼、不結盟勝似結盟」的普亭，能源、先進戰機發動機的取得，都將有變數，俄羅斯如與西方融為一體，變民主同盟成員，東歐、中亞會有骨牌效應，中國可能面臨反包圍，甚至「一帶一路」都有變數。

雖然中國也可能趁機強化對俄國的經貿影響，但俄羅斯一旦崩潰，中國會立刻被美歐視為唯一強敵，中國的壓力將激增。中國唇亡齒寒，會想暗助普亭，維繫俄羅斯不崩潰，但只會將自己與墜落的俄羅斯。更加綑綁在一起。

三，德日同時再武裝，兩個二戰罪魁禍首再成為軍事大國。德國決定增加1000億歐元軍費，國防預算每年將達GDP的2%，帶動歐洲各國增加軍費和強化軍備。歐洲再武裝到底是實現美國願望，鞏固美國對世界領導地位，或美歐逐漸分離發展，值得留意。

日本早已重新武裝，響應美國對俄制裁，俄羅斯艦隊18日穿越宗谷海峽，日本輿論譁然。岸田文雄內閣重申北方四島主權，俄羅斯如崩潰，日本必然藉機要索回北方四島。中國要援俄抗日，或索回俄國歷史上從中國掠奪的逾150多平方公里土地？東亞可能滿城風雨。

四，烏俄戰前中國就廣囤糧，烏克蘭是歐洲糧倉，小麥玉米出口占全球逾10%，俄烏兩國小麥出口合占世界30%。戰爭使農產歉收，影響出口，逾300艘船被俄軍阻攔進烏克蘭港口，世界糧食供需失衡，恐引發新危機。

五，美歐制裁俄羅斯能源出口，決定推動新能源政策。歐盟27國領導人上周宣布，2027年將停用俄羅斯石化能源。但印度不理美歐制裁，日前向俄低價採購300萬桶石油，意味「四方安全對話」(Quad)不夠堅實。而美歐發展新能源攸關中東、俄羅斯等產油國生計利益，將牽動國際角力和分合。

美國在糧食和能源上都擁優勢，美元的石油交易地位受中、俄、印度、伊朗和委內瑞拉挑戰，連鎖反應可能影響美元霸權地位的固化或削弱，而中國會從受俄羅斯變局受益或受害，都是戰後的重大課題。