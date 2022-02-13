輾壓台積電？ 中國晶片業的實況

中國大陸即將播出的電視劇「縱橫芯海」，故事主要說兩名大陸客，響應國家號召，來美學得技術，再海歸回國，創辦晶圓廠，讓中國晶片 「超英趕美，輾壓台積電 ，稱霸全球」。這樣的故事，只能用來煽動小粉紅，滿足他們的強國夢意識，但要稱霸全球，輾壓台積電，則只能被當作是笑話材料，像科幻小說那樣虚構出來的情節。

北京天天喊科技創新和半導體自力更生，但半導體到底已到什麼程度？在香港上市的中國最大晶圓生產商「中芯國際」，11日財報，剛好用來觀察中國晶片的虛實。中芯國際2021年第四季收入15.8億美元，比上一年同季增61%；2021全年收入54.43億美元，比上一年增40%。

從營收看，中芯國際表現不錯，但細看財報，還顯示兩個重點：一是中芯國際所銷售的晶片，多是一般非先進晶片，如消費電子和家居電器的晶片；手機 晶片占全部收入的31.2%，但所銷售的，主要是低價手機的晶片，不是先進技術的晶片。

財報另外透露，該公司製造的最先進晶片是14奈米的，體積再大一點的是28奈米、40/45奈米、55/65奈米；除了奈米級的，還有體積更大的微米，例如0.15/0.18微米晶片的收入，就占了全部收入的28.1%。相比之下，台積電為蘋果公司生產的M1晶片，就是5奈米的，今年將推進到3奈米，領先中芯國際至少5年。

中芯國際這兩個特徴，即晶片技術較低和大多用在電子產品上，基本上反映了大陸晶片業的實況。一方面，技術低降低了高端產品(例如高價手機和電腦)的競爭力；另一方面，大陸市場大，電子產品和汽車等需要大量晶片，所以中芯國際的銷售可觀。以全球最大的晶圓代工廠台積電來說，2021年第四季收入是160億美元，台灣的聯電同季收入22億美元；中芯國際有15.8億美元，已經不錯。由於需求大，中芯國際正在北上廣建新廠。

但大陸晶片技術較低這一點，在中美科技戰(包括半導體戰)，影響最大，因為先進的科技產品需要先進晶片，如果大陸晶片技術落後美國和西方，就會直接影響的高端產品的國際競爭力。華為最能證明，華為2020年第二季仍是全球第一大手機生產商，因為被美國制裁，列入黑名單，禁買美國半導體產品，華為手機的銷量大受影響，到2021年第四季，華為的全球手機市場占有率已下降至微不足道的1.7%，而且幾乎全部來自內銷。華為因為買不到先進的5G晶片，所以只能買高通的4G晶片，手機沒有良好的5G上網功能，銷量難免受挫。

2018和2019兩年的貿易戰、以及2021的全球晶片荒，使美中半導體戰更激烈。習政府這兩年不斷大喊科技創新和自力更生，但中國半導體業有一死穴，即全球只有少數生產半導體設備的公司，例如荷蘭的ASML、日本的Tokyo Electron、美國的Lam Research和Applied Materials等，這些公司都因為美國的禁售，不能把設備賣給大陸的公司，大陸的晶片廠得不到先進設備，所以至今無法生產3、5和7奈米的晶片。

台積電，南韓的三星和美國的英特爾，都使用上述公司的半導體設備，「縱橫芯海」說要輾壓台積電和稱霸全球，只是幻想而已，至少在5年、甚至10年，也可能追不上。喊口號容易，要創新和自力更生很難；更重要的是，美國和西方的半導體公司之間的競爭激烈，晶片的設計和技術不斷推前，中國大陸的技術原已落後，還要追上別人不斷創新的技術，那就難上加難。

過去20年，美國半導體業將生產外移，台灣因此乘勢而起，以致台灣所生產的晶圓，占了全球份額的63%，除了台積電的54%，聯電也占7%。英特爾因此要改變政策，投資200億元，在亞利桑納建兩座晶圓廠。國會去年6月也通過一項2500億元的創新和競爭法案，其中500億元用來推動半導體業。

在晶片荒中，全球都把目光投到台積電之上；台積電11日的公司市值達5923億美元，超過了中國大陸的騰訊和阿里巴巴，但台積電的人，在看「縱橫芯海」時，不要只當作笑話來看，反應自我警惕，繼續努力，提防大陸晶片有一天真的輾壓台積電。