拜登一語成讖 普亭看破西方手腳

普亭 承認頓內次克與盧甘斯克獨立國家地位後，下令部隊進入境內「維和」，烏克蘭 危機進入新的階段，西方國家對此提出經濟制裁，但是並不如預想般強烈，沒有產生預期的效果，這也許會對危機降級有幫助，卻讓普亭對拜登「看破手腳」，恐怕會得寸進尺，提出新的要求。

對於俄羅斯 的「維和」部隊，雖然普亭聲稱這是應這兩個新成立的國家之請，符合國際法慣例，但是拜登卻稱其為「入侵」，也因此宣布對俄國的第一波制裁，鎖定的對象包括銀行和主權債務。他矢言，如果莫斯科繼續侵略行動，將會祭出更嚴厲的懲罰。

2014年的經濟制裁，被認定為沒有效，無法阻止普亭的侵略野心，究竟要如何做，才會有效？拜登政府汲取教訓，決心要磨尖制裁的矛頭，但是普亭也有八年的時間準備，央行外匯儲備累積達6300億（全球第四高），打造「俄羅斯堡壘」防備西方的制裁。

目前西方制裁的內容包括，德國自動先暫停「北溪二號」天然氣管申請使用的程序，英國制裁三個億萬富翁寡頭與五家銀行，美國則是三個億萬寡頭的兒子與兩家銀行（包括VEB俄國發展銀行），整體來看，太過輕微，有人指出，倫敦至少就有上百名與俄國高官有關係的富翁，這根本不成比例。

但是要加大制裁，有甚麼選擇？如果把俄羅斯踢出SWIFT美元交易系統，停止油氣買賣，導致俄國停止向歐洲供氣，這對歐洲不會是好消息，而引發的能源與俄國所產的原料漲價，將進一步推升美國與全球的通貨膨脹。

美國現在是謹慎地採取一步步（step-by-step）的逐漸加大制裁的方式，來因應俄羅斯的行動，甚至是設台階，給普亭下，如果普亭就此收手，烏克蘭危機就可獲得控制、不再升級，這波危機可望化解落幕。

美國國務卿布林肯取消原定本周四與俄羅斯外交部長拉夫洛夫的會談計畫，但布林肯說，如果俄國改弦更張，做出任何避免全面侵烏的行動，他仍將以外交方式化解危機，意在保留談判的彈性。

問題是普亭願不願意見好就收？作為下棋高手，普亭的每一步，都包含著可放可收的彈性，他也在看美國與西方的反應後，才會決定下一步。烏克蘭全國為此已進入緊急狀態，不過普亭22日卻說，他沒有說俄軍將立即進入頓巴斯地區，俄方下一步行動要視局勢而定。

普亭現在把他的最後企圖具體提出來，他說，由於烏克蘭方面不肯履行，明斯克和平協議已不再存在，但是他卻不提是自己先破壞烏克蘭領土完整；他認為，解決烏國危機「最佳」方式就是：烏克蘭要承認克里米亞併入俄羅斯，烏克蘭需要去軍事化，烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織並維持中立。

如果這是普亭的要價的話，他的手段就是持續軍事進逼：在俄羅斯上議院通過與這兩個共和國的同盟協議後，普亭表示俄羅斯承認這兩個共和國憲法中的領土主張，「當他們還是烏克蘭一部分的時候，這些憲法就闡明了頓內次克與盧甘斯克地區之內的邊界」。

他是話中有話的，目前頓內次克與盧甘斯克兩個人民共和國，所宣稱的領土還有一半是由烏克蘭軍隊實際占領，普亭支持他們的完整領土主張，意味著俄羅斯軍隊會協助這兩國「收復」領土，這將直接與烏克蘭軍隊衝突，戰爭很可能將擴大。

目前看起來，普亭對烏東是想蠶食而非鯨吞，只想進一步擴大這兩個共和國所控制的區域，並不想擴張至整個聶伯河以西，或是直取基輔，占領整個烏克蘭，但卻想以局部軍事手段，希望取得西方與烏克蘭的退讓，取得外交上的成果。

其實公允的說，其實這本來就是西方所預料到的手段，早在1月19日，拜登在就任周年的記者會上，在談到烏克蘭局勢時，就語出驚人的突然來了一句：「如果俄羅斯入侵，它將被追究責任，這取決於它的所作所為。如果只是一個輕微入侵，那是一回事，然後我們要為該做什麼、不該做什麼而爭吵。」

這句話立就引起了很大爭議，被質疑拜登是否暗示普亭，如果只是輕微的入侵，美國就不會出手，甚至北約要如何回應也會出現分歧，烏克蘭總統和外長都立即表態，說入侵就是入侵，沒有什麼半入侵或小規模入侵之說。逼得第二天，白宮不得不趕快緩頰。

而這正是現在發生的情況，拜登一語成讖，也怪不得別人。