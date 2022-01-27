美國對台灣、烏克蘭和阿富汗有區別

烏克蘭 情勢危急，牽動世界局勢，也成為檢驗美國領導北約強弱，能否遏制俄羅斯動武的指標。中共應會密切關注俄羅斯如出兵，而美國如自縛手腳，意味共軍渡海攻台風險將降低。然而，烏克蘭、台灣地理位置、對美國戰略和國家利益影響差異甚大，更無法與美國放棄阿富汗 相提並論，台、烏、阿對美國的意義有別，相關方很容易引起戰略誤判。

拜登總統在就職周年記者會失言，曝露協防烏克蘭意志薄弱，也透露美國和北約盟國各有利益和心計，無法協力同心。引發美國輿論譁然、烏克蘭政府抗議後，白宮將加派8500名美軍駐東歐，必要時可增派十倍兵力。拜登力圖亡羊補牢，但能否扼制俄羅斯總統普亭 動武，全球戰慄，深怕一旦開戰世界經濟雪上加霜。

很多分析指普亭可能2月北京冬奧後，入侵烏克蘭。向來「戰略藐視」美國和北約的普亭，表面目標是遏制北約東擴納入烏克蘭，危及俄羅斯安全；更深層目標想恢復前蘇聯對周邊加盟共和國的控制，用它們作戰略緩衝帶，所以不惜製造危機、討價還價，提升莫斯科外交影響力，也鞏固普亭權力，進而終身掌權，一舉數得。

這些目標相比南鄰神州大地那位領導人，心意和做法雷同。而美國如何看待俄、中兩國若有似無地遙相呼應，一在東歐、一在東亞給拜登政府製造難題，對美中關係、對台灣安全都有重要影響。

首先，普亭的挑釁攸關俄羅斯調整全球大戰略。普亭2000年掌權時，曾想融入西方。他與美英法等國領袖互訪交好，遲遲拒簽與中國能源大單、關閉古巴等地對美監聽站，極力想讓俄羅斯成為西方一員，甚至加入北約。但卻換來美歐對俄國地盤伊拉克開戰、推翻利比亞政權、敘利亞戰事未休，美歐挖俄國牆腳不斷，讓普亭2014年併吞克里米亞成為轉捩點，種下北約東擴、俄方反制的禍根。

二，拜登自阿富汗撤軍籌劃不周，狼狽不堪，對美國造成內外有形無形巨大傷害，以致美國人普遍厭惡對外再派兵參戰，給普亭武力勒索良機。拜登老邁、說詞猶豫難決，重傷美國威信後，仍說不派軍赴烏克蘭，國防部已修正其說法。這是給台灣一面鏡子，台灣和烏克蘭會不同嗎？

三，美國師老兵疲從阿富汗撤軍，想擺脫20年無休止犧牲，美國也不想掠奪阿富汗天然資源、不再重視阿富汗戰略地位。烏克蘭非北約會員國，卻是抵禦俄羅斯的前沿戰略要衝，扼控黑海，美國和北約無法坐視它被俄國納入勢力範圍，否則美國將威望掃地，導致拜登和民主黨選舉潰敗。

四，美國日裔學者福山等人認為，台灣不該期待中共武力犯台時，美國將出兵援助；美國內政將使對台灣的支持尤其出兵變得不確定。這種看法對台灣是莫大打擊。但台灣對美國的意義和戰略影響，其實不同於烏克蘭、阿富汗。

1，台灣是民主政體，美國如坐視台灣被專制的中共政權武力併吞，兩黨對遏制中國和台灣的承諾如同具文，將讓美國喪失全球領袖威信、重擊普世價值，美國經不起骨牌效應的損失。

2，台灣半導體生產影響全球供應，美國雖將自建半導體廠，卻難坐視台積電等技術被中共攫取，從此和美歐抗衡。

3，台灣和香港地位有異，1949年來中共從未統治過台灣，如聽任北京染指，將使美歐繼香港挫敗後，再喪失遏制中共的前沿堡壘，軍事上失去就近抗衡中國的基地，讓共軍任意進出太平洋，戰略影響太深遠。

4，美日澳印四方會談、美日安保條約等，所謂亞洲小北約軍力和抗中意志，遠比北約投入烏克蘭的資源多十百倍。美國部署東亞航母打擊群增為三個，近日五個航母、兩棲攻擊艦組成打擊群在中國周邊演習；美日強化陸戰隊、導彈部署靠近台灣的沖繩和與那國島等地，關島部署先進轟炸機、在澳洲北部建戰略儲油庫，都顯露台、烏地位有別。

台灣牽動美國太平洋防衛和全球戰略，如失守意味美國大敗、中國大勝，重劃世界地緣戰略版圖，中國成強權、美國淪為第二，兩黨政府都付不起其代價。丟失烏克蘭不像丟失台灣嚴重，華府決策思路也不同。

許多評論認為，美國援助阿富汗政府數百億美元和軍備，阿政府根本缺乏抵抗神學士決心，不堪一擊，證明放棄阿富汗有理。而台灣自我防衛決心有多強？民調顯示台灣民眾自我防衛意志薄弱，卻指望美國出兵援台，才是最要命的弱點和最大危機。