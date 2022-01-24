中共網路監控嚴密 讓民眾細思極恐

中國近日最受關注話題之一，是山東一位為尋找兒子而在北京 打工的岳姓男子，自元旦至18日在北京當搬運工，他常在凌晨2時開始，到20多個地點工地，不幸卻成北京新冠肺炎首位無症狀感染者，使當局如臨大敵。他的遭遇和辛酸被網民稱為「最辛苦的中國人」，反映中國底層民眾生活艱辛，而政府推諉責任，引發網民憤怒和同情。

但幕後更震憾的，是北京市朝陽區政府為提醒可能和他接觸過的民眾感染病毒，發布他的行程軌跡，公告他18天來從早到晚全天候幾時幾分出門、到哪個地址、幾時幾分離開，無論他坐地鐵或在哪裡待多久，都鉅細靡遺，行蹤被一覽無遺。

網民看了很多人貼文說「太心酸了」，卻也發現原來中共 藉手機 移動監控人民，簡直如一張天羅地網，非常可怕！這就是美國從川普政府迄今，一直禁止高科技產品出口中國，並嚴厲批評中國藉新科技監控14億人民的真相。

岳某的不幸，中共為防疫需要透露監控細節，坐實中共可輕易侵犯民眾權利和隱私，讓人細思極恐，這是與「警察國家」和喬治‧歐威爾《1984》一書中「老大哥」一模一樣監控人民的現實版。

話說監控科技各國都有，只是運用手段和規範、目標不同。台灣政府防疫也曾隱名公布感染者行蹤；英國倫敦市20年前就在街頭廣布攝影機，邀請媒體體驗。一部黃色金龜車從不知的地點出發，警察五分鐘內就能找到其行蹤，派警車攔截。如今民主法治國家城市街頭普遍有攝像鏡頭監控，主要卻用於治安和交通管理。

中共「青出於藍更勝於藍」，全大陸已有5億多個攝像頭，遍布大街小巷，配合人臉辨識系統，可找出當局想找的人，掌握其行蹤，用於監控維穩。此外，利用手機和各信號塔之間的轉移，很容易掌握特定對象行蹤、通話、信息和支付寶、微信等付款紀錄。前述岳姓男子行蹤被公布，大數據監控的威力實在驚人可怕。

東西方國家政府都有能力監控人民，但美歐偏重反恐和治安，有法律約束，限制政府濫用權力；中國偏重維穩、監視異議人士，中共監控是黑箱作業，稍有逾越你可能就有麻煩。

東西方對人民隱私和保護人民權利，截然不同。今年初，中國小米12手機發布，傳聞內置中共監控軟件，能審查敏感詞，使各國消費者和中國年輕人不願買它，怕後門監控直通中共大數據庫。德國研究團體日前宣布，未發現內置監控軟件證據，讓為中共辯護者振振有詞，認為是政治誣陷。問題是真正監控軟件不一定須內置在手機中，只要資訊上傳伺服器即可搜集訊息，讓人工智能自動抓出敏感資訊，滿足中共監控需要。

換言之，即使在中國境外使用中國製手機、APP軟件，只要經中共控制的伺服器，都可被搜集監控。這也是川普政府禁止美國人用抖音(TikTok)和微信的主因，但拜登政府並未執行。

這兩個案例讓人聯想，不久前，北京公安抓捕著名鋼琴家李雲廸被舉報嫖娼，李因此被拘留。事後舉報人說，他被抓是因支付賣淫的陳女，每次實名支付1萬元人民幣，證據確鑿，百口莫辯。

網上評論說，大陸公安抓嫖客、妓女或酒店成娼妓窩點易如反掌。透過手機數據，賣淫女經常收到非特定男子電話，然後去酒店旅館交易、密集收嫖客付款，妓女或嫖客是誰？支付多少錢？哪些酒店經營色情？公安瞭若指掌，色情業根本逃不過警察監控，除非彼此勾結包庇，警察睜一眼閉一眼。

政府除了監控民眾，使抓嫖客或官員搞貪污易如反掌，這種生態潛藏侵犯隱私，強大的網路監控形成一張巨網，隨政府恣意運用。包括官員落馬或有人「被嫖娼」都可從數據找證據，甚至羅織罪名。

從大大小小案例，讓我們看到網路科技和手機、政府大數據運用的可怕一面。為中共辯護者或許會辯說，你不做虧心事、不踩紅線，沒有人會抓你，怕什麼監控？但不願隱私權被侵犯或有道德和人權觀念的人，卻不認同政府肆意侵犯人民隱私權利。

據報導，中共監控近期擴及海外，不僅華人移民、留學生和外國政治人物資訊被搜集，新建「海外重要人士資料庫」據說搜集全球240萬有影響力人士的檔案；留學生海外言行「不當」，多個案例出現其國內親人收到政府警告；海外要不要用大陸製手機、微信或App，取捨由人。但中共集權統治手段細思之下，讓人感到恐怖，難以苟同。