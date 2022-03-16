美操盤烏克蘭戰局 模擬台海危機？

美國表面上拒加入烏俄戰爭，實際卻在幕後真正操盤，和北約提供武器給烏克蘭 ，軍情偵察、情報搜集、甚至戰場指揮，都暗幫烏軍，再輔以聯手盟友給俄羅斯 最強烈經濟、金融等制裁。美國正試驗不同於伊拉克、阿富汗戰爭的新戰略戰術，尤其金融圍獵俄羅斯手法，將來台海一旦出現軍事衝突，這套戰術值得關注，更提醒北京動武的可怕代價。

烏克蘭戰爭是普亭挑起，全球只有俄羅斯、中共和大陸部分民眾認定是烏克蘭和美國的錯，有人甚至堅信烏克蘭、台灣，就是美國布設搞垮俄中的兩個陷阱。而美國領導的北約不出兵交戰、拒絕設禁飛區，防止美俄大戰演變成核武戰爭，愈來愈像是美國將計就計部署的新戰術，讓普亭走進戰略死亡陷阱。

戰爭依舊是競比國家經濟實力、武器優劣、後勤補給、媒體宣傳和情報心理戰、網路戰等。論經濟實力，美歐各國GDP合占全球43%，遠勝俄國 GDP只占全球1.8%；即使中國願援俄，中俄GDP相加也不及全球20%，美歐還是有極大優勢。

綜觀美國和北約新戰法，包括：一，不直接交戰，打代理人戰爭；供應烏克蘭武器、金援和物資，尤其對俄經濟金融制裁，是俄中迄今難掙脫的枷鎖和軟肋。俄國能源、糧食和天然資源豐富，但「經濟核彈」恐怖，可能使俄國面臨第二次崩潰危機，普亭將面臨寡頭、軍方和民眾各方的不滿，甚至引發顏色革命被趕下台，但1.44億俄國人面臨生活困境，跟著受害。

二，便攜式單兵高科技武器取代大型導彈，分散部署埋伏，可避免被俄軍優勢空軍和導彈攻擊殲滅；美英德等供應烏軍標槍、NLAW、刺針等反坦克和防空飛彈，數量逾1.9萬枚，都市游擊戰中有利熟悉地形一方防衛。烏克蘭聲稱(可能誇大)已擊毀49架俄軍戰機，包括多架先進Su-34、80多架直升機、上千輛坦克和裝甲戰鬥車輛。兩國軍力不對等下的創新戰法，使侵略方軍隊付出高昂代價。

三，美國為主的北約表面不參戰、不設禁飛區，俄軍不能攻擊他們，但北約各型電戰機具偵察、指揮、通訊、協調作戰等功能，沿波蘭、烏克蘭邊境全天候偵察，專家懷疑它們靠數據鏈連結烏軍，提供俄軍情報，使具空中優勢的俄軍屢遭重創。

四，俄軍加密ERA通訊系統疑被美歐破解；烏克蘭可監聽到俄國聯邦安全局(FSB)兩名官員通話，證實俄軍一名少將陣亡，ERA加密系統失效可能和北約有關。北約提供烏軍先進通訊設備，使俄軍一直找不到烏軍主力發動攻擊。

五，美歐制裁俄羅斯發揮無比威力；俄國石油、天然氣出口多半受阻，收入銳減，主要銀行被踢出SWIFT，使俄方無法國際交易；6300億美元外匯存底逾半數被凍結，盧布狂貶五成。俄羅斯聯邦儲蓄銀行股價從最高點每股21.63美元，一度跌到只剩0.045元，市值從1100億美元蒸發至2.43億美元；最大天然氣公司市值從455億美元跌到只剩2億，最大鋼鐵公司市值從160億美元跌到只剩不到2億美元，跌幅都逾99%。

有報導指，俄國債券在美歐制裁下必須清空拋售後，華爾街巨頭暗中搶接，日後將獲暴利千倍。而俄羅斯民眾擠兌，物價高漲，利率升至20%，經濟動盪開始；俄羅斯寡頭們海外資產被凍結，遊艇、豪宅被外國沒收，西方金融圍獵手段殘酷可怕。

美歐合演的新版威懾戰術，對北京無異也是戰略威懾。美台雖無邦交，但有台灣關係法、六項保證，台灣牽涉美國戰略利益，遠比烏克蘭重大。台海一旦有事，立即牽動美日安保條約，還有美英澳AUKUS和美日印澳四方對話(Quad)等機制，加上國際制裁、駭客組織聲援等舉動，都在警告侵略者。

中國經濟更依賴對外貿易，絕大多數能源和部分糧食須靠進口，海洋阻隔增加被封鎖風險。大陸難道願見台海布滿各國不參戰、但實際在幫助台灣的機艦？這些情況逼北京對台只能用和平手段解決；任何訴諸武力的行動，中國可能比俄羅斯脆弱，後果也更嚴重。無論烏戰勝敗，俄羅斯可能跌出強權行列，數十年都難恢復，其教訓深值兩岸借鏡。