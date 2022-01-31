賴清德對賀錦麗「打卡外交」 仿如自辱

中華民國副總統賴清德 參加宏都拉斯總統就職大典，藉典禮進行時走出行列，向美國副總統賀錦麗 自我介紹。部分台媒報導，他們「短暫對話」，甚至形容是外交突破；但賀錦麗說，賴清德「走過來介紹自己」說得更接近事實。網上流傳一段視頻，賴的舉動給愛護台灣的人看了都感到委屈，甚至受辱。

事情可從兩方面看。一，台灣操作這類元首「不期而遇」「同框」或網路打卡式會面，從馬英九、陳水扁時代已開始，他們都曾藉中美洲外交場合，和美國國務卿喜萊莉‧柯林頓，或第一夫人蘿拉‧布希握手寒暄。操作上，台美雙方事先協商和沙盤推演，要做到自然、合宜、不失外交禮節，點到為止，才能恰到好處。

但從網上流傳的從台下拍攝的視頻，典禮進行中各國元首或代表站一列，司儀用西班牙語進行流程時，賴清德突然慢慢移步、彷彿偷偷離開隊伍的小學生走到賀錦麗面前，說了什麼，視頻中無法聽到；整個過程卻給人賴清德行動極不自然，選擇時機不當的印象。

賀錦麗顯得吃驚狀，回應不熱絡。賴清德在眾人鼓完掌他才拍手應付當時場面，雙方並未握手。由於兩人都戴口罩，無法看清彼此表情，但全程讓人感到突兀、無禮，感到賴清德這樣做委屈失格，反而自取其辱。

二，新聞報導，台北外交部本有意藉這個場合，安排賴清德、賀錦麗私下會晤，甚至期待私人茶會，這樣符合川普和拜登 政府都力挺台灣，支持民主政體，對抗中共霸凌的做法。

但拜登政府或因顧慮北京反應，尤其烏克蘭危機亟需北京協助勸止俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭，傷害全球經濟。華府有求於中共，北京外長王毅也出面遊說俄方，所以美台副總統連「自然會面」都變得敷衍，賀錦麗表現冷淡。拜登受制於中俄聯手施壓，只好委屈台灣了。

持平來看，這件事過程和結果，給台獨勢力或自稱「台獨工作者」的賴清德都上了一課。賴清德是綠營未來角逐總統最熱門人選之一，但國際外交場合他的做法、選擇時機讓反台獨、支持中華民國和台灣的人，看了都感到難受心疼。

因為這樣有如讓台灣被賀錦麗冷遇打臉，賴清德代表的不是自己，而是2300萬人民。同屬主權國家副總統，賴勉強追求與美國副總統「同框」，類似網路時代的「打卡」合照做法，卻像在自貶身價。試問：即使和賀錦麗愉快交談、彼此合影，台美關係就能大躍進嗎？

台美外交受限國際政治格局，近年美國國會立法、軍售台灣、派軍機三次起降台北，國會重量級議員訪台絡繹不絕、美軍艦定期巡弋台海，美台實質關係飛躍式增進，這些比副總統公開見面，實質意義和影響重要千百倍。但反過來看，美國對台灣的尊重，在美國國家利益面前，或遇須要在大陸和台灣之間有取捨時，華府毫不考慮台灣感受，必然犧牲台灣利益。

賀錦麗面對賴清德的自我介紹，肢體語言表現冷淡；她在副總統臉書上貼照片，甚至把賴清德修圖切掉了，只留賴清德鼓掌的雙手，這難道合宜、不是侮辱？賀錦麗看來比拜登更想討好北京。而看到賴清德舉動不顧尊嚴，很為台灣叫屈，民進黨政府卻用它來吹噓宣傳，大內宣1430繼續愚弄選民。

其實情勢很明顯，拜登遠比川普忌憚北京，共和黨謔稱他是「北京拜登」並非全屬誣賴；拜登政府對中共「明硬實軟」，國安顧問蘇利文、國務卿布林肯被北京在阿拉斯加訓斥，迄今卻似在諂媚中共，忽視台灣感受。

賴清德過境洛杉磯分批和國會議員視訊會談，沒有重量級人物參與；回程再過境舊金山才與美國第三號人物、選區在舊金山的國會眾院議長波洛西視頻會談約半小時。拜登政府的安排明顯在討好北京，怕引發中方不滿，這樣的心理背景值得台灣警惕再三。

中華民國有權利尋求國際活動空間，但策略應是兩岸先尋求諒解，走向世界將事半功倍。蔡英文卻反其道而行，2016年執政後因傾獨政策，打破馬英九建立的兩岸「外交休兵」，六年來已失掉八個邦交國，撞牆式暴衝外交的收穫反而不如馬英九時期。

台灣日前設立2億美元中東歐投資基金，欲援助立陶宛，11日宣布再設立10億美元融資基金，推動台灣與立陶宛企業合作。逞一時之快的撒錢外交，和賴清德「同框打卡」一樣棄實務虛，是否得不償失，必須慎防花費大量民脂民膏，最後反而自取其辱。